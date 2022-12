Paul-Ehrlich-Institut verweigert weiter die Arbeit. 50.833 Verdachtsfälle schwerwiegender Nebenwirkungen

Darüber, daß das PEI sei­ner gesetz­li­chen Aufgabe nicht nach­kommt, Daten zu mög­li­chen "Impfnebenwirkungen" ein­zu­ho­len, war hier mehr­fach infor­miert wor­den. Auch die Berichterstattung über ihm direkt gemel­de­te Verdachtsfälle wird immer mehr aus­ge­dünnt. Inzwischen wird nur noch vier­tel­jähr­lich und auf sechs anstatt über 30 Seiten infor­miert. Im aktu­el­len "Bulletin zur Arzneimittelsicherheit" wird wei­ter­hin von einem "güns­ti­gen Nutzen-Risiko-Profil" gespro­chen. Es heißt dort mit Datenstand vom 31.10.22:

»Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) berich­tet über 444 gemel­de­te Verdachtsfälle von Nebenwirkungen oder Impfkomplikationen im zeit­li­chen Zusammenhang mit Booster-Impfungen mit den kürz­lich zuge­las­se­nen mRNA-Impfstoffprodukten Comirnaty

Original/Omicron BA.1, Comirnaty Original/Omicron BA.4–5 (BioNTech Manufacturing GmbH) bzw. Spikevax bivalent/Omicron BA.1 (COVID-19 Vaccine Moderna, MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L.). Diese biva­len­ten Omikron-adap­tier­ten COVID-19-Impfstoffprodukte wer­den nach­fol­gend auch als biva­len­te Impfstoffe bezeich­net. Der Impfstoff Spikevax bivalent/BA.4–5 wur­de am 20.10.2022 zuge­las­sen. Bis zum Datum der Auswertung am 31.10.2022 wur­den dem Paul-Ehrlich-Institut kei­ne Meldungen über den Verdacht einer Nebenwirkung zu die­sem Impfstoff mit­ge­teilt. Bis zum 31.10.2022 wur­den laut Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 1.907.923 Impfungen mit den oben genann­ten biva­len­ten Impfstoffen durch­ge­führt. Die Melderate zu Verdachtsfällen von Nebenwirkungen oder Impfkomplikationen betrug nach den biva­len­ten COVID-19-Impfstoffen 0,23 pro 1.000 Impfungen und zu Verdachtsfällen von schwer­wie­gen­den Nebenwirkungen 0,03 pro 1.000 Impfungen.

Insgesamt wur­den dem Paul-Ehrlich-Institut nach Grundimmunisierung plus Booster-Impfungen 333.492 Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und 50.833 Verdachtsfälle schwer­wie­gen­der Nebenwirkungen berich­tet. Die Melderate betrug für alle Einzelfallmeldungen 1,78 pro 1.000 Impfdosen, für schwer­wie­gen­de Einzelfallmeldungen 0,27 pro 1.000 Impfdosen.

Neue Sicherheitssignale wur­den nach Gabe der biva­len­ten mRNA-Impfstoffe nicht detektiert.«

Da es für das PEI nie­mals Sicherheitssignale gab, ist die­se Aussage nicht über­ra­schend. Es läßt sich auch durch sei­ne eige­ne Grafik nicht beir­ren. Sie zeigt, daß trotz stark gesun­ke­ner "Impfquote" der Anstieg der Zahl der Verdachtsfälle erheb­lich ist:

Geringes mittleres Alter, fast 70 Prozent weiblich

Das Alter der ver­mut­lich Geschädigten liegt wesent­lich unter dem der Covid-Erkrankten. Beim über­wie­gend "ver­impf­ten" Stoff von Biontech beträgt der Anteil von Meldungen zu Schäden bei Frauen und Mädchen bei über 70 Prozent:

»Das mitt­le­re Alter der betrof­fe­nen Personen in den gemel­de­ten Verdachtsfällen zu biva­len­ten mRNAImpfstoffen war 49 Jahre (Median 53 Jahre). Die Geschlechtsverteilung der Einzelfallberichte über den Verdacht einer Nebenwirkung weist auf ein deut­li­ches Übergewicht des weib­li­chen Geschlechts für alle COVID-19-Impfstoffe mit Ausnahme des Impfstoffes Jcovden hin, was sich nicht durch die geschlechts­stra­ti­fi­zier­ten Impfquoten erklä­ren lässt (sie­he Tabelle 2).«

Frauen melden zu oft

Diese Daten wer­den gleich relativiert:

»Bei einer Analyse der Einzelfallmeldungen über den Verdacht einer schwer­wie­gen­den Nebenwirkung durch einen Angehörigen der Gesundheitsberufe (Health Care Professional, HCP, zumeist Arzt/Ärztin) nach Impfung mit Comirnaty, dem am meis­ten in Deutschland ver­wen­de­ten COVID-19-Impfstoff, fällt der Unterschied deut­lich gerin­ger aus. So betra­fen schwer­wie­gen­de Verdachtsfälle von Nebenwirkungen nach Impfung mit Comirnatygabe zu 57,49 Prozent Frauen und zu 41,12 Prozent Männer. Bei schwer­wie­gen­den Verdachtsfällen, die von einem HCP an das Paul-Ehrlich-Institut gemel­det wor­den waren, ent­fie­len 53,23 Prozent auf Frauen und 45,82 Prozent auf Männer (bei den übri­gen Meldungen war das Geschlecht nicht ange­ge­ben). Das weist dar­auf hin, dass das Ungleichgewicht der Meldungen von Verdachtsfällen bei Frauen und Männern über­wie­gend auf Verdachtsfallmeldungen nicht schwer­wie­gen­der Nebenwirkungen durch die geimpf­ten Personen (bzw. durch Angehörige) bedingt ist.«

Tote waren "vorerkrankt"

Ganz im Gegensatz zum Umgang mit "Covid-Toten" wird erheb­li­ches Gewicht gelegt auf die Erwähnung von Vorerkrankungen Verstorbener. Unter den 444 Verdachtsfällen nach den "angepaß­ten Impfstoffen" gab es zwei Todesfälle.

»Betroffen waren zwei älte­re Personen (≥80 Jahre) mit mul­ti­plen, schwe­ren Vorerkrankungen, die jeweils einen Tag nach der Impfung mit Comirnaty Original/Omicron BA.1 bzw. Spikevax bivalent/Omicron BA.1 ver­star­ben. Als Todesursachen wur­de in einem Fall ein Herzinfarkt, im ande­ren Fall der Verdacht auf eine Lungenembolie ange­ge­ben. Ein ursäch­li­cher Zusammenhang mit der jewei­li­gen Impfung sieht das Paul-Ehrlich-Institut in bei­den Fällen auf­grund der vor­lie­gen­den Informationen und der Grunderkrankungen nicht. In einer Studie aus Frankreich wur­de nach der ers­ten und zwei­ten Impfung mit Comirnaty kein erhöh­tes Risiko für einen Myokardinfarkt oder eine Lungenembolie bei Personen fest­ge­stellt, die 75 Jahre und älter waren. Auch Barda et al. fan­den nach der Gabe der ers­ten bei­den Impfdosen in Israel kein erhöh­tes Risiko eines Moykardinfarktes bzw. einer Lungenembolie nach Comirnaty.

Epidemiologische Daten nach der Zulassung zum Risiko arte­ri­el­ler und venö­ser Thrombosen der biva­len­ten Impfstoffe lie­gen der­zeit noch nicht vor.

Auch wenn Todesfälle in zeit­li­cher Nähe zur der COVID-19-Impfung welt­weit berich­tet wur­den, wur­de in meh­re­ren Studien gezeigt, dass COVID-19-Impfungen ins­ge­samt und ins­be­son­de­re auch bei älte­ren Personen nicht zu einer Übersterblichkeit führen…«

Myokarditis und Perikarditis auch nach Booster

"Ist halt so", scheint das PEI sagen zu wollen:

»Myokarditis und Perikarditis sind sehr sel­te­ne Nebenwirkungen der mRNA-Impfstoffe, die nicht nur nach der Grundimmunisierung, und hier ins­be­son­de­re nach der zwei­ten Impfung, son­dern auch nach Booster-Impfungen vor­kom­men kön­nen…«

Eine Verhöhnung der Opfer stellt der Schlußsatz dar:

»Weitere Meldungen über den Verdacht einer Nebenwirkung bzw. Impfkomplikation wer­den vom Paul-Ehrlich-Institut auch wei­ter­hin kon­se­quent recher­chiert und bewertet.«

