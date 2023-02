Myokarditis: Was sagen die offiziellen Daten aus Skandinavien aus?

Die Über­sicht "Cli­ni­cal out­co­mes of myo­car­di­tis after SARS-CoV‑2 mRNA vac­ci­na­ti­on in four Nor­dic count­ries: popu­la­ti­on based cohort stu­dy", die am 1.2.23 auf bmj​me​di​ci​ne​.bmj​.com ver­öf­fent­licht wur­de, läßt Raum für ver­schie­de­ne Inter­pre­ta­tio­nen. Sie müs­sen nicht unbe­dingt mit dem Fazit der AutorIn­nen übereinstimmen:

»Zusammenfassung

Ziel Unter­su­chung der kli­ni­schen Ergeb­nis­se von Myo­kar­di­tis in Ver­bin­dung mit mRNA-Impf­stof­fen gegen das SARS-CoV-2-Virus im Ver­gleich zu ande­ren Arten von Myokarditis.

Design Popu­la­ti­ons­ba­sier­te Kohortenstudie.

Set­ting Lan­des­wei­te Regis­ter­da­ten aus vier nor­di­schen Län­dern (Däne­mark, Finn­land, Nor­we­gen und Schwe­den), vom 1. Janu­ar 2018 bis zum letz­ten Datum der Nach­be­ob­ach­tung im Jahr 2022.

Teil­neh­mer Die nor­di­sche Myo­kar­di­tis-Kohor­te: 7292 Per­so­nen im Alter von ≥12 Jah­ren, die eine Inzi­denz­dia­gno­se von Myo­kar­di­tis als Haupt- oder Neben­dia­gno­se hat­ten, in einer Bevöl­ke­rung von 23 Mil­lio­nen Per­so­nen in Däne­mark, Finn­land, Nor­we­gen und Schweden.

Haupt­er­geb­nis­se Herz­in­suf­fi­zi­enz oder Tod aus jeg­li­cher Ursa­che inner­halb von 90 Tagen nach der Ein­wei­sung in ein Kran­ken­haus wegen neu auf­ge­tre­te­ner Myo­kar­di­tis und Kran­ken­haus­wie­der­auf­nah­me inner­halb von 90 Tagen nach der Ent­las­sung in ein Kran­ken­haus wegen neu auf­ge­tre­te­ner Myo­kar­di­tis. Die kli­ni­schen Ergeb­nis­se der Myo­kar­di­tis im Zusam­men­hang mit der SARS-CoV-2-mRNA-Imp­fung, der Covid-19-Erkran­kung und der her­kömm­li­chen Myo­kar­di­tis wur­den verglichen.

Ergeb­nis­se Im Zeit­raum 2018–22 wur­den 7292 Pati­en­ten mit einer neu auf­ge­tre­te­nen Myo­kar­di­tis ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert, wobei 530 (7,3 %) als Myo­kar­di­tis im Zusam­men­hang mit der SARS-CoV-2-mRNA-Imp­fung, 109 (1,5 %) als Myo­kar­di­tis im Zusam­men­hang mit der Covid-19-Erkran­kung und 6653 (91,2 %) als kon­ven­tio­nel­le Myo­kar­di­tis ein­ge­stuft wur­den. Bei der 90-tägi­gen Nach­be­ob­ach­tung waren in jeder Grup­pe (Impf‑, Covid-19- bzw. kon­ven­tio­nel­le Myo­kar­di­tis-Grup­pe) 62, neun bzw. 988 Pati­en­ten erneut ins Kran­ken­haus ein­ge­wie­sen wor­den, was einem rela­ti­ven Risi­ko der Wie­der­ein­wei­sung von 0,79 (95 % Kon­fi­denz­in­ter­vall 0,62 bis 1,00) bzw. 0,55 (0,30 bis 1,04) für die Impf- bzw. Covid-19-Myo­kar­di­tis-Grup­pe im Ver­gleich zur kon­ven­tio­nel­len Myo­kar­di­tis-Grup­pe ent­spricht. Bei der Nach­be­ob­ach­tung nach 90 Tagen wur­de bei 27, 18 bzw. 616 Pati­en­ten in der Impf­grup­pe, der Covid-19-Grup­pe und der kon­ven­tio­nel­len Myo­kar­di­tis­grup­pe eine Herz­in­suf­fi­zi­enz dia­gnos­ti­ziert oder sie star­ben. Das rela­ti­ve Risi­ko, inner­halb von 90 Tagen eine Herz­in­suf­fi­zi­enz zu erlei­den, betrug 0,56 (95 % Kon­fi­denz­in­ter­vall 0,37 bis 0,85) bzw. 1,48 (0,86 bis 2,54) für die Myo­kar­di­tis im Zusam­men­hang mit der Imp­fung bzw. der Covid-19-Erkran­kung im Ver­gleich zur kon­ven­tio­nel­len Myo­kar­di­tis; das rela­ti­ve Ster­be­ri­si­ko betrug 0,48 (0,21 bis 1,09) bzw. 2,35 (1,06 bis 5,19). Bei Pati­en­ten im Alter von 12 bis 39 Jah­ren ohne prä­dis­po­nie­ren­de Begleit­erkran­kun­gen war das rela­ti­ve Risi­ko einer Herz­in­suf­fi­zi­enz oder eines Todes­falls bei einer Myo­kar­di­tis im Zusam­men­hang mit einer Covid-19-Erkran­kung deut­lich höher als bei einer Myo­kar­di­tis im Zusam­men­hang mit einer Imp­fung (rela­ti­ves Risi­ko 5,78, 1,84 bis 18,20).

Schluss­fol­ge­run­gen Ver­gli­chen mit der Myo­kar­di­tis im Zusam­men­hang mit der Covid-19-Erkran­kung und der kon­ven­tio­nel­len Myo­kar­di­tis war die Myo­kar­di­tis nach der Imp­fung mit SARS-CoV-2-mRNA-Impf­stof­fen mit bes­se­ren kli­ni­schen Ergeb­nis­sen inner­halb von 90 Tagen nach der Ein­wei­sung ins Kran­ken­haus ver­bun­den…«

Die abso­lu­ten Zah­len die­ser Tabel­le müs­sen in ein Ver­hält­nis zu den "Impf­quo­ten" gesetzt werden:

»Stärken und Grenzen

Unse­re Stu­die basier­te auf lan­des­wei­ten Gesund­heits­re­gis­tern in vier nor­di­schen Län­dern, die alle Pati­en­ten mit Myo­kar­di­tis im Alter von ≥12 Jah­ren erfass­ten, die ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wur­den. Außer­dem wur­den die Regis­ter­da­ten zur SARS-CoV-2-mRNA-Imp­fung, zu den PCR-Test­ergeb­nis­sen für die SARS-CoV-2-Infek­ti­on, zu den Kran­ken­haus­ein­wei­sun­gen wegen Myo­kar­di­tis und zu den Ergeb­nis­sen nach der Myo­kar­di­tis pro­spek­tiv im Rah­men der kli­ni­schen und admi­nis­tra­ti­ven Rou­tin­ever­fah­ren erho­ben, so dass eine poten­zi­el­le Ver­zer­rung der Erin­ne­rung aus­ge­schlos­sen ist.

Eine Ein­schrän­kung unse­rer Stu­die bestand dar­in, dass uns kei­ne Infor­ma­tio­nen über para­kli­ni­sche Bewer­tun­gen des Schwe­re­grads der Myo­kar­di­tis (z. B. Elek­tro­kar­dio­gra­phie, Echo­kar­dio­gra­phie oder kar­dia­le Magnet­re­so­nanz­to­mo­gra­phie (MRT)) vor­la­gen. Unser vor­de­fi­nier­tes Ergeb­nis, die Dia­gno­se einer Herz­in­suf­fi­zi­enz durch einen Kran­ken­haus­arzt, wur­de jedoch schon frü­her mit einer hohen Vali­di­tät in der nicht-ger­ia­tri­schen Popu­la­ti­on in Ver­bin­dung gebracht. Außer­dem spie­gelt die Dia­gno­se einer Herz­in­suf­fi­zi­enz im Ver­gleich zu aus­schließ­lich radio­lo­gi­schen Befun­den wahr­schein­lich eine kli­nisch rele­van­te Beein­träch­ti­gung wider. Eine zwei­te Ein­schrän­kung der Stu­die bestand dar­in, dass Pati­en­ten mit Myo­kar­di­tis, die nicht im Zusam­men­hang mit einer Imp­fung oder einer Covid-19-Erkran­kung stan­den, in einer Kate­go­rie zusam­men­ge­fasst wur­den, wobei eini­ge Fäl­le von Myo­kar­di­tis durch eine medi­ka­men­tö­se Behand­lung einer Grund­er­kran­kung ver­ur­sacht wur­den (z. B. Myo­kar­di­tis, die durch eine Krebsche­mo­the­ra­pie aus­ge­löst wur­de), was natur­ge­mäß ein höhe­res Risi­ko für eine erneu­te Kran­ken­haus­ein­wei­sung, Herz­ver­sa­gen und Tod zur Fol­ge haben könn­te. In unse­rer Sen­si­ti­vi­täts­ana­ly­se, die sich auf jün­ge­re Per­so­nen ohne prä­dis­po­nie­ren­de Begleit­erkran­kun­gen beschränkt, waren unse­re Ergeb­nis­se jedoch ähn­lich wie in der Hauptanalyse.

Eine drit­te Ein­schrän­kung der Stu­die war die mög­li­che Fehl­klas­si­fi­zie­rung der Ursa­che der Myo­kar­di­tis bei Pati­en­ten mit Myo­kar­di­tis im Zusam­men­hang mit Imp­fun­gen und Covid-19-Erkran­kun­gen. Die­se poten­zi­el­le Ver­zer­rung lässt sich jedoch bei groß ange­leg­ten Stu­di­en nur schwer ver­mei­den und ist höchst­wahr­schein­lich nicht dif­fe­ren­ziert [non-dif­fe­ren­ti­al]. Dar­über hin­aus fan­den wir in unse­ren Sen­si­ti­vi­täts­ana­ly­sen mit den Pati­en­ten, die vor der Pan­de­mie wegen einer neu auf­tre­ten­den Myo­kar­di­tis ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wur­den, ähn­li­che Ergeb­nis­se wie in unse­ren Haupt­ana­ly­sen, was dar­auf hin­deu­tet, dass es kei­ne star­ke Ver­zer­rung durch falsch dia­gnos­ti­zier­te Fäl­le wäh­rend der Pan­de­mie­zeit gab. Eine vier­te Ein­schrän­kung war die leich­te Hete­ro­ge­ni­tät bei der Defi­ni­ti­on von Myo­kar­di­tis, da für Pati­en­ten in Däne­mark die Ein­wei­sung ins Kran­ken­haus als ≥24 Stun­den defi­niert wur­de, weil in den däni­schen Regis­tern der­zeit nicht zwi­schen sta­tio­nä­ren und ambu­lan­ten Pati­en­ten unter­schie­den wird. Eine fünf­te Ein­schrän­kung bestand dar­in, dass vor der Dia­gno­se­stel­lung kei­ne ärzt­li­chen Ver­ord­nun­gen geprüft wur­den, die bei einer klei­nen Unter­grup­pe von Pati­en­ten einen Hin­weis auf die Ursa­che der Myo­kar­di­tis hät­ten geben kön­nen. Schließ­lich konn­ten wir auf­grund der gel­ten­den Daten­schutz­be­stim­mun­gen die kom­bi­nier­te nor­di­sche Kohor­te nicht um indi­vi­du­el­le Kova­ria­ten berei­ni­gen und haben daher Unter­grup­pen­ana­ly­sen durch­ge­führt…«

In wel­chem Maße die genann­ten Zuwen­dun­gen bei der Erhe­bung und Aus­wer­tung der wie oben limi­tier­ten Daten eine Rol­le spiel­ten, kann nur spe­ku­liert werden:

»Kon­kur­rie­ren­de Inter­es­sen Alle Autoren haben das ein­heit­li­che ICMJE-For­mu­lar zur Offen­le­gung von Inter­es­sen unter www.icmje. org/­dis­clo­sure-of-inte­res­t/ aus­ge­füllt und dekla­rie­ren: kei­ne Unter­stüt­zung durch eine Orga­ni­sa­ti­on für die ein­ge­reich­te Arbeit; AHu wird durch ein Post­doc-For­schungs­sti­pen­di­um der Lund­beck-Stif­tung (Sti­pen­di­um Nr. R322-2019–2800) unter­stützt; AHv berich­tet, dass er Mit­glied des wis­sen­schaft­li­chen Bei­rats von VAC4EU ist; LK berich­tet über Hono­ra­re von Novo Nor­disk, Nov­ar­tis, Astra­Ze­ne­ca, Bay­er und Boeh­ring außer­halb der ein­ge­reich­ten Arbeit; PH berich­tet, dass er Mit­glied einer Exper­ten­grup­pe, des Future Rheu­ma­to­lo­gy Advi­so­ry Board (2016 und 2017) ist, die von Pfi­zer finan­ziert wird; das fin­ni­sche Insti­tut für Gesund­heit und Wohl­fahrt ver­folgt eine stra­te­gi­sche Poli­tik der öffent­lich-pri­va­ten Part­ner­schaft, aber kei­ner der For­scher die­ses Berichts war an von der Indus­trie gespon­ser­ten Stu­di­en betei­ligt; OK berich­tet über die Teil­nah­me an For­schungs­pro­jek­ten, die von Novo Nor­disk und LEO Phar­ma finan­ziert wur­den, alle­samt behörd­lich ange­ord­ne­te Pha­se-IV-Stu­di­en, die alle von sei­ner Ein­rich­tung finan­ziert wur­den (kei­ne per­sön­li­chen Hono­ra­re), außer­halb der ein­ge­reich­ten Arbeit; HLG berich­tet über eine frü­he­re Teil­nah­me an For­schungs­pro­jek­ten und kli­ni­schen Stu­di­en, die von Novo Nor­disk, GSK, Astra­Ze­ne­ca und Bohe­rin­ger-Ingel­heim finan­ziert wur­den, alle im Zusam­men­hang mit Dia­be­tes und an ihre frü­he­re Insti­tu­ti­on, das Uni­ver­si­täts­kran­ken­haus Oslo, gezahlt wur­den (kei­ne per­sön­li­chen Hono­ra­re); HLG erhielt Vor­trags­ho­no­ra­re und nahm vor 2019 an Bera­tungs­gre­mi­en meh­re­rer Phar­ma­un­ter­neh­men im Zusam­men­hang mit Dia­be­tes und Stoff­wech­sel teil; RL berich­tet über die Teil­nah­me an einem von Sano­fi-Aven­tis finan­zier­ten For­schungs­pro­jekt, einer behörd­lich ange­ord­ne­ten Pha­se-IV-Stu­die, deren Mit­tel an sei­ne Ein­rich­tung gezahlt wur­den (kei­ne per­sön­li­chen Hono­ra­re) (2011), außer­halb der ein­ge­reich­ten Arbeit; RL hat ein Vor­trags­ho­no­rar von Pfi­zer erhal­ten (2016), außer­halb der ein­ge­reich­ten Arbeit; kei­ne finan­zi­el­len Bezie­hun­gen zu Orga­ni­sa­tio­nen, die ein Inter­es­se an der ein­ge­reich­ten Arbeit haben könn­ten, in den letz­ten drei Jah­ren; kei­ne ande­ren Bezie­hun­gen oder Akti­vi­tä­ten, die die ein­ge­reich­te Arbeit beein­flusst haben könnten.«

