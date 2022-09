O frischt ihn auf!

Weil nach Millionen "Dreifach-Impfungen" die Inzidenzen stei­gen (die kein Kriterium mehr sein sol­len), hilft nur noch die "Viert-Impfung".

Was wir in unse­rer Jugend am Lagerfeuer san­gen, wird viel­leicht dem­nächst in kal­ten Stuben unter war­men Decken wie­der angehoben:

»O hängt ihn auf

O hängt ihn auf den Kranz voll Lorbeerbeeren

Ihn, unsernFürst

Ihn, unsern Fürst, den wol­len wir verehren

O hängt ihn auf! Ihn, unsern Fürst

Ihn, unsern Fürst, den wol­len wir verehren

Wir tre­ten dir

Wir tre­ten dir zu Ehren heut zusammen.

Wohl in den Leib

Wohl in den Leibern lodern hell die Flammen

Wir tre­ten dir wohl in den Leib

Wohl in den Leibern lodern hell die Flammen

Du bist ein Vieh

Du bist ein viel­ge­lieb­ter Fürst auf Erden

O du müßt´Hund

O du müßt´ hun­dert Jahr und älter werden

Du bist ein Vieh! O du müßt´ Hund

O du müßt´ hun­dert Jahr und älter werden

Es ehrn dich Schwein

Es ehrn dich Schweinfurts star­ke Bürgerwehren

Ein Riesenroß

Ein´n Riesenrosenstrauß wir dir verehren

Es ehrn dich Schwein, ein Riesenroß

Ein´n Riesenrosenstrauß wir dir verehren

O wie gemein!

O wie gemein­sam uns­re Herzen schlagen

siehst du heut aus

Siehst du heut aus den Worten, die wir sagen

O wie gemein siehst du heut aus

Siehst du heut aus den Worten, die wir sagen

O wie es riecht

O wie es riecht nach dei­nem Ruhm im Lande

Aus dei­nem Mund

Aus dei­nem Mund kam nie ein Wort der Schande

O wie es riecht aus dei­nem Mund

aus dei­nem Mund kam nie ein Wort der Schande

O wie es glänzt

o wie es glänzt in dei­nen gol­de­nen Haaren

Vor Speck und Dreck

Vor Speck und Dreck soll man dich stets bewahren

O wie es glänzt vor Speck und Dreck

Vor Speck und Dreck soll man dich stets bewahren

Du hast nen Flo

Du hast nen Florentiner Hut aufm Kopfe

An dei­ner Brust

An dei­ner Brust prangt man­cher Stern am Knopfe

Du hast nen Flo an dei­ner Brust

An dei­ner Brust prangt man­cher Stern am Knopfe«