„Pfizer: Wer hat Angst vor dem großen bösen Labor?“

Heute berich­tet die WELT über den Anwalt Eric Lanzarone aus Marseille, der meh­re­re durch die „Impfung“ Geschädigte gegen Pfizer und BioNTech ver­tritt, sei­ne Mandanten und den Verfahrensgegner.

„Die Paragrafenschlacht zwi­schen Lanzarone, Gründer einer Kanzlei mit vier Mitarbeitern, und Pfizer, ver­tre­ten durch eini­ge der renom­mier­tes­ten Anwälte der Grande Nation, läuft schon seit mehr als einem Jahr. Begonnen hat der unglei­che Kampf mit dem Schicksalsschlag eines damals 13-jäh­ri­gen Jungen aus Marseille.

Kurz nach der Impfung gegen Covid-19 war er fast voll­stän­dig erblin­det. Lanzarone ließ das Schicksal des Jungen nicht los. Obwohl sei­ne Kanzlei auf Vergaberecht spe­zia­li­siert ist, über­nahm er den Fall. […]

Fast täg­lich lan­den in Lanzarones Postfach inzwi­schen neue Anfragen von Menschen, die davon über­zeugt sind, durch die Impfung gegen Covid-19 einen schwer­wie­gen­den Impfschaden erlit­ten zu haben. Rund 280 ver­tritt er mitt­ler­wei­le. Doch nicht nur Lanzarone hat aufgerüstet.

Auch sein Prozessgegner hat uner­war­te­te Manöver gefah­ren. So erklär­te Pfizer in Frankreich vor Kurzem, für die Schadenersatzklagen nicht der rich­ti­ge Adressat zu sein. Den Impfstoff hät­ten das deut­sche Unternehmen Biontech und eine Pfizer-Tochter in Belgien her­ge­stellt. ‚Ich rei­che nun alle Klagen wegen mög­li­cher schwer­wie­gen­der Impfnebenwirkungen in Frankreich sys­te­ma­tisch gegen bei­de Konzerne ein, Pfizer und Biontech‘, sagt Lanzarone. Biontech und Pfizer woll­ten die Verfahren nicht kommentieren. […]

Im Nachbarland Frankreich lie­fen unter­des­sen bereits im ver­gan­ge­nen Jahr die ers­ten Zivilprozesse gegen den Hersteller Pfizer an. Nach Informationen von WELT AM SONNTAG könn­ten sich meh­re­re die­ser Prozesse nun auch gegen Biontech richten.

So wur­de der Konzern in zwei lau­fen­den Verfahren in Frankreich als mög­li­cher Klagegegner ange­hört. Zudem will Anwalt Lanzarone drei wei­te­re Zivilklagen gegen Biontech und Pfizer ein­brin­gen. Biontech woll­te das nicht kommentieren. […]

Was es bedeu­tet, gegen zwei Pharmakonzerne gleich­zei­tig vor­zu­ge­hen, kön­nen die Mandanten von Rechtsanwalt Lanzarone an den Rechnungen der Kanzlei able­sen. Weil Pfizer auch auf Biontech als Mitadressaten von Klagen gegen den gemein­sa­men Impfstoff Comirnaty ver­weist, geht Lanzarone nun auch gegen den Mainzer Konzern vor. Jedes Dokument, das er gegen Biontech ein­reicht, muss er dafür ins Deutsche über­set­zen las­sen. 30 Seiten Übersetzung kos­ten rund 800 Euro.

Und das ist noch der kleins­te Teil der anfal­len­den Kosten. Einige Mandanten des fran­zö­si­schen Anwalts sind mit dem finan­zi­el­len Aufwand, den die Klagen mit sich brin­gen, schon jetzt über­for­dert. Für eini­ge von ihnen arbei­tet Lanzarone des­halb kostenlos.

Seine Prozessgegner haben finan­zi­ell hin­ge­gen kaum etwas zu befürch­ten. Der fran­zö­si­sche Staat hat – ähn­lich wie die Bundesrepublik Deutschland – den Impfstoffherstellern weit­rei­chen­de Zusagen bis hin zur Haftungsübernahme der Prozesskosten gemacht. So muss der fran­zö­si­sche Steuerzahler selbst dann die Rechnung für mög­li­che Schadenersatzkosten beglei­chen, wenn die Hersteller die Prozesse ver­lie­ren sollten. […]

Der fran­zö­si­sche Rechtsanwalt Lanzarone hat trotz aller Widerstände einen ers­ten Etappensieg gegen Pfizer errun­gen. So hat Lanzarone in meh­re­ren Fällen durch­ge­setzt, dass die Gerichte medi­zi­ni­sche Experten hin­zu­zie­hen, um zu klä­ren, ob die Impfung für die Krankheiten sei­ner Mandanten ursäch­lich sein könn­te. Über die Auswahl der Ärzte wird aller­dings noch gestritten.“

Weitere aktu­el­le Informationen dazu gibt es z.B. unter ENTRETIEN. "Faire recon­naît­re les effets indé­si­ra­bles des vac­cins Covid est mon com­bat" beim öffent­li­chen Sender franceinfo.

Im eben­falls öffent­li­chen Sender France 2 lief ges­tern eine kri­ti­sche Dokumenation mit dem Titel „Pfizer: qui a peur du grand méchant labo?“ (Pfizer: Wer hat Angst vor dem gro­ßen bösen Labor?). In Le Monde wird beschrie­ben, dass es dar­in um die Geschichte des Konzerns von Viagra bis zur Rekord-Strafzahlung in den USA ging, und selbst­ver­ständ­lich um die „Impfstoffe“: „Weltuntergangsmusik und schwe­re Inszenierung … Die Ermittlungen begin­nen in Brüssel. Die Europäische Union ist der größ­te Markt von Pfizer mit 2,4 Milliarden Dosen, deren Preis von 15,50 Euro auf 19,50 Euro gestie­gen ist. Auf den Fluren ver­folgt, wei­gert sich Frau von der Leyen höf­lich, zu sprechen.“

Die Sequenz mit der EU-Kommissionspräsidentin ist im Tweet des EU-Abgeordneten Martin Sonneborn ent­hal­ten – zusam­men mit der Nachricht über den plötz­lich ver­schwun­de­nen Twitter-Account der Filmredaktion. Daraufhin schal­te­te sich der „Bevollmächtigte Minister für den digi­ta­len Wandel und Telekommunikation“ ein: „Ich habe Twitter kon­tak­tiert, um die Gründe für die­se Kontosperrung her­aus­zu­fin­den. Er war offen­bar als unter 13-jäh­rig regis­triert. Ich ver­lin­ke Twitter und das @cdenquete-Team. Das Konto soll­te bald wie­der ver­füg­bar sein.“ Inzwischen ist das Konto tat­säch­lich wie­der da.