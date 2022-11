Kekulé: »Das ist echt Mist für alle, mich eingeschlossen, die der Meinung sind, dass die Impfung wichtig ist.«

»Mit ande­ren Worten: ob einer geimpft war oder nicht, hat sein Risiko, bei einer Zweitinfektion noch mal schwer krank zu wer­den oder sechs Monate spä­ter so etwas wie Long Covid dann zu haben, über­haupt nicht ver­än­dert .«

Ein Leser ergänzt den Beitrag Rin in die Infektionen, raus aus die Infektionen mit einem Hinweis, den ich ger­ne auf­grei­fe. Zu der dort bespro­che­nen Studie hat­te Prof. Kekulé in sei­nem MDR-Podcast vom 15.11.22 so Stellung genommen:

»… Das ist echt Mist für alle, mich ein­ge­schlos­sen, die der Meinung sind, dass die Impfung wich­tig ist. Diese Daten dort zei­gen klipp und klar, dass es kei­nen sta­tis­tisch irgend­wie nach­weis­ba­ren Unterschied gibt bezüg­lich der Schwere der Nachfolge-Erkrankung bei zwei­ten, drit­ten, vier­ten Infektionen zwi­schen geimpf­ten und unge­impf­ten. Das muss man sich mal sozu­sa­gen auf dem Ohr zer­ge­hen las­sen in die­sem Fall. Es gibt kei­nen Unterschied. Die haben das wirk­lich ver­sucht rauszufinden.

Natürlich ist ja klar, dass die die Behörden in USA hof­fen, dass sie die­sen Unterschied über­all wie­der repro­du­zie­ren. Der ist ja in vie­len Studien gezeigt wor­den. Aber in die­ser Studie mit die­ser Population und die­ser Untersuchung konn­te man ein­fach kei­nen Unterschied sehen. Das heißt also mit ande­ren Worten: ob einer geimpft war oder nicht, hat sein Risiko, bei einer Zweitinfektion noch mal schwer krank zu wer­den oder sechs Monate spä­ter so etwas wie Long Covid dann zu haben, über­haupt nicht ver­än­dert – und zwar egal, ob denn nur ein­mal, zwei­mal oder drei­mal. Also die haben dif­fe­ren­ziert nach Menschen, die gar nicht geimpft sind, ein­mal geimpft sind, zwei­mal geimpft sind oder voll­stän­dig geimpft plus ein­mal geboos­tert. Mehr hat­ten sie dann nicht. Also der zwei­te Booster ist nicht mit drin gewesen.

Aber kein Unterschied, und das ist erstaun­lich. Und ja, da spre­chen Sie letzt­lich was Wichtiges an. Denn da muss man dann umge­kehrt fra­gen: Wenn man das nicht sieht, was in so vie­len ande­ren Studien gezeigt wur­de, sind dann über­haupt die Daten, die wir da vor Augen haben, so, wie sie da prä­sen­tiert wer­den, wirk­lich eins zu eins aus­wert­bar? Oder ist da viel­leicht noch ein Störfaktor drin­nen, ein Bias, wie man sagt, den man nicht aus­rei­chend berück­sich­tigt hat? Es gibt noch einen ande­ren Grund, war­um man in die Richtung den­ken kann. Weil, wenn man die­se Daten ganz genau nimmt, ist bei eini­gen Erkrankungen – also nicht bei der Hospitalisierungsrate, nicht bei der Sterberate – aber bei bestimm­ten Symptomen ist es so, dass sogar die Wahrscheinlichkeit, die­se Symptome zu ent­wi­ckeln, nach die­sen Daten nach der zwei­ten oder drit­ten Infektion höher ist als nach der ers­ten. Und das passt irgend­wie gar nicht zu unse­rem Bild. Das hie­ße ja, dass Leute, die immu­ni­siert sind, zum Teil, weil sie geimpft sind, und auf jeden Fall, weil sie schon eine Infektion durch­ge­macht haben. Dass die dann eine höhe­re Wahrscheinlichkeit haben, zum Beispiel schwe­re Lungensymptome zu bekom­men bei der zwei­ten Infektion. Und die zwei­te Infektion ist ja dann sta­tis­tisch gese­hen immer mit einer weni­ger gefähr­li­chen Variante. Natürlich haben die ver­sucht, das raus­zu­rech­nen, aber ten­den­zi­ell ist es so natür­lich: Wer eine zwei­te Infektion hat, hat meis­tens natür­lich die ers­te mit Alpha oder noch was davor gehabt. Delta viel­leicht, und vie­le haben die zwei­ten Infektionen mit Omikron gehabt. Und dass jetzt da das Risiko für bestimm­te Erkrankungen, pul­mo­na­le Erscheinungen, also Lungen-Erscheinungen, Gerinnungsstörungen, Müdigkeit und so wei­ter. Dass das bei der zwei­ten Infektion höher sein soll, sta­tis­tisch, nicht viel, aber biss­chen höher, immer­hin signi­fi­kant dort, also sta­tis­tisch klar belegt. Das passt irgend­wie nicht zu unse­rem Bild. Und da muss man dann sagen: Okay, wenn sol­che Beobachtungsstudien – so nennt man so was ja – nicht in das Bild pas­sen, dann hat man viel­leicht gar kei­nen Hinweis auf einen kau­sa­len Zusammenhang gefun­den, son­dern muss eher über­le­gen: Wo sind die Limitationen der Studie?

Und die wich­tigs­te habe ich vor­hin genannt: man hat eben letzt­lich einen Selektionsfehler, selec­tion bias heißt es dann, dadurch, dass eben Leute, die leich­te Verläufe haben, nicht mehr zum Arzt gehen. Die gehen dann nicht in die Gesundheitsstatistik ein. Und dann hat man sozu­sa­gen sta­tis­tisch, je spä­ter in der Pandemie, eine höhe­re Wahrscheinlichkeit, dass man nur noch schwe­re Fälle erfasst, auch weil die ja wis­sen: ich bin geimpft, weil die wis­sen, es ist jetzt nur noch Omikron, weil auch wäh­rend die­ser Omikron-Welle zum Beispiel leich­te Verläufe auch objek­tiv häu­fi­ger sind. Und des­halb fal­len die sozu­sa­gen durchs Raster. Am Anfang waren die­se Veteranen wahr­schein­lich noch ganz auf­ge­regt, weil sie gesagt haben: Oh, ich habe Corona, jetzt muss ich ster­ben. Schnell zum Doktor. Und am Schluss der Pandemie hat sich eine gewis­se Entspannung in die­ser Hinsicht ein­ge­schli­chen. Und das ist für mich die wahr­schein­lichs­te Erklärung, war­um die so ein paar Daten haben, die sage ich mal… die Daten sind so, wie sie sind. Aber die Interpretation ist schwie­rig. Oder anders gesagt, die­se Studie ist sehr viel bespro­chen wor­den. Dass man sagt, ers­tens: zwei­te und drit­te Infektion ist gefähr­li­cher als die ers­te. Das hat das über­haupt nicht belegt und ist ein gro­ßes Fragezeichen dran. Aber auch zwei­tens: die Impfung bringt über­haupt nichts, ist auch nicht belegt. Beides sind Dinge, je nach­dem, inter­es­san­ter­wei­se, wenn die Medien dar­über berich­ten, neh­men sie sich die eine oder ande­re Information aus die­ser Studie raus und machen die zur Überschrift. Also ich sage mal, wir haben es des­halb bespro­chen, weil man da ein biss­chen vor­sich­tig mit der Interpretation sein muss und erst mal abwar­ten muss, was wei­te­re Daten brin­gen…«

Er kann einem fast leid­tun. Fairerweise muß man ihm zuge­ste­hen, daß er – anders als die meis­ten Medien – auch in der Vergangenheit nicht jede halb­ga­re Studie von Drosten & Co. zur allei­ni­gen Wahrheit erklärt hat­te. Ganz zu schwei­gen von denen, die ein Lauterbach zwit­schert, ohne mehr als die Einleitung gele­sen zu haben.

