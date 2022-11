Urteil Arbeitsgericht Paderborn 28.10.2022 , 3 Ca 529/22 – Lohn trotz Freistellung

Auf kanz​lei​-rohring​.de wird über die­ses von ihr erstrit­te­ne Urteil infor­miert. Es kann dort her­un­ter­ge­la­den wer­den. Es heißt darin:

»1. Die Beklagte wird ver­ur­teilt, die Klägerin als Mitarbeiterin der Stiftung Westphalenhof in ihrem Betrieb zu den ver­ein­bar­ten Bedingungen tatsächlich zu beschäftigen.

2. Die Beklagte wird ver­ur­teilt, an die Klägerin 2.669,28 Euro brut­to nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus einem Betrag in Höhe von 160,80 Euro ab dem 01.05.2022, aus einem wei­te­ren Betrag in Höhe von 418,08 Euro ab dem 01.06.2022, aus einem wei­te­ren Betrag in Höhe von 418,08 Euro ab dem 01.07.2022, aus einem wei­te­ren Betrag in Höhe von 418,08 Euro ab dem 01.08.2022, aus einem wei­te­ren Betrag in Höhe von 418,08 Euro ab dem 01.09.2022, aus einem wei­te­ren Betrag in Höhe von 418,08 Euro ab dem 01.10.2022 sowie aus einem wei­te­ren Betrag in Höhe von 418,08 Euro ab dem 01.11.2022 zu zahlen.

3. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

4. Der Streitwert wird auf 3.087,36 Euro fest­ge­setzt…«