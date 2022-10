16 Stunden Maske tragen – Lebenshilfen Mittelbaden legen Verfassungsbeschwerde ein

»Die Lebenshilfen der Region Mittelbaden haben am Mittwoch Verfassungsbeschwerde gegen das neue Infektionsschutzgesetz ein­ge­legt. Es war am 1. Oktober in Kraft getreten.

Unter ande­rem wird in der Corona-Verordnung fest­ge­hal­ten, dass Menschen mit Behinderung, die in Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM) tätig sind, durch­gän­gig eine FFP2-Maske tra­gen müs­sen. Menschen, die zudem in einer beson­de­ren Wohnform leben, müss­ten dem­nach bis zu 16 Stunden am Tag einen sol­chen Mund- und Nasenschutz tragen.

Lebenshilfe: Regelung unwürdig und diskriminierend

Von der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Bruchsal-Bretten e.V. heißt es in einer Pressemitteilung, dass die Regelungen unwür­dig und dis­kri­mi­nie­rend sei­en. Das Ansteckungsrisiko eines Menschen mit geis­ti­ger Behinderung sei grund­sätz­lich nicht grö­ßer als bei ande­ren Menschen. Aus ihrer Sicht soll­ten die Maßnahmen des­halb wie bis­her je nach Gefährdungsbeurteilung vor­ge­nom­men werden.

Verfassungsbeschwerde wegen Maskenpflicht

Neben der ein­ge­reich­ten Verfassungsbeschwerde stel­len die Lebenshilfen in der Region Mittelbaden auch einen Antrag auf einst­wei­li­ge Anordnung. Vereinfacht gesagt: einen Eilantrag, um die Maskenpflicht unter ande­rem in Werkstätten für Menschen mit Behinderung nächst­mög­lich außer Kraft zu setzen.

Kritik auch von Wohlfahrt und Pflege

Auch Wohlfahrtsverbände, Pflegeeinrichtungen und Caritas äußer­ten sich ableh­nend, dass Heimbewohner außer­halb ihres Zimmers Maske tra­gen müs­sen. "Die Maskenpflicht ist ein mas­si­ver Verstoß gegen das Recht auf Selbstbestimmung und sozia­le Teilhabe der betrof­fe­nen Menschen, schrei­ben der "Paritätische", der Sozialverband VdK sowie ver­schie­de­ne Einrichtungen in einer gemein­sa­men Mitteilung.«

swr​.de (6.10.)