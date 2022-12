Neuer Bestseller von Heike Werner (Gesundheitsministerin in Thüringen, Die Linke)

Und wie­der die genia­le Bildunterschrift "Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand". Was sagt Frau Werner?

»Nach Gesprächen der Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister von Bund und Ländern hat Thüringens Ressortchefin Heike Werner bekräf­tigt, im Freistaat an der Isolationspflicht für Corona-Infizierte fest­hal­ten zu wol­len. "Das wür­de ich dem Kabinett auch so vor­schla­gen", sag­te die Linke-Politikerin am Montag nach den Beratungen. Zunehmend wer­de im Abwassermonitoring die rela­tiv neue Omikron-Sublinie BQ.1.1 gefun­den. Laut Werner gehe damit eine erhöh­te Ansteckungsgefahr einher.

Sowohl Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) als auch der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, hät­ten von Lockerungen der Corona-Regeln abge­ra­ten, sag­te Werner. Sie mach­te auch auf die Gefahr von Post Covid und Long Covid aufmerksam…

Werner mach­te klar, dass sie vor­erst auch wei­ter­hin für die Beibehaltung der Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr ist. Man müs­se die Infektionen im Blick behal­ten. "Wir wis­sen nicht genau, was die nächs­ten zwei, drei oder vier Wochen kom­men wird. Daher müs­sen wir an die­ser Stelle abwar­ten", sag­te sie. Für Fernzüge ist die Maskenpflicht bis 7. April 2023 bun­des­weit gesetz­lich festgeschrieben.«

Das Vorwort zum Buch hat Bodo Ramelow beigesteuert.

"… Der Druck auf Putin und die Kleptokratie müs­se wach­sen, for­dert Ramelow. »Ich bin dafür, dass alle Vermögenswerte und vor allem Geschäftsanteile der Oligarchen – ein­schließ­lich Bargeldvermögen – ein­kas­siert wer­den«, sag­te Ramelow.

»Ich hät­te längst die kom­plet­te Energiewirtschaft, die unter rus­si­scher Kontrolle in Deutschland steht, unter Staatsaufsicht gestellt.« Das wer­de nur teil­wei­se, aber nicht kon­se­quent gemacht. »Russland führt sei­nen Krieg auch in Deutschland an der Tankstelle, beim Strom- bezie­hungs­wei­se Gaspreis und auch an jedem Montag hier in Thüringen.«"