Wirre Wege aus dem Labyrinth: Keine Corona-Isolationspflicht mehr im Norden ab Mitte nächster Woche

Nicht nur dort.

"Kiel (dpa/lno) – In Schleswig-Holstein soll die Isolationspflicht für Corona-Infizierte ab Mitte nächs­ter Woche nicht mehr gel­ten. Von Mittwoch an oder spä­tes­tens Donnerstag wer­de die Maßnahme weg­fal­len, sag­te Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) am Freitag. Dafür soll außer­halb der eige­nen Wohnung eine fünf­tä­gi­ge Maskenpflicht in Innenräumen für jene grei­fen, die einen posi­ti­ven Test, aber kei­ne Krankheitssymptome haben.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) for­mu­lier­te einen kla­ren Appell an die Eigenverantwortung: «Mit Symptomen bleibt man zu Hause. Mit einem posi­ti­ven Test ohne Symptome trägt man über­all in Innenräumen eine Maske, außer in den eige­nen vier Wänden». Günther strebt auch an, die bis zum Jahresende befris­te­te Maskenpflicht in Bus und Bahn nicht zu ver­län­gern. Er wol­le hier­für im Gespräch mit den ande­ren Ländern mög­lichst eine ein­heit­li­che Regelung errei­chen."

kran​ken​kas​sen​.de (11.11.22)

"Mit Corona vor die Tür – Bundesländer kippen Isolationspflicht

Berlin (dpa) – Wer einen posi­ti­ven Corona-Test hat­te, muss künf­tig in vier Bundesländern nicht mehr fünf Tage zu Hause blei­ben, son­dern kann das Haus ver­las­sen und auch zur Arbeit oder Schule gehen. Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein haben sich dar­auf ver­stän­digt, die bis­he­ri­ge Isolationspflicht für Infizierte abzu­schaf­fen, wie sie am Freitag gemein­sam mit­teil­ten. Weitere Bundesländer den­ken dar­über nach, ande­re leh­nen einen sol­chen Schritt ab. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warn­te davor, die Isolationspflicht aufzuheben…

«Das kommt jetzt zur Unzeit und fin­det nicht die Billigung der Bundesregierung», sag­te der SPD-Politiker in Berlin…

Die Entscheidung, wie sie mit der Isolationspflicht umge­hen, liegt in der Hand der ein­zel­nen Bundesländer. Vom Bund gibt es ledig­lich die Empfehlung des Robert Koch-Instituts (RKI) zur fünf­tä­gi­gen Isolation, dies hat­ten die Länder bis­her aber geschlos­sen umgesetzt…

«Wenn jetzt Eltern ihre coro­na­in­fi­zier­ten Kinder in Kitas und Schulen schi­cken dür­fen, steigt dort logi­scher­wei­se die Ansteckungsgefahr», kri­ti­sier­te die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Schleswig-Holstein, Astrid Henke, die Pläne. Das gefähr­de die Gesundheit von Erzieherinnen und Lehrkräften nicht unerheblich…"

kran​ken​kas​sen​.de (11.11.22)