»Herumdrucksen, Verschleppen, Verschweigen bis hin zur Leugnung, wenn es um Nebenwirkungen geht«

Unter der Überschrift "Nebenwirkungen? Ja, es gibt sie. Immerhin das ist bekannt" ist auf welt​.de am 23.12.22 zu lesen (Bezahlschranke):

»Vor weni­gen Tagen wand­te sich die ehe­ma­li­ge Präsidentin des aus­tra­li­schen Ärzteverbandes, Kerryn Phelps, mit bewe­gen­den Worten an den Corona-Untersuchungsausschuss des Parlaments. „Meine Ehefrau und ich, wir bei­de lei­den an schwer­wie­gen­den Nebenwirkungen der Corona-Impfung, seit andert­halb Jahren.“ Wer in Australien als Arzt das Thema „Impfnebenwirkungen“ zur Sprache brin­ge, ris­kie­re sei­ne beruf­li­che Existenz, zitie­ren meh­re­re aus­tra­li­sche Medien die Ärztin und par­tei­lo­se Abgeordnete, dar­un­ter Associated Press. Tatsächlich hat­te die ärzt­li­che Standesvertretung Australian Health Practitioner Regulation Agency offen gedroht: Wer als Arzt die Verbreitung des Covid-Impfstoffs „unter­gra­be“, dem dro­he straf­recht­li­che Verfolgung und Verlust der Approbation.«

Einzelheiten zu dem Fall sind zu erfah­ren auf news​.com​.au am 20.12.22. Eine ABC-Journalistin hat sich dadurch ermu­tigt gefühlt, ihren "Impf"-Schaden öffent­lich zu machen:

Im Artikel der "Welt" liest man weiter:

»Derart rabi­at ist es in Deutschland nicht zuge­gan­gen. Aber es gibt poli­ti­sche Parallelen. In bei­den Ländern galt „No-Covid“ als gute Idee. Australien setz­te das wört­lich um, Deutschland mäßig­te sich auf eine Inzidenz unter 10. Aber vor allem fällt in bei­den Ländern das Herumdrucksen, Verschleppen, Verschweigen bis hin zur Leugnung auf, wenn es um Nebenwirkungen, Folgen, um die schwer erträg­li­chen Hinterlassenschaften der Impfungen geht. Weltweit klaf­fen teils rie­si­ge Wissenslücken über das, was Millionen durch die Impfstoff-Nebenwirkungen erleiden.

Die Datenlage dazu ist in Deutschland der­art erbärm­lich, die Ausflüchte von Behörden und Ministern der­art flau, dass in Institutionen, unter Fachleuten und Betroffenen ein arg­wöh­ni­scher Verdacht wächst: Die wol­len und die woll­ten es nicht so genau wissen…

Hat Deutschland also tat­säch­lich kein Problem mit den Impfnebenwirkungen? Laut Paragraf 13 des Infektionsschutzgesetzes ist es Aufgabe des Robert-Koch-Instituts (RKI), dies zu erfor­schen, sowie des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), bei­de dem Gesundheitsministerium unter­ge­ord­net. Wie Statistik-Experte Lausen hät­ten PEI und RKI die Zahlen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung aus­wer­ten müs­sen, es besteht die Pflicht dazu – bei­de Behörden haben es aber nicht getan. Zu beson­de­rer Eile gab es intern offen­bar auch kei­nen Grund. Im August 2021 hat­te Karl Lauterbach (SPD) die Öffentlichkeit dar­über auf­ge­klärt, es kön­ne über­haupt kei­ne Nebenwirkungen geben, die Impfung sei neben­wir­kungs­frei. Sollte das hei­ßen, er hiel­te Untersuchungen hier­zu für über­flüs­sig bis sinnlos?…

„Wenn ich mir die Datenlage ansehe, bleibt nur Resignation“

„Es ist offen­sicht­lich, dass die eine Hand nicht weiß, was die ande­re tut“, sagt der vor­ma­li­ge Chef des Verbandes der pneu­mo­lo­gi­schen Kliniken, Professor Dieter Köhler. Und für Thomas Voshaar, Chefarzt des Lungenzentrums Moers und Vorsitzender des Verbandes Pneumologischer Kliniken, ergibt sich unterm Strich der „Eindruck eines über­kom­ple­xier­ten Systems mit vie­len Eigeninteressen, auch einer gewis­sen Abschottung der Player gegen­ein­an­der“. An brauch­ba­ren Vorschlägen zur Erhebung Daten habe es sicher nicht gele­gen, sagt Voshaar, nur eben: „Ich kann nicht erken­nen, dass man ent­schlos­sen reagiert, um etwas zu ändern“.

Der Medizinstatistiker Gerd Antes hat schon auf­ge­ge­ben: „Wenn ich mir die Datenlage in Deutschland anse­he, bleibt nur Resignation“…

Erst vor weni­gen Tagen berich­te­te das Fachmagazin Vaccine von einem um 54 Prozent erhöh­ten Risiko von Lungenembolien nach der Biontech-Impfung. An der US-Studie mit 30 Millionen Senioren hat­ten sich auch Mitarbeiter der FDA-Zulassungsbehörde als Autoren beteiligt…

Über ihre mona­te­lan­gen Muskelschmerzen und neu­ro­lo­gi­schen Störungen nach der zwei­ten Dosis hat­te auch die aus­tra­li­sche Ärztin Kerryn Phelps der Fach-Behörde berich­tet. Doch die Therapeutic Goods Administration (TGA), zustän­dig für die Sicherheit von Impfstoffen, zeig­te kein Interesse. Für die Immunologieprofessorin Julie Leask von der Universität Sydney ist das nichts Neues. In Australien gebe es eine Tendenz, „über­trie­ben auf alles zu reagie­ren, was den Anschein einer Impfstoff-Kritik hat“. Einschließlich auf Fragen zur Sicherheit von Impfstoffen.«