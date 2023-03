corodok ist am 1.4.23 Geschichte

Das bedeu­tet min­des­tens zwei­er­lei. Ein­mal, daß die­ser Blog mit sei­ner tages­ak­tu­el­len Bericht­erstat­tung nicht mehr wei­ter­ge­führt wird. Das hat per­sön­li­che Grün­de und inhalt­li­che, die gleich benannt wer­den. Zum ande­ren bleibt er wei­ter­hin online als eine Fund­gru­be für his­to­ri­sche For­schun­gen und poli­ti­sche Auf­ar­bei­tung und ein­fach als Zeug­nis für Fehl­ein­schät­zun­gen und Lügen, aus denen Unrecht und immense Ver­let­zun­gen entstanden.

Eine Hin­ter­tür bleibt ange­lehnt. Ich wer­de wei­ter berich­ten über das Ver­fah­ren in Sachen Dros­ten-Dis­ser­ta­ti­on und über mein eige­nes. Es wird eine Wür­di­gung des erwar­te­ten Rück­tritts Lau­ter­bachs geben. Illa und TK wer­den den Blog für wei­te­re wis­sen­schaft­li­che Aus­ar­bei­tun­gen nut­zen kön­nen, wenn sie dies wol­len. Kom­men­ta­re wer­den frei­ge­ge­ben, wenn auch mit etwas Zeitverzug.

Ein subjektiver Rückblick

Zunächst ein­mal ist mir eine Dan­kes­run­de wich­tig. An ers­ter Stel­le muß hier Sabi­ne genannt wer­den. Ohne sie wäre die­ser Blog völ­lig undenk­bar. Sie hat mich das eine oder ande­re Mal vor Fehl­ur­tei­len in Bei­trä­gen und all­zu klug­schei­ße­ri­schen Reak­tio­nen auf Kom­men­ta­re bewahrt. Über­dies hat sie die Haus­ar­beit fast voll­stän­dig über­nom­men, was eine erheb­li­che Über­deh­nung unse­rer gemein­sa­men Rol­len­bil­der bedeu­te­te. Dabei war sie stän­di­ge Aus­tausch­part­ne­rin und hat mich glück­li­cher­wei­se regel­mä­ßig gezwun­gen, den Schreib­tisch zu verlassen.

Die peni­bel recher­chier­ten Bei­trä­gen von Illa und TK haben den Blog wesent­lich berei­chert. Sie haben erheb­lich zu sei­ner Pro­fes­sio­na­li­tät und Glaub­wür­dig­keit bei­getra­gen. Die von Tho­mas Kubo ver­leg­ten drei coro­dok-Bücher haben ihm sehr viel Arbeit ein­ge­bracht, aber nur beschei­de­ne Ein­nah­men, nicht zuletzt, weil die Tex­te sämt­lich auch kos­ten­los als PDF-Datei­en bereit­ge­stellt wur­den. Die Bücher haben die Reich­wei­te von coro­dok unter Wis­sen­schaft­le­rIn­nen, die sich nicht unbe­dingt öffent­lich äußern, sicher erweitert.

Dann war da nicht zuletzt Micha­el, der Tag für Tag mei­ne sprach­li­chen Ent­glei­sun­gen kor­ri­gier­te. Es war ein gehö­ri­ges Stück Arbeit, die Schlam­pe­rei mei­ner oft nächt­li­chen Arbei­ten zu prü­fen und mit gro­ßer Nach­sicht richtigzustellen.

Ihnen allen bin ich sehr dankbar.

Das eigent­lich Beson­de­re an coro­dok war aus mei­ner Sicht die Zusam­men­ar­beit mit den Lese­rIn­nen. Davon zeu­gen mehr als 170.000 Kom­men­ta­re (von denen 10.000 mei­ner Ant­wor­ten abzu­zie­hen sind). Sie waren fast alle kennt­nis­reich und tru­gen ent­schei­dend zum Inhalt bei. Es wur­den zehn­tau­sen­de Links aus­ge­tauscht und dis­ku­tiert, sehr oft ent­stan­den dar­aus wie­der­um Bei­trä­ge, auch aus vie­len Zuschrif­ten per Mail. Das ganz über­wie­gend ange­nehm sach­li­che Niveau spie­gelt dabei wirk­lich das Publi­kum wie­der. Nur ganz sel­ten sah ich mich dazu ver­an­laßt, Kom­men­ta­re zurück­zu­wei­sen. In den drei Jah­ren wur­de eine ein­zi­ge Per­son geblockt, nach­dem sie anhal­ten­den Beschimp­fun­gen Mord­dro­hun­gen gegen mich zufüg­te. In ganz weni­gen Fäl­len habe ich Zuschrif­ten nicht ver­öf­fent­licht, weil sie offen­kun­dig Belei­di­gun­gen ent­hiel­ten, die uns unnö­ti­ge Anzei­gen hät­ten erbrin­gen kön­nen. Und es gab den Fall eines ansons­ten kon­struk­ti­ven Lesers, des­sen Bom­bar­de­ment mit Links zu mes­ser­mor­den­den Afgha­nen, Syrern oder Bul­ga­ren ich igno­riert habe.

Nach mei­ner Beob­ach­tung war die brei­te und fai­re Betei­li­gung an der Erar­bei­tung von Ana­ly­sen und der Bekannt­ma­chung von Tat­sa­chen ein Allein­stel­lungs­merk­mal von coro­dok. Ich gebe zu, manch­mal nur zäh­ne­knir­schend und augen­rol­lend Kom­men­ta­re ver­öf­fent­licht zu haben. Das war dann der Fall, wenn es um Links zu mei­ner Mei­nung nach unter­ir­di­schen Por­ta­len ging. Ich habe mich dann bemüht, die Dar­stel­lun­gen zu lesen und hof­fent­lich nicht zu über­heb­lich mei­nen Senf dazu gege­ben. Ande­rer­seits habe ich viel gelernt durch die ande­ren Sicht­wei­sen von Lese­rIn­nen. Für das Aus­hal­ten von Mei­nungs­ver­schie­den­hei­ten war die täg­li­che Aus­ein­an­der­set­zung lehr­reich für mich.

Die Phasen

coro­dok hat, ohne daß dies geplant gewe­sen wäre, ver­schie­de­ne Pha­sen durch­lau­fen. Am Anfang stand für mich die men­ta­le Not­wen­dig­keit, das Erken­nen des Irr­sinns der „Maß­nah­men“ zu ver­schrift­li­chen. Das war mein Weg, halb­wegs bei Ver­stand zu blei­ben. Es „muß­te raus“. Damals woll­te ich auf die­sem Wege auch mit ehe­ma­li­gen Mit­strei­te­rIn­nen aus der poli­ti­schen Lin­ken eine Dis­kus­si­on begin­nen, was aller­dings in deren Ver­wei­ge­rung ende­te. Das Ver­hal­ten wird den meis­ten hier aus ihren jewei­li­gen Zusam­men­hän­gen schmerz­lich ver­traut erscheinen.

Ich setz­te die begon­ne­nen Recher­chen zu den „Impf­stoff­fir­men“ und ihren Spon­so­ren fort, zu der unver­hoh­le­nen Ein­fluß­nah­me von Groß­kon­zer­nen und Stif­tun­gen (bei wei­tem nicht nur der von Bill Gates) auf die WHO und ihre ver­bun­de­nen Orga­ni­sa­tio­nen wie GAVI und CEPI. Nach einer Bei­trags­se­rie über das Gespann Chris­ti­an Dros­ten und Olfert Landt und die ent­schei­den­de Rol­le ihrer PCR-Tests für die Behaup­tung einer Pan­de­mie wur­de ich dar­auf ange­spro­chen, daß die Erkennt­nis­se eine grö­ße­re Reich­wei­te ver­dien­ten. Nur sehr zögernd und nach­dem alle Ver­su­che, sie in lin­ken Publi­ka­tio­nen bekannt zu machen, schei­ter­ten, ent­schloß ich mich, sie auf Rubi­kon zu ver­öf­fent­li­chen. Ich hat­te und habe einen zwie­späl­ti­gen Ein­druck bei die­sem Por­tal: Neben gut recher­chier­ten Arti­keln gibt es dort jene, die für mei­ne Begrif­fe arg in Rich­tung einer schlecht ver­stan­de­nen Ver­schwö­rungs­theo­rie gehen, und sol­che, zu denen ich poli­tisch kon­trär ste­he. Danach stie­gen jeden­falls die Zugriffs­zah­len auf coro­dok beträcht­lich. Ich bil­de mir ein, mei­nen Anschau­un­gen und einem wis­sen­schaft­li­chen Ansatz treu geblie­ben zu sein.

Auch mei­ne Recher­chen zur Dok­tor­ar­beit von Chris­ti­an Dros­ten fan­den kei­ner­lei Inter­es­se in lin­ken Zusam­men­hän­gen. Durf­te ihr Idol nicht beschä­digt wer­den? Selbst die Lei­ne, mit der Dros­ten am gro­ßen Kapi­tal hängt, wur­de von ihnen nicht befragt. Par­al­lel zu mei­nen Nach­for­schun­gen hat­te sich Mar­kus Küh­ba­cher mit der Dis­ser­ta­ti­on beschäf­tigt. Obwohl wir in vie­len poli­ti­schen Fra­gen sehr weit von­ein­an­der ent­fernt waren, nicht nur, was Mas­ken und spä­ter „Imp­fun­gen“ angeht, ent­wi­ckel­te sich ein frucht­brin­gen­der Aus­tausch. Nach einem Auf­tritt im Coro­na-Unter­su­chungs­aus­schuß zu die­sem The­ma im Okto­ber 2020 schos­sen die Zugriffs­zah­len in die Höhe. (Mit der für mich pein­li­chen Fol­ge, daß ich zum ers­ten und glück­li­cher­wei­se ein­zi­gen Mal auf einer Demo um Auto­gram­me gebe­ten wurde.)

Kultur und Humor

Irgend­wann merk­te ich, daß mich die rein sach­li­che Auf­klä­rungs­ar­beit an mei­ne Gren­zen brach­te. Zugleich mein­te ich in der „Sze­ne“ eine wach­sen­de Resi­gna­ti­on zu ver­spü­ren. Dar­aus erwuchs das Bedürf­nis, Lie­der und lite­ra­ri­sche Tex­te zu ver­wen­den, in der Hoff­nung, (mir) damit Mut zu machen. Für mich selbst wur­de bald wich­tig, auch nach dem Prin­zip „Lacht kaputt, was euch kaputt macht“ zu ver­fah­ren. Nur mit die­ser Hil­fe konn­te ich den Aber­witz von Ver­ord­nun­gen und media­len Lügen­ge­schich­ten ertra­gen. Auch dabei habe ich lan­ge mit mir gerun­gen. Wür­de Sati­re der Sach­lich­keit Abbruch tun? Sie ist nicht jeder­manns und jeder­fraus Sache, und mit­un­ter han­del­te es sich um nicht ganz gelun­ge­ne Schnell­schüs­se. Letz­ten Endes ent­schied ich mich für mein eige­nes Wohl­erge­hen. Dazu gehör­te der Spaß an Bild­mon­ta­gen und Video­be­ar­bei­tun­gen und manch­mal ein gemei­nes Irre­füh­ren der Lese­rIn­nen, das hof­fent­lich dann doch erkenn­bar wurde.

So ist über die Jah­re ein Sam­mel­su­ri­um ent­stan­den, das es ver­mut­lich in die­ser Form im Blog­we­sen noch nicht gab. Doku­men­ta­ti­on und Ana­ly­se, Sati­re und Sar­kas­mus, dabei immer mit dem Anspruch, Argu­men­ta­ti­on über Quel­len­an­ga­ben nach­voll­zieh­bar zu machen. (Manch­mal wur­de das ver­schlampt, es ent­stan­den auch Feh­ler, die meist durch gedul­di­ge Hin­wei­se in den Kom­men­ta­ren kor­ri­giert wer­den konnten.)

Das liebe Geld und ein paar Unannehmlichkeiten

Immer wie­der gab es die Auf­for­de­rung, ein Spen­den­kon­to für den Blog ein­zu­rich­ten. Aus ver­schie­de­nen Grün­den habe ich mich dage­gen ent­schie­den. Zum einen kann­te ich es aus mei­nem poli­ti­schen Leben vor Coro­na so, Enga­ge­ment erfor­dert auch einen finan­zi­el­len Obo­lus. Ich habe Mit­glieds­bei­trä­ge bezahlt oder Flug­blät­ter finan­ziert, Geld für Fahr­ten zu Demos aus­ge­ge­ben usw. Nun ermög­lich­te ich mir einen Blog, von dem ich aller­dings nicht ahn­te, daß er drei Jah­re Arbeit bedeu­te­te. Dank der „Maß­nah­men“ spar­te ich Geld für Kul­tur, Rei­sen und Abos für Zei­tun­gen, die ich nicht mehr ertra­gen konn­te. Der beruf­li­che Ruhe­stand bescher­te zudem jede Men­ge Zeit, die ich ein­brin­gen konn­te. Und ich muß­te mei­nen Lebens­un­ter­halt nicht mit Ein­nah­men durch den Blog bestreiten.

Dazu kam, daß mich schon län­ger die Pene­tranz ärger­te, mit der auf allen mög­li­chen Platt­for­men Gel­der ein­ge­sam­melt wur­den, über deren Ver­wen­dung nie etwas zu erfah­ren war. Es gab all­zu vie­le der­ar­ti­ger Medi­en, bei denen ich den Ein­druck hat­te, die Arti­kel wur­den dort immer rei­ße­ri­scher, nur um Klicks und Ein­nah­men zu gene­rie­ren. Dabei han­del­te es sich oft um Zweit­ver­wer­tun­gen frem­der Arbei­ten ohne erkenn­ba­re Eigenanteile.

In Hoch­zei­ten der Auf­merk­sam­keit erwisch­te ich mich eini­ge Male beim Schie­len auf die Zahl der Auf­ru­fe und der meist ungu­ten Über­le­gung, was wohl falsch lie­fe, wenn die Zah­len etwas zurück­gin­gen. Dabei fühl­te ich mich ja wohl mit einem klei­nen, aber fei­nen Publi­kum, das sich so deut­lich von dem unqua­li­fi­zier­ten Geschrei auf man­chem grö­ße­ren Por­tal abhob. Es klingt jetzt selbst­ver­liebt, aber ich woll­te bei der Sache blei­ben und dabei, wie erwähnt, Spaß haben und manch­mal berei­ten. Ja, ich woll­te mich nicht dem Vor­wurf aus­set­zen, der mit­un­ter berech­tigt ist und mit­un­ter nicht, Leu­te betrie­ben ihre publi­zis­ti­sche Arbeit des Gel­des wegen. Außer­dem wuß­te ich von zahl­lo­sen ande­ren Men­schen, die eben­falls Geld inves­tier­ten, indem sie Fly­er erstell­ten und ver­teil­ten, Ver­an­stal­tun­gen orga­ni­sier­ten und vie­les mehr.

Wegen zwei­er juris­ti­scher Ver­fah­ren muß­te ich dann doch um Unter­stüt­zung bit­ten. Daß dabei jeweils inner­halb weni­ger Stun­den mehr Spen­den zusam­men­ka­men, als nötig waren, hat mich sehr beein­druckt und ermu­tigt. Dazu kam hin und wie­der ein klei­nes lie­be­vol­les Geschenk per Post mit Wei­nen, Büchern oder Lecke­rei­en, vor allem mit auf­bau­en­den Wor­ten. Für dies alles noch ein­mal ein herz­li­ches Dankeschön.

Eini­ge weni­ge Unan­nehm­lich­kei­ten gab es auch. Als gesun­der Mensch, der nicht mehr berufs­tä­tig sein muß­te, konn­ten mir die „Maß­nah­men“ wenig anha­ben. Da hat es vie­le ande­re sehr viel mehr gebeu­telt. Abge­se­hen von einem lang­jäh­ri­gen guten Freund, der mich zum poli­ti­schen Geg­ner erklär­te und eine Hetz­kam­pa­gne betrieb, und eini­gen still­ge­leg­ten Bezie­hun­gen ist mir nir­gends Feind­schaft begeg­net. Irri­tie­rend ist ledig­lich, daß es eine Per­son aus der Leser­schaft geben muß, die mich mit ärger­li­chen Aktio­nen zu mal­trä­tie­ren sucht. Dazu gehö­ren alber­ne anony­me Brief ohne Inhalt, aber mit im Umschlag­fens­ter erkenn­ba­ren Absen­dern wie „Schul­den­be­ra­tung“, „Dro­gen­hil­fe“ oder „NPD-Bun­des­vor­stand“, die mich anschei­nend (bei wem?) dis­kre­di­tie­ren solltn. Dazu kamen meh­re­re Bestel­lun­gen von einem Dut­zend Piz­zen in mei­nem Namen und mehr­mals von sehr kost­spie­li­gen Sex­pup­pen. Den Tief­punkt bil­de­te ein dicker Brief­um­schlag mit Kot. Anfangs erstat­te­te Anzei­gen ver­lie­fen natür­lich ergeb­nis­los, auch weil ich kei­nen Anlaß bie­ten woll­te, auf die zwangs­läu­fig gespei­cher­ten IP-Adres­sen mei­nes Sys­tems Zugriff zu nehmen.

Die Gründe für das Ende von corodok

Die per­sön­li­chen Grün­de mögen nach Resi­gna­ti­on klin­gen. Doch ganz im Gegen­teil den­ke ich, daß die beharr­li­che Kri­tik und die Bereit­stel­lung sach­li­cher Infor­ma­tio­nen mit dazu bei­getra­gen hat, daß Men­schen inzwi­schen ins Nach­den­ken kom­men, auch wenn sie dies nicht immer offen äußern.

Das Schrei­ben hier und vor allem das Kom­mu­ni­zie­ren mit vie­len Lese­rIn­nen hat mir drei Jah­re lang gut­ge­tan, es hat mir gehol­fen, nicht irre zu wer­den in der bewußt schi­zo­phren wir­ken­den Maß­nah­men­po­li­tik. Inzwi­schen sehe ich aber einen Punkt erreicht, an dem einer­seits die Arbeit umschla­gen kann in mecha­ni­sches Ver­mel­den von Nach­rich­ten und sie ande­rer­seits sucht­ar­ti­ge Züge annimmt. Dazu kommt: Die Maß­nah­men­po­li­tik hat mein Liebs­te und mich in den letz­ten Jah­ren dar­an gehin­dert, das zu tun, was wir uns lan­ge vor­ge­nom­men hat­ten, näm­lich den Ruhe­stand gemein­sam zu genie­ßen und neue Kon­tak­te auf­zu­bau­en. Die­se Macht über unser Leben geste­he ich den Herr­schen­den nicht mehr zu. Ich will wie­der Musik machen, foto­gra­fie­ren, pro­gram­mie­ren, for­schen, Städ­te­rei­sen unter­neh­men und vie­les ande­re mehr. Das heißt mit­nich­ten, sich aus dem poli­ti­schen Leben zurück­zu­zie­hen. Es wird nur für mich ver­träg­li­che­re und pro­duk­ti­ve­re For­men annehmen.

Zu den inhalt­li­chen Grün­den: Es stimmt, es ist nicht vor­bei. Eine drin­gend erfor­der­li­che Auf­ar­bei­tung wird nicht von allei­ne gesche­hen, die Ver­ant­wort­li­chen wer­den nicht ohne Druck zur Rechen­schaft gezo­gen wer­den. Doch lie­gen dafür alle Tat­sa­chen auf dem Tisch, man fin­det sie nicht zuletzt in den Tie­fen von coro­dok. Es wird nötig sein, die kei­nes­wegs auf­ge­ge­be­nen Plä­ne zur wei­te­ren Über­wa­chung und zur Schlei­fung demo­kra­ti­scher Rech­te in die Betrach­tung einzubeziehen.

Die Gleich­rich­tung der ver­öf­fent­li­chen Mei­nun­gen zum Ukrai­ne­krieg weist ähn­li­che Mecha­nis­men auf wie die Aus­schal­tung und Dif­fa­mie­rung abwei­chen­der Posi­tio­nen zu Corona.

Das zeigt einer­seits neue Chan­cen auf. Denn vie­le Men­schen miß­trau­en der Eska­la­ti­ons­po­li­tik der Regie­rung und ihren absur­den Aus­ga­ben für Rüs­tung und angeb­li­che Kli­ma­ret­tung, die zur Ver­ar­mung brei­ter Tei­le der Bevöl­ke­rung füh­ren. Das Miß­trau­en ist grö­ßer und umfaßt wesent­lich mehr Men­schen, als dies bei der „Pan­de­mie­po­li­tik“ der Fall war.

Wenn es gelingt zu zei­gen, wie in bei­den Fäl­len einst posi­tiv besetz­te Begrif­fe wie „Soli­da­ri­tät“, „Men­schen­rech­te“ und „Sou­ve­rä­ni­tät“ genutzt wer­den, um ganz ande­re Inter­es­sen zu ver­schlei­ern, kann der Kreis der kri­tisch Den­ken­den und Akti­ven erwei­tert wer­den. Bei einer Ana­ly­se die­ser Inter­es­sen wird ersicht­lich, daß die Nutz­nie­ßer eng ver­wandt sind mit denen, die auch für Ren­ten­kür­zun­gen, Betriebs­schlie­ßun­gen und den wirt­schaft­li­chen Kahl­schlag gan­zer Regio­nen ver­ant­wort­lich sind. Die Fra­ge „Wem nutzt es und wer bezahlt?“ kann so an die All­tags­er­fah­rung vie­ler Men­schen anknüp­fen. In der Regel wird man auf eine klei­ne Grup­pe von Kapi­tal­be­sit­zern und ihre poli­ti­schen Hel­fers­hel­fer sto­ßen. Eine kla­re Benen­nung die­ses Umstands kann Gemein­sam­kei­ten ver­schie­de­ner gesell­schaft­li­cher Aus­ein­an­der­set­zun­gen beför­dern. Je nebu­lö­ser hin­ge­gen die Nutz­nie­ßer bezeich­net wer­den („Eli­ten“, „trans­at­lan­ti­sche Glo­ba­lis­ten“) und je fer­ner die ver­meint­lich ver­ant­wort­li­chen Per­so­nen dem eige­nen Leben ste­hen (wen inter­es­siert Klaus Schwab außer­halb der Bla­se?), umso schwie­ri­ger wird ein Erken­nen. Kei­nes­falls darf die Ana­ly­se die Hin­ter­män­ner und ‑frau­en aus­schlie­ßen. Eine Ver­kür­zung auf Per­so­nen wie Fau­ci und auf Ein­zel­aspek­te wie die Labor­the­se bei Coro­na kann aller­dings die tat­säch­lich Pro­fi­tie­ren­den verschleiern.

Es erscheint mir wich­tig, sich anhand der erkann­ten Inter­es­sen über das The­ma Coro­na hin­aus neu auf­zu­stel­len, wie es neu­deutsch heißt. Dabei ist es hilf­reich, nicht auf die Spal­tung anhand der Fra­ge her­ein­zu­fal­len, wie „schlaf­scha­fig“ oder scharf­sin­nig man in der Fra­ge der „Imp­fun­gen“ und ande­rer „Maß­nah­men“ gewe­sen sei. Es gilt, den Blick zu wei­ten und Struk­tu­ren der Gesell­schaft zu benen­nen, die Ent­wick­lun­gen ermög­lich­ten, vor denen uns zu Recht schaudert.

Mir ist bewußt, daß es hier dazu kei­nen Kon­sens gibt. Aber ich bin davon über­zeugt, daß die genann­ten Struk­tu­ren davon geprägt sind, wie über den Besitz an Pro­duk­ti­ons- und Pro­pa­gan­da­mit­teln die Macht einer klei­nen Grup­pe von Groß­ka­pi­ta­lis­ten aus­ge­übt wird. Aus­ein­an­der­set­zun­gen zu gesell­schaft­li­chen Teil­fra­gen wer­den wenig bewir­ken, wenn die­se Macht nicht ange­tas­tet wird. Das aber wird einen lan­gen Atem benö­ti­gen, viel Geduld und Kom­pro­miß­fä­hig­keit, eine tief­ge­hen­de Ana­ly­se und klu­ge Über­zeu­gungs­ar­beit. Das ist die ande­re Sei­te der Medail­le. Ich wer­de mei­nen Atem ein­brin­gen, aber nicht mehr in die­ser Form.

Es ist, wie gesagt, nötig, über den Tel­ler­rand zu bli­cken. Das bedeu­tet nicht, das The­ma auf­zu­ge­ben, aber die Bla­se zu ver­las­sen. Das ist bis­lang nur teil­wei­se gelun­gen. Bei­spiels­wei­se in der mas­sen­wirk­sa­men Kam­pa­gne für eine freie Impf­ent­schei­dung, die nie­man­dem ein Bekennt­nis für wei­ter gehen­de The­men abver­lang­te und aus­drück­lich auch Men­schen ein­be­zog, die bis­her auf der „ande­ren Sei­te“ stan­den. Danach mei­ne ich wie­der einen Rück­fall in sek­tie­re­ri­sche Alles­wis­se­rei über Hin­ter­män­ner und dro­hen­de Kata­stro­phen zu erken­nen. Es gibt wei­ter­hin den Teil der Kri­tik, der mit sach­li­cher Auf­klä­rung und doku­men­tier­tem Wis­sen auch bis­her „kon­for­me“ Leu­te errei­chen will und kann. Doch es gibt den, wie ich fürch­te, grö­ße­ren und medi­al mäch­ti­ge­ren Teil, der die Bla­se der „Wis­sen­den“ befeu­ert mit den klick­träch­ti­gen und Ein­künf­te erzeu­gen­den Theo­rien eines Geno­zids, geplant von fins­te­ren Mäch­ten um Klaus Schwab und Bill Gates. Ich sehe hier das Spie­gel­bild der Panik­ma­che zu Coro­na, wel­ches die her­kömm­li­che Angst­pro­pa­gan­da von Rechts­kon­ser­va­ti­ven weiterführt.

Wenn das so ist, wird gefragt, wie kann man dann coro­dok schlie­ßen? Mei­ne Ant­wort lau­tet: Ich will mich nicht inhalt­lich ver­en­gen. Ich will wie­der teil­neh­men an den ana­lo­gen Begeg­nun­gen und Kämp­fen gegen die Struk­tu­ren des kapi­ta­lis­ti­schen Sys­tems. Ich neh­me dabei in Kauf, daß ich man­chen Men­schen mit einer gehö­ri­gen Per­son Miß­trau­en wegen ihres Ver­hal­tens in der Coro­na­zeit begeg­nen wer­de. Das Vor­ha­ben wird nicht gelin­gen , wenn ich mich an mei­nem Schreib­tisch fest­klam­me­re. Ich glau­be, das Schrei­ben wie das Kon­su­mie­ren und Kom­men­tie­ren von Bei­trä­gen im Digi­ta­len hat­te auch etwas von Schutz und Flucht vor der ana­lo­gen Aus­ein­an­der­set­zung. Eine gan­ze Zeit lang war das sicher legi­tim. Ich möch­te die­se Pha­se für mich been­den. Dazu kommt: Nicht uner­war­tet inter­es­sie­ren sich Leu­te weni­ger für das aus­schließ­li­che The­ma Coro­na. Die Zahl der Tele­gram-Abos liegt zwar immer noch bei mehr als 2.400, ist aber gesun­ken; die ein­zel­nen Bei­trä­ge wer­den zwi­schen eini­gen Hun­dert und 2.000 Mal auf­ge­ru­fen, Aus­rei­ßer lie­gen bei 20.000.

Und nun?

Ich habe mir vor­ge­nom­men, in aller Ruhe end­lich ein­mal den gan­zen Blog zu lesen und inzwi­schen nicht mehr vor­han­de­ne Links zu erset­zen. Viel­leicht schaf­fen wir – Illa, Tho­mas und ich – es sogar, die geplan­ten wei­te­ren Bän­de der coro­dok-Buch­rei­he zu ver­fas­sen. Und wahr­schein­lich gibt es noch ein­mal einen gro­ßen und weni­ger sub­jek­ti­ven Rückblick.

Ich bin sicher, mir wird der täg­li­che Blick auf die Kom­men­ta­re feh­len. Ich ken­ne kaum einen der Men­schen dahin­ter, habe von vie­len aber doch ein Bild, das mir lieb gewor­den ist (und gar nicht zutref­fen muß). Der Abschied davon ist schwer. Ich ken­ne mich aber: Ein biss­chen auf­hö­ren wird nicht funk­tio­nie­ren. Mei­ne gele­gent­li­chen Ankün­di­gun­gen, kür­zer zu tre­ten, haben bekannt­lich nicht gefruch­tet. In die­sem Sin­ne bit­te ich um Ver­ständ­nis: Ich habe viel­leicht noch fünf­zehn Som­mer vor mir, die ich rüs­tig und mit wachem Ver­stand erle­ben wer­de. Ich möch­te das vor allem mit Sabi­ne tun und nicht vor­ran­gig am Schreibtisch.

Was haben wir geschafft?

Hat sich der gan­ze Auf­wand gelohnt? Hat die „ande­re Sei­te“ durch­ge­setzt, was sie woll­te? Die Ant­wor­ten müs­sen viel­schich­tig aus­fal­len und sind hier nur vor­läu­fig und nicht umfas­send. Drei Jah­re „Maß­nah­men“ haben schwe­re Schä­den ver­ur­sacht, kör­per­li­che und see­li­sche. Hier sol­len nur zwei benannt wer­den. Ein erbärm­li­cher Erfolg der Regie­ren­den war die Durch­set­zung des „Impf“-Zwangs für die Beschäf­tig­ten im Gesund­heits­we­sen, von der Pfle­ge­rin bis zur Putz­frau. Und neben den – wie sagt man? – „sozi­al schwa­chen“ Eltern, die sogar Babys off-label sprit­zen lie­ßen, gab es vie­le, die dem Druck nicht stand­hiel­ten, dem sie und ihre Kin­der in Schu­le und Kita aus­ge­setzt waren. Die­ses The­ma gehört ganz oben auf die Lis­te der Ver­bre­chen der Corona-Verantwortlichen.

Und den­noch: Trotz die­ser empö­ren­den Ergeb­nis­se und vie­ler mehr konn­ten die Haupt­zie­le der Herr­schen­den nicht durch­ge­setzt wer­den. Jeden­falls für den Augen­blick müs­sen sie auf digi­ta­le Rei­se­zer­ti­fi­ka­te weit­ge­hend ver­zich­ten und die „Durch­imp­fung“ ist pas­sé, welt­weit sowie­so, aber auch inden Haupt­län­dern des Vak­zi­nis­mus. NoCo­vid mit sei­nen tota­li­tä­ren roten und grü­nen Zonen konn­te abge­wehrt wer­den. Sie wer­den neue Anläu­fe unter­neh­men, aber erst ein­mal kann das die „Maß­nah­men­kri­tik“ als ihren Erfolg ver­bu­chen. Nicht zu unter­schät­zen ist das gewach­se­ne Miß­trau­en in „Exper­tIn­nen“ und die medi­zi­ni­schen Ein­grif­fe, die die sie pro­pa­gie­ren. Es ist gut denk­bar, daß die „Impf­kam­pa­gnen“ Pyr­rhus­sie­ge waren und Zer­ti­fi­ka­te wie die Elek­tro­ni­sche Pati­en­ten­ak­te schei­tern werden.

Die­se Erfol­ge haben vie­le Müt­ter und Väter. Es sind die, die Zwang und Aus­gren­zung im Berufs­le­ben auf sich genom­men haben und an ihrer Über­zeu­gung und Selbst­ach­tung fest­hiel­ten. Es sind die, die in ihrem Vier­tel selbst­ge­fer­tig­te Fly­er und Auf­kle­ber ver­teilt haben. Es sind die, die Demos und Spa­zier­gän­ge orga­ni­sier­ten und dafür in man­chen Fäl­len emp­find­lich bestraft wur­den. Es sind die, die das oft schwie­ri­ge Gespräch mit Fami­lie und Nach­bar­schaft such­ten. Und eben auch die, die mit coro­dok und ande­ren Platt­for­men ver­sucht haben, sach­li­che Auf­klä­rung zu betreiben.

Der Kampf ist nicht zu Ende. Wie soll­te es anders sein, wenn an den zugrun­de lie­gen­den Macht­struk­tu­ren nicht gerüt­telt wird? Und den­noch haben wir Anlaß, stolz zu sein auf das Erreichte.