RKI: Alles im gelben Bereich (grün kennt man dort nicht)

In sei­nem Tagesbericht vom 12.1.23 nennt das RKI eine inter­es­san­te Korrelation:

»Zusammenfassung der aktu­el­len Lage

… Die Werte für die 7‑Tage-Inzidenz in den Bundesländern lie­gen zwi­schen 197,6 pro 100.000 EW in Niedersachsen und 65,4 pro 100.000 EW in Thüringen.… Die 7‑Tage-Inzidenz der hos­pi­ta­li­sier­ten Fälle liegt bei 6,4 Fällen pro 100.000 EW…«



Natürlich sind die "Inzidenzen" höchst frag­wür­dig. Da sie aber immer zur Begründung von Maßnahmen jeg­li­cher Art her­hal­ten muß­ten, ist der Sinkflug, selbst in den Hochimpfungsgebieten, beachtlich:

Auffällig: Die noch mit Maskenpflicht han­tie­ren­den Bundesländer lie­gen bei der Inzidenz vorn.

Die Hospitalisierung ent­wi­ckelt sich ähn­lich, der berüch­tig­te "7‑Tage-R-Wert" wird mit 0,86 ange­ge­ben. Es soll 181 "Covid-Tote" gege­ben haben.

Alles sinkt

Selbst die sons­ti­gen aku­ten Atemwegserkrankungen gehen zurück, wie im Wochenbericht vom 12.1.23 zu lesen ist:

»Die Zahl der aku­ten Atemwegserkrankungen (ARE) in der Bevölkerung in Deutschland ist basie­rend auf der Online-Befragung GrippeWeb im Vergleich zur Vorwoche deut­lich gesun­ken, und liegt in der Kalenderwoche (KW) 1/2023 mit knapp 4,0 Millionen ARE im Bereich der vor­pan­de­mi­schen Jahre um die­se Zeit. «

Der SARS-Cov-2-Anteil wird mit 6 Prozent angegeben.

»… Die in den Vereinigten Staaten von Amerika stark ver­brei­te­te Variante XBB.1.5 hat­te einen Anteil von 1 %…

Die im DIVI-Intensivregister berich­te­te abso­lu­te Zahl der auf einer Intensivstation behan­del­ten Personen mit einer COVID-19-Diagnose ist in KW 01/2023 nied­ri­ger als in der Vorwoche und lag am 11.01.2023 bei 1.151 Personen (Vorwoche 1.350 Personen). Weiterhin sind hoch­alt­ri­ge Personen ab 80 Jahre am stärks­ten von schwe­ren Krankheitsverläufen und Todesfällen betrof­fen…«

Das Mantra und die Fehlinformation dür­fen nicht aus­ge­las­sen werden:

»… Die Impfung ist die bes­te Prävention, um einen schwe­ren COVID-19-Krankheitsverlauf zu ver­hin­dern. Ungeimpfte Personen aller Altersgruppen haben ein deut­lich höhe­res Risiko für eine schwe­re Verlaufsform der COVID-19-Erkrankung…«

Todesfälle

»… Unter allen über­mit­tel­ten Todesfällen seit KW10/2020 waren 138.712 (85 %) Personen 70 Jahre und älter, der Altersmedian lag bei 83 Jahren. Im Unterschied dazu beträgt der Anteil der über 70- Jährigen an der Gesamtzahl der über­mit­tel­ten COVID-19-Fälle etwa 8%…«

Wer es bunt mag (mir gefällt das Diagramm):

Es erin­nert mich an die­se Sandbilder:

Auch die Darstellung der Abwasser-Untersuchungen ist künst­le­risch wertvoll:

Sie erin­nert ent­fernt an Mondrian: