Wer den Impfschaden hat, braucht für den Dötsch nicht zu sorgen

In der DDR war es üblich, Meldungen mit Verlautbarungen des General­sekretärs des Zentralkomitees zu garnieren.

Heute sind es die aus den Konzern­etagen. Nachdem die Corona-Babyspritzen trotz aller Werbe­kampagnen flop­pen, wird schon das neue Produkt gepusht:

.



»Nicht schlim­mer als ein Schnupfen: So ver­lau­fen die meis­ten Infektionen mit dem soge­nann­ten Respiratorischen Synzytial-Virus. Normalerweise infi­zie­ren sich alle Kinder bis zum zwei­ten Lebensjahr mit RSV. Und doch kann das Virus durch­aus gefähr­lich für die Atemwege sein…

Die [aktu­ell] unge­wöhn­li­che Häufung führ­ten Pädiater auf die Corona-Isolation zurück. Ein gan­zer Jahrgang war des­halb nicht mit dem Virus in Kontakt gekom­men. Als die Maßnahmen auf­ge­ho­ben wur­den, infi­zier­ten sich die Kinder rei­hen­wei­se. "Im Augenblick neh­men die Einweisungen auch in Deutschland wie­der zu", sagt Jörg Dötsch, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin…

"Im Prinzip aber kann jedes Kind dar­an hef­tig erkran­ken." Etwa 0,2 Prozent aller infi­zier­ten Kinder ohne Risikofaktoren ster­ben sogar daran…

Nun hat der Pharmakonzern Pfizer sehr gute Ergebnisse für eine Impfung neu­en Typs vor­ge­stellt. Das Pfizer-Vakzin ist inso­fern unge­wöhn­lich, als dass die Säuglinge nicht direkt geimpft wer­den, son­dern ihre Mütter wäh­rend der Schwangerschaft…

Pfizer will die Zulassung der Impfung in den USA nun bis Ende des Jahres bean­tra­gen. "Das hal­te ich für einen gro­ßen Fortschritt", sagt Jörg Dötsch.

Aber auch älte­re Menschen kön­nen schwer an RSV erkran­ken. Bereits im August hat­te Pfizer Ergebnisse für Menschen über 60 Jahre ver­öf­fent­licht. Fazit: Das Mittel schütz­te 67 Prozent der Geimpften vor einer durch RSV ver­ur­sach­ten Erkrankung…

"Bisher gibt es ja nur eine Pressemitteilung von Pfizer", sagt Dötsch. Nach einer Zulassung in Europa müs­se erst ein­mal die Ständige Impfkommission die Daten bewer­ten. Sollte sich her­aus­stel­len, dass die RSV-Impfung mehr hilft als scha­det, könn­te das bedeu­ten, dass in Zukunft allen Schwangeren die Impfung emp­foh­len wird.«

Man beden­ke bit­te, daß den Praxen durch die "Imfpmüdigkeit" Einkünfte weg­ge­bro­chen sind:

» Bis zu 24.000 Euro extra im Monat: So viel verdienen Ärzte an Corona-Impfungen

Das Impfen ist der Weg aus der Corona-Pandemie. Für vie­le Ärzte und Ärztinnen im Land ist es jedoch auch eine Möglichkeit, gutes Geld zu ver­die­nen. 28 Euro zahlt der Staat pro Corona-Impfung an Praxen, am Wochenende und an Feiertagen sogar 36 Euro. Für jeden imp­fen­den Mediziner kön­nen im Monat so schnell mal meh­re­re tau­send Euro extra zusammenkommen…

Und das im Übrigen vor allem in Impfzentren. Dortige Impf-Ärzte erhal­ten einen Stundenlohn von rund 150 Euro – bei einer Schicht von acht Stunden käme so ein Tagesbrutto von 1200 Euro zusam­men. Bei 20 Arbeitstagen macht das ein Brutto-Monatsgehalt von 24.000 Euro. Zum Vergleich: Das durch­schnitt­li­che Brutto-Monatsgehalt in Deutschland liegt bei 3975 Euro.«

busi​ness​in​si​der​.de (19.12.21)



GOP 88322 ist schlecht für's Portemonnaie

Auf kvber​lin​.de heißt es aktuell: