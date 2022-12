Isabella Eckerle zertrümmert das Testregime. Eric Topol gibt dafür 5 Sterne. Lothar Wieler findet das gut

»Es gibt bis heu­te kei­ne dia­gnos­ti­schen Tests, mit denen das Vorhandensein infek­tiö­ser Viren zuver­läs­sig nach­ge­wie­sen wer­den kann.«

Einzig die Ausführungen zu ver­meint­li­chen Ansteckungen durch "asym­pto­ma­tisch Erkrankte" könn­ten in die vor­herr­schen­de Erzählung pas­sen. Der Hauptteil der Arbeit Eckerles beschäf­tigt sich hin­ge­gen mit dem Nachweis, daß gegen­wär­ti­ge Tests untaug­lich sind, Übertragungsrisiken zu beschrei­ben. Insbesondere der PCR-Test ist dazu unge­eig­net. Der Text sei in wei­ten Auszügen hier dargestellt.

"SARS-CoV‑2 viral load and shed­ding kine­tics" lau­tet der Titel der Arbeit von Puhach, O., Meyer, B. & Eckerle, I., die peer-review­ed am 2.12.22 auf natu​re​.com ver­öf­fent­licht wur­de. Es ist zu lesen:

»Zusammenfassung

Die SARS-CoV-2-Viruslast und der Nachweis infek­tiö­ser Viren in den Atemwegen sind die bei­den Schlüsselparameter für die Einschätzung der Ansteckungsgefahr. Da die Ausscheidung des infek­tiö­sen Virus für die Weiterübertragung erfor­der­lich ist, ist das Verständnis der Ausscheidungsmerkmale für Maßnahmen im Bereich der öffent­li­chen Gesundheit von Bedeutung. Die Virusausscheidung wird von den bio­lo­gi­schen Merkmalen des Virus, den Wirtsfaktoren und der bereits bestehen­den Immunität (frü­he­re Infektion oder Impfung) der infi­zier­ten Person beein­flusst. Obwohl der Prozess der Übertragung von Mensch zu Mensch mul­ti­fak­to­ri­ell ist, trägt die Viruslast wesent­lich zur Übertragung von Mensch zu Mensch bei, wobei eine höhe­re Viruslast ein grö­ße­res Risiko für die Weiterübertragung dar­stellt. Neu auf­tre­ten­de SARS-CoV-2-Varianten, die Anlass zur Sorge geben, haben das Bild der Virusausscheidung wei­ter ver­kom­pli­ziert. Da die zugrun­de­lie­gen­de Immunität in der Bevölkerung durch frü­he­re Infektionen, Impfungen oder eine Kombination aus bei­dem nach fast drei Jahren Pandemie welt­weit rasch zuge­nom­men hat, unter­schei­den sich die Muster der Virusausscheidung immer mehr von denen des ursprüng­li­chen SARS-CoV‑2. Das Verständnis der Faktoren und Mechanismen, die die infek­tiö­se Virusausschüttung und den Zeitraum, in dem mit SARS-CoV‑2 infi­zier­te Personen anste­ckend sind, beein­flus­sen, ist von ent­schei­den­der Bedeutung, um Maßnahmen im Bereich der öffent­li­chen Gesundheit zu ergrei­fen und die Übertragung zu begren­zen. Darüber hin­aus wer­den Diagnoseinstrumente benö­tigt, um das Vorhandensein infek­tiö­ser Viren in dia­gnos­ti­schen Routineproben nachzuweisen.

Einführung

Ende 2019 tauch­te ein neu­ar­ti­ges Coronavirus auf, das spä­ter als Coronavirus 2 des schwe­ren aku­ten Respirationssyndroms (SARS-CoV‑2) bezeich­net wur­de und der Erreger der Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19) ist… Infizierte Personen schei­den das Virus über den URT [obe­ren Respirationstrakt, upper respi­ra­to­ry tract] aus, wobei die Freisetzung des infek­tiö­sen Virus zu einer sekun­dä­ren Übertragung und damit zu einer wei­te­ren Verbreitung des Virus führt.

Aufgrund des unspe­zi­fi­schen kli­ni­schen Erscheinungsbildes sind prä­zi­se Diagnoseinstrumente erfor­der­lich, um SARS-CoV-2-Infektionen zu erken­nen. Spezifische Echtzeit-PCR-Assays (RT-PCR) waren nach dem Auftreten des Virus schnell ver­füg­bar, spä­ter folg­ten Antigen-detek­tie­ren­de (Schnell-)Diagnosetests (Ag-RDTs) und sero­lo­gi­sche Assays. Der Nachweis vira­ler RNA in Atemwegsproben mit­tels RT-PCR ist zwar hoch­emp­find­lich und spe­zi­fisch, unter­schei­det aber nicht zwi­schen repli­ka­ti­ons­fä­hi­gem Virus und Rest-RNA. In Ermangelung eines dia­gnos­ti­schen Tests wird die Infektiosität häu­fig anhand eines der bei­den fol­gen­den Kriterien fest­ge­stellt: Vorhandensein von vira­ler RNA ober­halb eines bestimm­ten Zyklusschwellenwerts (Ct) oder ein posi­ti­ver Ag-RDT. Die RT-PCR ist ein nütz­li­ches Hilfsmittel für die Erstdiagnose, wäh­rend Ag-RDTs als Indikator für die Beendigung der Isolationsperiode die­nen kön­nen. Der Grund dafür ist, dass vira­le RNA (die durch RT-PCR erfasst wür­de) auch dann nach­weis­bar ist, wenn kein infek­tiö­ses Virus vor­han­den ist, wäh­rend ein posi­ti­ver Ag-RDT bes­ser mit dem Vorhandensein eines infek­tiö­sen Virus korreliert.

Außer in den Atemwegen wur­de SARS-CoV-2-RNA auch in peri­phe­rem Blut, Stuhl, Urin und Augensekreten nach­ge­wie­sen. Die Virusisolierung aus nicht-respi­ra­to­ri­schen Proben war in den meis­ten Studien erfolg­los und es wur­den nur sehr weni­ge Fälle berich­tet, in denen infek­tiö­se Viren in nicht-respi­ra­to­ri­schen Proben nach­ge­wie­sen wur­den. Darüber hin­aus wur­de fest­ge­stellt, dass die Viruslasten aus Atemwegsproben viel höher sind als aus ande­ren Materialien, wobei letz­te­re oft RNA-Viruslasten auf­wei­sen, die mit dem Vorhandensein infek­tiö­ser Viren unver­ein­bar sind. Solche Proben wer­den als nicht rele­vant für die Übertragung ange­se­hen, und daher kon­zen­trie­ren wir uns auf die Ausscheidung des SARS-CoV-2-Virus nur über die Atemwege.

Hier wird die Beziehung zwi­schen der SARS-CoV-2-Viruslast und dem Vorhandensein infek­tiö­ser Viren, die bio­lo­gi­schen und Wirtsfaktoren, die die Ausscheidung infek­tiö­ser Viren bestim­men, die Messung infek­tiö­ser Viren und die Rolle, die die Diagnostik als Stellvertreter für die Ausscheidung infek­tiö­ser Viren spie­len kann, erläutert.

Messung der SARS-CoV-2-Viruslast

Der Goldstandard für die Labordiagnose einer Atemwegsinfektion ist der Nachweis vira­ler RNA mit einer virus­spe­zi­fi­schen (semi-)quantitativen RT-PCR aus Material, das aus dem Atemtrakt ent­nom­men wur­de. Die am häu­figs­ten ver­wen­de­ten Materialien sind Abstrichproben aus dem Nasen-Rachen-Raum oder dem Oropharynx, aber auch Abstriche aus der Nasenhöhle, Speichel oder gegur­gel­te flüs­si­ge Lösungen wur­den als alter­na­ti­ve Materialien vor­ge­schla­gen, die den Vorteil haben, dass sie für den Teilnehmer weni­ger unan­ge­nehm sind. Die mit­tels RT-PCR bestimm­te Viruslast wird ent­we­der durch die Anzahl der vira­len RNA-Kopien pro Milliliter vira­len Transportmediums oder pro Abstrich oder durch den will­kür­li­chen test­spe­zi­fi­schen Ct-Wert aus­ge­drückt. Im Gegensatz dazu wird die Infektiosität durch qua­li­ta­ti­ve oder quan­ti­ta­ti­ve Bewertung des infek­tiö­sen Virus in einer kli­ni­schen Probe durch Replikation des Virus in einer Zellkultur bestimmt. Die Einschränkungen bei der Messung der Virusausscheidung sind in Kasten 1 beschrie­ben. In die­ser Übersichtsarbeit bezeich­nen wir Viruspartikel, die eine Infektion ver­ur­sa­chen kön­nen, als infek­tiö­ses Virus und vira­le RNA-Werte (die häu­fig als Surrogate für infek­tiö­ses Virus ver­wen­det wer­den) als vira­le Belastung.

Kasten 1 Beschränkungen bei der Messung der Viruslast

Auswahl der Probenentnahmestelle

Die ana­to­mi­sche Stelle, die für die Entnahme der Abstrichprobe zum Nachweis von SARS-CoV‑2 gewählt wur­de, kann den Nachweis der Viruslast beein­flus­sen. Aus nasopha­ryn­gea­len Abstrichen wur­de eine höhe­re RNA-Viruslast gemel­det als aus oro­pha­ryn­gea­len Abstrichen. Infolgedessen wei­sen nasopha­ryn­gea­le Proben im Vergleich zu ande­ren Proben der obe­ren Atemwege die höchs­te dia­gnos­ti­sche Genauigkeit auf. In ähn­li­cher Weise wur­de aus Nasopharyngealabstrichen ein höhe­rer Erfolg bei der Virusisolierung gemel­det als aus Speichel‑, Nasen- oder sub­lin­gua­len Abstrichen. In einer ande­ren Studie wur­den jedoch höhe­re RNA-Virusmengen in Rachen und Sputum als in Nasenabstrichen fest­ge­stellt. Zwei Studien wei­sen dar­auf hin, dass das Virus im Rachen oder im Speichel frü­her nach­ge­wie­sen wer­den kann, in der Nase jedoch deut­lich höhe­re Werte erreicht und län­ger nach­weis­bar bleibt. Eine Metaanalyse, in der ver­schie­de­ne kli­ni­sche Probenahmeverfahren unter Verwendung von Nasopharyngealabstrichen als Referenz bewer­tet wur­den, zeig­te, dass gepool­te Nasen- und Rachenabstriche die bes­te dia­gnos­ti­sche Leistung erbrach­ten. Insbesondere ergab die­se Analyse eine grö­ße­re Heterogenität der Ergebnisse in Studien, die Nasen- oder Speichelproben ver­wen­de­ten, als bei der Verwendung von gepool­ten Nasen- und Rachenabstrichen.

Die Auswirkung der Abstrichmethode (selbst durch­ge­führt oder durch geschul­tes Personal) auf die gemes­se­ne Viruslast darf nicht über­se­hen wer­den: Die Sensitivität von Antigen-detek­tie­ren­den (Schnell-)Diagnosetests, die von medi­zi­ni­schem Fachpersonal durch­ge­führt wur­den, war höher als bei Selbsttests.

Auswirkungen der indi­vi­du­el­len Infektionskinetik

Bislang gibt es nur eine begrenz­te Zahl von Studien, die die Längsschnittdynamik der SARS-CoV-2-Ausscheidung beschrei­ben. In den meis­ten Studien wur­de nur ein ein­zi­ger Zeitpunkt für die Entnahme von Atemwegsabstrichen von infi­zier­ten Personen zur Messung der Viruslast ver­wen­det. Daher kön­nen unter­schied­li­che Zeitpunkte ab dem Auftreten der Symptome beim Vergleich der Viruslast zwi­schen ver­schie­de­nen Patienten einen Störfaktor dar­stel­len, was auch die Schwankungen der ver­füg­ba­ren Daten zur Viruslast erklä­ren könnte.

Einfluss des Epidemiezeitraums

Es wur­de fest­ge­stellt, dass die RNA-Viruslast der zu ein­zel­nen Zeitpunkten ent­nom­me­nen Proben den Verlauf der Epidemie anzeigt, da ein hoher Anteil kürz­lich infi­zier­ter Personen mit nied­ri­gen Zyklusschwellenwerten mit einer höhe­ren Reproduktionszahl kor­re­liert, was auf eine wach­sen­de Epidemie hin­deu­tet. In ähn­li­cher Weise kor­re­lier­te das Ansteigen und Abfallen der RNA-Viruslast mit der Zahl der COVID-19-Fälle und der Krankenhauseinweisungen in der Bevölkerung, wie es durch die Messung der SARS-CoV-2-RNA in Abwasserproben fest­ge­stellt wur­de. Außerdem waren die Schwankungen bei den Schätzungen der mitt­le­ren Inkubationszeit vor dem Höhepunkt der Epidemie in China kür­zer als nach dem Höhepunkt. Daher kön­nen Probenahmen zu ein­zel­nen Zeitpunkten durch den Epidemiezeitraum ver­zerrt wer­den und spie­geln mög­li­cher­wei­se eher die epi­de­mio­lo­gi­sche Dynamik als die indi­vi­du­el­le Ausscheidungskinetik wider.

Einfluss der besorg­nis­er­re­gen­den SARS-CoV-2-Variante

Die ver­füg­ba­ren Daten zu den besorg­nis­er­re­gen­den SARS-CoV-2-Varianten haben gezeigt, dass das Gesamtmuster der Viruslastdynamik zwi­schen den Varianten zwar kon­ser­viert ist, die Infektion mit ver­schie­de­nen besorg­nis­er­re­gen­den SARS-CoV-2-Varianten jedoch zu sehr unter­schied­li­chen infek­tiö­sen Virusmengen und RNA-Viruslasten und Variationen in der SARS-CoV-2-Inkubationszeit führt. Daher ist eine Extrapolation unse­rer Erkenntnisse aus der Ausscheidung aktu­el­ler oder frü­he­rer SARS-CoV-2-Varianten auf neu auf­ge­tre­te­ne Varianten mög­li­cher­wei­se nur von begrenz­tem Wert.

Nachweis von infektiösen Viren

Der Goldstandard für den Nachweis infek­tiö­ser (d. h. repli­ka­ti­ons­fä­hi­ger) Viren in Atemwegsproben ist die Gewinnung von Viren in Zellkulturen, ein Verfahren, das gemein­hin als Virusisolierung bezeich­net wird.

…

Das Vorhandensein infek­tiö­ser Viren in der Zellkultur wird qua­li­ta­tiv mit Hilfe der Lichtmikroskopie beur­teilt, mit der Zellen iden­ti­fi­ziert wer­den kön­nen, die die durch die SARS-CoV-2-Infektion ver­ur­sach­ten zytopa­thi­schen Effekte (und den Tod) durch­lau­fen, d. h. Synzytiumbildung, Zellrundung, Ablösung und Degeneration. Die Infektion wird in der Regel durch eine zwei­te Methode bestä­tigt, ent­we­der durch eine spe­zi­fi­sche RT-PCR für vira­le RNA aus dem Überstand infi­zier­ter Zellen, die die Virusreplikation durch einen Anstieg der Viruslast im Laufe der Zeit im Vergleich zur Ausgangsprobe anzeigt, oder durch Immunfärbung für vira­le Proteine.

Diese qua­li­ta­ti­ve Messung der Viruspräsenz kann jedoch die infek­tiö­sen Virionen in den geimpf­ten Proben nicht quan­ti­fi­zie­ren, obwohl Proben mit gerin­ge­rer Viruslast in der Regel eine ver­zö­ger­te Entwicklung eines zytopa­thi­schen Effekts auf­wei­sen. Stattdessen kön­nen Methoden wie Plaque-Assays, fokus­bil­den­de Assays oder 50 % infek­tiö­se Gewebekulturdosis (TCID50) zur Quantifizierung des infek­tiö­sen Virus in einer Patientenprobe ver­wen­det werden.

Die oben genann­ten Methoden sind zuver­läs­si­ge Instrumente für den Nachweis infek­tiö­ser Viren in kli­ni­schen Proben von Personen, die mit SARS-CoV‑2 infi­ziert sind, auch wenn es Einschränkungen gibt. Der Nachweis lebens­fä­hi­ger Viruspartikel hängt stark von der Qualität der Probe ab, und infek­tiö­se Viruspartikel kön­nen unter unge­eig­ne­ten Lagerungsbedingungen schnell ihre Infektiosität ver­lie­ren. Um infek­tiö­se Viren in den Proben zu erhal­ten, soll­ten Abstrichproben von Patienten, die mit SARS-CoV‑2 infi­ziert sind, so früh wie mög­lich nach der Entnahme in ein für Zellkulturen geeig­ne­tes Virustransportmedium getaucht und bei ‑80 °C gela­gert wer­den. Eine län­ge­re Einwirkung höhe­rer Temperaturen oder wie­der­hol­te Gefrier-Auftau-Zyklen kön­nen die Qualität der Probe dras­tisch beein­flus­sen und zu einem poten­zi­ell voll­stän­di­gen Verlust infek­tiö­ser Viruspartikel füh­ren. Daher kön­nen vie­le Faktoren die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse zwi­schen ver­schie­de­nen Labors beein­flus­sen. Darüber hin­aus kön­nen die für die Isolierung ver­wen­de­ten Zelllinien eine hohe Variabilität zwi­schen den Labors auf­wei­sen, selbst wenn sie ver­mut­lich iden­tisch sind. Auch die bei der Zellkultur ver­wen­de­ten Verbrauchsmaterialien, wie das Kulturmedium oder Zusätze wie föta­les Rinderserum und Antibiotika, kön­nen den Erfolg der Virusisolierung beeinflussen…

Wichtig ist, dass alle Zellkulturarbeiten mit SARS-CoV‑2 unter Bedingungen der Biosicherheitsstufe 3 durch­ge­führt wer­den, so dass nur spe­zi­ell geschul­tes Personal in Laboratorien mit moder­ner Infrastruktur die­se Experimente durch­füh­ren kann. Der Nachweis lebens­fä­hi­ger Viren durch Virusisolierung ist daher für die Diagnostik nicht geeig­net und beschränkt sich auf die Forschung.

Nachweis der RNA-Viruslast

Techniken zum Nachweis vira­ler RNA durch RT-PCR wur­den zu Beginn der Pandemie schnell eta­bliert. Die hohe Spezifität und Sensitivität der RT-PCR machen sie zum Goldstandard für die Diagnose von SARS-CoV-2-Infektionen. Quantitative RT-PCR-Assays lie­fern einen Ct-Wert, der umge­kehrt mit der Konzentration der vira­len Ziel-RNA in der kli­ni­schen Probe kor­re­liert ist (d. h. je höher der Wert, des­to nied­ri­ger die Ziel-RNA in der Probe). Durch Verwendung eines exter­nen Standards mit einer defi­nier­ten Anzahl von RNA-Kopien kön­nen Ct-Werte in abso­lu­te vira­le RNA-Kopienzahlen oder inter­na­tio­na­le Einheiten pro Milliliter vira­len Transportmediums oder pro Gesamtabstrich umge­rech­net werden.

Obwohl die RT-PCR die Infektiosität nicht direkt bestim­men kann, da sie nicht zwi­schen repli­ka­ti­ons­fä­hi­gem (infek­tiö­sem) Virus und rest­li­cher (nicht infek­tiö­ser) vira­ler RNA unter­schei­den kann, wur­de nach einer Korrelation zwi­schen der RNA-Viruslast und dem Vorhandensein infek­tiö­ser Viren gesucht. In meh­re­ren Studien wur­de ver­sucht, die Menge der vira­len RNA mit der Infektiosität zu kor­re­lie­ren, indem Viren über einen Bereich von Ct-Werten iso­liert wur­den. In der Tat nahm die Wahrscheinlichkeit der Virusisolierung mit stei­gen­den Ct-Werten in Proben, die in den ers­ten 8 Tagen nach Auftreten der Symptome (dpos) ent­nom­men wur­den, schritt­wei­se ab . Andere Studien haben jedoch fest­ge­stellt, dass die Korrelation zwi­schen infek­tiö­sem Virus und RNA-Viruslast gering war und dass die Viruslast (oder Ct-Werte als Ersatz) nur ein schwa­cher Prädiktor für das Vorhandensein infek­tiö­ser Viren in den ers­ten 5 Tagen nach Symptombeginn ist. Darüber hin­aus ist es bei einem bestimm­ten Ct-Wert oder einer bestimm­ten RNA-Kopienzahl als Schwellenwert nicht mög­lich fest­zu­stel­len, ob die RNA-Viruslast ansteigt oder bereits abnimmt; daher könn­te eine nied­ri­ge Viruslast am Ende der Infektion oder in der frü­hen (prä-)symptomatischen Phase vor Erreichen der Spitzen-Viruslast gemes­sen werden.

In der Routinediagnostik kön­nen die ana­ly­ti­sche Empfindlichkeit und die Nachweisgrenzen zwi­schen den Tests und den Labors, in denen sie ange­wandt wer­den, vari­ie­ren. Ein Vergleich der ana­ly­ti­schen Leistung ver­schie­de­ner RT-PCR-Assays zeig­te Abweichungen zwi­schen den gemes­se­nen Ct-Werten und der Nachweisrate. Daher kann die Anwendung von RNA-Standards und die Berechnung der RNA-Genomkopienzahl auf der Grundlage einer Standardkurve die Vergleichbarkeit zwi­schen Labors und Assays ver­bes­sern. Um die Kalibrierung und Kontrolle von Nukleinsäure-Amplifikationstechniken zu erleich­tern, wur­de von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein inter­na­tio­na­ler Standard mit zuge­wie­se­ner Potenz in Form eines inak­ti­vier­ten SARS-CoV-2-Isolats eingeführt.

Wie beim Nachweis infek­tiö­ser Viren kön­nen meh­re­re ande­re Parameter beein­flus­sen, ob die Viruslast nach­ge­wie­sen wer­den kann. Der Ort der Probenentnahme kann sich auf die Ergebnisse zur Viruslast aus­wir­ken; obwohl eini­ge Studien über eine höhe­re RNA-Viruslast in Nasen- oder Nasopharyngealabstrichen berich­ten, zei­gen ande­re eine höhe­re RNA-Viruslast in Rachenproben. Darüber hin­aus kön­nen das für die Probe ver­wen­de­te Transportmedium, die Lagerungsbedingungen und die Qualität der Probe einen wei­te­ren Einfluss auf den Nachweis vira­ler RNA sowie auf ihren Nutzen und ihre Grenzen bei der Extrapolation auf eine poten­zi­el­le Infektiosität haben.

…

Antigen-detektierende Schnelldiagnosetests

Die meis­ten Lateral-Flow-Tests sind für den Nachweis des SARS-CoV-2-Nukleokapsidproteins in Nasen- oder Nasopharyngealabstrichen kon­zi­piert. Die meis­ten Studien zum Ag-RDT-Nachweis zei­gen eine gute Übereinstimmung mit der RT-PCR-Positivität, wenn die Ct-Werte unter 25–30 lie­gen, eine Viruslast, die mit dem Vorhandensein eines infek­tiö­sen Virus ver­ein­bar ist, wäh­rend höhe­re Ct-Werte weni­ger zuver­läs­si­ge Ergebnisse liefern.

Frühe Zeitpunkte wäh­rend der Infektion füh­ren bei Personen, die durch PCR posi­tiv getes­tet wur­den, häu­fig zu nega­ti­ven Ergebnissen mit Ag-RDT. Im Durchschnitt wer­den die ers­ten posi­ti­ven Ag-RDT-Ergebnisse etwa 1–2 Tage spä­ter erzielt als posi­ti­ve PCR-Ergebnisse, wäh­rend die höchs­te Sensitivität bei Patienten in den ers­ten 7 Tagen nach der Infektion in den Studien mit SARS-CoV‑2 gezeigt wur­de. Antigentests sind am emp­find­lichs­ten für Proben, die infek­tiö­se Viren ent­hal­ten und deren Ct-Wert unter 25 liegt, und ihre Positivität kor­re­liert stark mit dem Vorhandensein infek­tiö­ser Viren. Im Gegensatz dazu sind Ag-RDTs weni­ger emp­find­lich für nied­ri­ge RNA-Viruslasten (die höhe­re Ct-Werte auf­wei­sen). Mehrere Studien haben eine star­ke Korrelation zwi­schen der Ag-RDT-Positivität und dem Zeitraum, in dem infek­tiö­se Viren nach­ge­wie­sen wer­den kön­nen, nach­ge­wie­sen, was dar­auf hin­deu­tet, dass Ag-RDTs eine zusätz­li­che Sicherheitsebene für die Entscheidung über die Beendigung der Isolierung bie­ten können.

Es wur­den jedoch eini­ge Unstimmigkeiten zwi­schen Studien und Tests fest­ge­stellt. So wur­de (in einer Reihe von Studien und Ag-RDTs) berich­tet, dass vira­le Antigene in Proben mit einem nied­ri­gen Ct-Wert und/oder mit infek­tiö­sem Virus (über die frü­he aku­te Phase hin­aus) nicht nach­ge­wie­sen wer­den kön­nen. Darüber hin­aus gibt es nur sel­ten Berichte über Ag-RDTs, die nach mehr als 10 dpos posi­tiv blei­ben. Da es in den meis­ten Studien nicht gelang, infek­tiö­se Viren nach mehr als 10 dpos zu iso­lie­ren, bleibt unklar, ob eine posi­ti­ve Ag-RDT-Bestimmung nach 10 dpos mit der Ausscheidung infek­tiö­ser Viren kor­re­liert. Eine Studie zeig­te, dass Antigentests die Infektiosität bei 1–5 dpos genau­er vor­her­sa­gen als bei 6–11 dpos. Insbesondere gab es eine gute Korrelation zwi­schen einer Ag-RDT-Positivität und der Isolierung infek­tiö­ser Viren inner­halb der ers­ten 11 dpos.

Für die Sensitivität und Spezifität von Ag-RDTs zum Nachweis von SARS-CoV-2-Varianten wur­den wider­sprüch­li­che Ergebnisse gefun­den, wobei es gro­ße Unterschiede zwi­schen den Herstellern, der Art des Umfelds, in dem die Ag-RDTs ver­wen­det wur­den (Selbsttests gegen­über Tests, die von medi­zi­ni­schem Fachpersonal ent­nom­men wur­den) und der Art der für den Nachweis ver­wen­de­ten Probe (nasal gegen­über oral) gab. Mit zuneh­men­der Hybridimmunität und dem Vorhandensein von Schleimhautantikörpern kön­nen Ag-RDTs wei­ter an Empfindlichkeit ver­lie­ren.

Viruslast und Ausscheidungsdynamik

Die Viruslast wird zur Beschreibung der infek­tiö­sen Virusausscheidung ver­wen­det. Die genaue Zeit, in der die Personen infek­ti­ös blei­ben, lässt sich nur schwer abschät­zen und ist wahr­schein­lich von Patient zu Patient unter­schied­lich. Virale Faktoren, wie z. B. die Virusvariante, und Wirtsfaktoren, wie Alter, Geschlecht und Immunstatus des Patienten, beein­flus­sen die Ausscheidungsdynamik.

…

Virale Freisetzung von SARS-CoV-2-Varianten

Die vira­le Evolution von SARS-CoV‑2 hat im Laufe der Zeit zum Auftreten zahl­rei­cher Varianten geführt. In Verbindung mit der zuneh­men­den Immunität der Bevölkerung auf­grund von Impfungen oder natür­li­chen Infektionen hat dies dazu geführt, dass wir unser Wissen über die Ausscheidungsmuster des Virus neu bewer­ten müssen.

Die WHO bezeich­ne­te Varianten als besorg­nis­er­re­gen­de Varianten (vari­ants of con­cern, VOC), wenn sie mit einem oder meh­re­ren der fol­gen­den Punkte in Verbindung gebracht wur­den: erhöh­te Übertragbarkeit oder eine nach­tei­li­ge Veränderung der COVID-19-Epidemiologie, erhöh­te Virulenz oder eine Veränderung des kli­ni­schen Krankheitsbildes oder eine ver­rin­ger­te Wirksamkeit von Maßnahmen des öffent­li­chen Gesundheitswesens oder ver­füg­ba­ren Diagnostika, Impfstoffen oder Therapeutika. Bislang sind fünf VOCs aner­kannt: Alpha, Beta, Gamma, Delta und Omikron. Im Gegensatz zum ursprüng­li­chen SARS-CoV‑2 wei­sen die VOCs eini­ge Unterschiede in Bezug auf Immunität, Viruslast, Ausscheidungszeit und sogar Inkubationszeit auf, was zu dras­tisch unter­schied­li­chen Übertragungsraten führt

Bei allen VOCs wur­den Veränderungen der Viruslast im Vergleich zum ange­stamm­ten SARS-CoV‑2 fest­ge­stellt. In einer Studie wur­de berich­tet, dass eine Infektion mit Alpha zu einer etwa zehn­fach höhe­ren RNA-Viruslast und einer höhe­ren Wahrscheinlichkeit der Zellkulturisolierung im Vergleich zum Stammvirus führt. In einer ande­ren Studie wur­de jedoch kein wesent­li­cher Unterschied im infek­tiö­sen Virustiter zwi­schen Alpha und dem Vorläufervirus von SARS-CoV‑2 fest­ge­stellt. Delta führ­te Berichten zufol­ge zu einem noch stär­ke­ren Anstieg der RNA-Viruslast: eine Studie berich­te­te über einen 1.000-fachen Anstieg im Vergleich zum Stammvirus, und ande­re Studien berich­te­ten über eine 1,7‑fache oder 6,2‑fache höhe­re Viruslast als bei Alpha. Darüber hin­aus wies Delta eine höhe­re Wahrscheinlichkeit der Zellkulturisolierung und höhe­re infek­tiö­se Virustiter als Alpha auf. Obwohl sich Omikron als hoch­gra­dig über­trag­bar erwie­sen hat, wur­den bei Patienten, die mit Omikron BA.1 infi­ziert waren, nied­ri­ge­re RNA-Viruslasten, eine gerin­ge­re Wahrscheinlichkeit der Zellkulturisolierung und nied­ri­ge­re infek­tiö­se Virustiter beob­ach­tet als bei Patienten, die mit Delta infi­ziert waren. Selbst inner­halb der Omikron-Klade gibt es Unterschiede zwi­schen den Sublinien, wobei eine Infektion mit Omikron BA.2 zu höhe­ren RNA-Viruslasten und einer län­ge­ren Zeit bis zur vira­len Clearance führt als mit Omikron BA.1

In ähn­li­cher Weise haben VOC Unterschiede in der Dauer der vira­len Ausscheidung gezeigt. Die Analyse von Ct-Werten in Atemwegsproben ergab, dass Delta eine län­ge­re Persistenz der vira­len RNA auf­weist als das ange­stamm­te SARS-CoV‑2. Eine ande­re Studie zeig­te, dass es kei­nen signi­fi­kan­ten Unterschied in der mitt­le­ren Dauer des Vorhandenseins vira­ler RNA bei Delta- und Omicron BA.1‑Infektionen gab. Die Dauer der infek­tiö­sen Virusausscheidung scheint der­je­ni­gen zu ähneln, die bei ange­stamm­tem SARS-CoV‑2 beob­ach­tet wur­de, wobei kul­ti­vier­ba­re Viren bei 5 dpos und kei­ne repli­ka­ti­ons­kom­pe­ten­ten Viren nach 10 dpos bei mit Delta- und Omikron BA.1 infi­zier­ten Patienten iso­liert wur­den. Es ist wich­tig zu beach­ten, dass eine bereits bestehen­de Immunität gegen SARS-CoV‑2, ent­we­der durch Infektion oder Impfung, die Dauer der infek­tiö­sen Virusausscheidung beein­flus­sen könn­te (neben dem Immunstatus und dem Schweregrad der Erkrankung, wie oben erör­tert), was eini­ge die­ser Unterschiede im Verlauf der Pandemie ver­ur­sacht haben könnte.

…

Es gibt nur weni­ge Daten über das Vorhandensein infek­tiö­ser Viren bei asym­pto­ma­ti­schen Patienten. In einer Studie wur­de ein gerin­ge­rer Erfolg bei der Virusisolierung bei asym­pto­ma­ti­schen Patienten fest­ge­stellt, aller­dings wur­de nur eine klei­ne Anzahl von Patienten ein­be­zo­gen. Daher wür­den wei­te­re Studien zur Bewertung infek­tiö­ser Viren bei asym­pto­ma­ti­schen Patienten dazu bei­tra­gen, die Unterschiede in ihrer Infektiosität im Vergleich zu sym­pto­ma­ti­schen Patienten zu erhellen.

SARS-CoV-2-Übertragung

Die Viruslast spielt eine Schlüsselrolle bei der Übertragung von SARS-CoV‑2. Wie bereits erör­tert, haben der Wirt (Rolle der Impfung oder frü­he­re Infektion) und vira­le Faktoren (SARS-CoV-2-Varianten) gro­ßen Einfluss auf die Dynamik der Viruslast und damit auch auf die Virusübertragung.

Einfluss der Viruslast auf die Übertragung

SARS-CoV‑2 kann über grö­ße­re Tröpfchen und Aerosole über­tra­gen wer­den, die beim Atmen, Sprechen, Niesen oder Husten und in gerin­ge­rem Maße auch durch kon­ta­mi­nier­te Oberflächen ent­ste­hen. Da eine Infektion nur durch infek­tiö­se Viruspartikel und nicht durch RNA- oder Proteinreste allein aus­ge­löst wer­den kann, ist das Vorhandensein von infek­tiö­sem SARS-CoV‑2 für eine Sekundärübertragung erfor­der­lich. Obwohl die Übertragung ein mul­ti­fak­to­ri­el­ler Prozess ist, der z. B. auch von Umwelt- und Verhaltensfaktoren (wie Luftfeuchtigkeit, Luftqualität, Expositionszeit oder Nähe des Kontakts) beein­flusst wird, gilt die Viruslast von SARS-CoV‑2 im URT als Indikator für das Übertragungsrisiko.

…

Bislang ist die infek­tiö­se Dosis von SARS-CoV‑2, die für eine sekun­dä­re Übertragung erfor­der­lich ist, noch nicht bekannt, und der Zusammenhang zwi­schen dem Vorhandensein infek­tiö­ser Viren in den Atemwegen und der Infektiosität der­sel­ben Personen ist kaum bekannt. In der ein­zi­gen ver­füg­ba­ren Studie, die mit SARS-CoV‑2 durch­ge­führt wur­de, führ­te eine infek­tiö­se Anfangsdosis von 10 TCID 50 bei 16 von 36 Teilnehmern nicht zu einer Infektion. Andere Faktoren, wie Symptome, Art des Kontakts, Schutzmaßnahmen, Impfstatus und ande­re Wirtsfaktoren kön­nen sich zusätz­lich stark auf die Übertragung auswirken

Solche Unterschiede kön­nen zu einer Heterogenität bei der Virusübertragung füh­ren. Modellrechnungen mit den Vorfahren von SARS-CoV‑2 und Alpha erga­ben, dass hoch­in­fek­tiö­se Personen, so genann­te Superspreader, im Verlauf der Infektion 57-mal mehr Viren aus­schei­den als Personen mit gerin­ge­rer Infektiosität. Im Gegensatz dazu infi­zie­ren die meis­ten Patienten mit COVID-19 kei­ne ande­ren Personen, da sie nur weni­ge oder gar kei­ne Viruspartikel aus ihren Atemwegen aus­schei­den. In der Tat hat nur eine Minderheit (etwa 8 %) der Patienten, die posi­tiv auf SARS-CoV‑2 reagie­ren und mit SARS-CoV‑2 oder Alpha infi­ziert sind, signi­fi­kant höhe­re infek­tiö­se Virustiter als der Rest der Bevölkerung (wie eine Studie zur Messung der Virusisolationswahrscheinlichkeit in einer gro­ßen Patientenkohorte zeig­te). Darüber hin­aus führ­ten nur 15 % bis 19 % der infi­zier­ten Personen zu 80 % sekun­dä­ren Übertragungen von ances­tra­lem SARS-CoV‑2. Ähnliche Trends wur­den für Omikron BA.1 und BA.2 bestä­tigt, bei denen nur 9 % bis 20 % der infi­zier­ten Kontakte für 80 % aller Übertragungen ver­ant­wort­lich waren.

…

Die Rolle der bereits bestehenden Immunität für die Virusausscheidung und ‑übertragung

Alle der­zeit zuge­las­se­nen SARS-CoV-2-Impfstoffe wer­den intra­mus­ku­lär ver­ab­reicht und füh­ren zu einem Anstieg der Serumantikörper und einem Schutz vor schwe­rer Krankheit und Tod durch COVID-19, nicht aber zu einem lang­fris­ti­gen Schutz vor einer Infektion. Die nach der Impfung gebil­de­ten zir­ku­lie­ren­den Antikörper neh­men mit der Zeit ab, kön­nen aber durch eine Auffrischungsdosis erhöht wer­den. Darüber hin­aus wur­den die der­zeit ver­füg­ba­ren Impfstoffe gegen den ursprüng­li­chen SARS-CoV-2-Stamm unter Verwendung des Spike-Proteins des ers­ten sequen­zier­ten Virus ent­wi­ckelt, und es hat sich gezeigt, dass der Grad des Schutzes vor schwe­ren Erkrankungen bei ande­ren gene­ti­schen Varianten unter­schied­lich ist. Darüber hin­aus führt die Impfung zu einer begrenz­ten Induktion von neu­tra­li­sie­ren­den Antikörpern auf Schleimhautoberflächen, die eine Rolle bei der Eindämmung der Virusreplikation und der Verhinderung einer aus­ge­präg­te­ren Erkrankung spie­len könn­ten. So wur­den in einer Studie bei 58 % der Teilnehmer zwei Wochen nach der Impfung mit mRNA-Impfstoffen sekre­to­ri­sche Komponenten-Antikörper, die spe­zi­fisch für Schleimhautoberflächen sind, im Speichel nach­ge­wie­sen, aber die Werte waren deut­lich nied­ri­ger als bei rekon­va­les­zen­ten Teilnehmern, und ihre neu­tra­li­sie­ren­de Kapazität nahm sechs Monate nach der Impfung deut­lich ab. Eine Studie an einer klei­nen Gruppe von Personen, die nicht infi­ziert oder mit Delta infi­ziert waren, zeig­te, dass die durch die Impfung aus­ge­lös­ten Schleimhaut-Antikörperreaktionen gering oder nicht nach­weis­bar waren, aber Durchbruchsinfektionen führ­ten zu einem erheb­li­chen Anstieg der Antikörpertiter im Speichel. Die Rolle der bereits bestehen­den Schleimhautimmunität für die Ausscheidung des infek­tiö­sen Virus und die mög­li­che Korrelation zwi­schen den Schleimhautantikörpern und der Viruslast beim Menschen sind jedoch noch nicht geklärt.

Infolge des Nachlassens der Antikörper und des Auftretens von VOCs mit immun­schwä­chen­den Eigenschaften wur­den bei geimpf­ten Personen zuneh­mend Durchbruchsinfektionen gemel­det, vor allem seit dem Auftreten der Delta- und Omikron-VOCs. Es ist umstrit­ten, ob die Impfung mit den aktu­el­len SARS-CoV-2-Impfstoffen die Viruslast (und damit die Ausscheidung) bei Durchbruchsinfektionen beein­flusst. Die Auswirkung der Impfung auf die Viruslast und die Ausscheidung ist daher von Interesse, da dies bedeu­ten wür­de, dass die Impfung nicht nur den Geimpften schützt, son­dern auch dazu bei­tra­gen kann, die Ausbreitung des Virus durch eine Verringerung der infek­tiö­sen Virustiter oder eine Verkürzung der infek­tiö­sen Ausscheidungszeiträume ein­zu­däm­men, und somit eine Wirkung hat, die über den Schutz des Einzelnen hinausgeht.

Insgesamt hat sich gezeigt, dass die Impfung zu einer Verringerung der Viruslast führt, auch wenn die­se mit der Zeit abnimmt. Die Impfung mit dem ChAdOx1-Impfstoff (Oxford-AstraZeneca-Impfstoff) oder BNT162b2 (Pfizer/BioNTech-Impfstoff) führt zu einer gerin­ge­ren RNA-Viruslast bei Personen, die mit Alpha infi­ziert sind, aber der Effekt war bei Durchbruchsinfektionen mit Delta schwä­cher. Die Immunisierung mit BNT162b2 führ­te zu einer gerin­ge­ren RNA-Viruslast bei Delta-Durchbruchsinfektionen, obwohl die­ser Effekt 2 Monate nach der Impfung abnahm und schließ­lich 6 Monate nach der Impfung ver­blass­te. Die Immunisierung mit dem ChAdOx1-Impfstoff führ­te eben­falls zu einer Verringerung der RNA-Viruslast bei Durchbruchsinfektionen mit Alpha VOC. In der Gruppe der geimpf­ten Patienten, die über­wie­gend mRNA-Impfstoffe erhiel­ten, wur­de eine schnel­le­re Beseitigung der RNA-Viruslast fest­ge­stellt, und es wur­de eine gerin­ge­re Wahrscheinlichkeit der Isolierung infek­tiö­ser Viren von Patienten beob­ach­tet, die mit mRNA- oder ade­no­vi­ra­len Vektorimpfstoffen geimpft wur­den. Auch wenn nicht alle Studien eine Verringerung der RNA-Viruslast bei Delta-Durchbruchsinfektionen nach­wei­sen konn­ten, wur­de berich­tet, dass die infek­tiö­sen Virustiter bei Personen, die mit mRNA- oder ade­no­vi­ra­len Vektorimpfstoffen geimpft wur­den, trotz ähn­li­cher vira­ler RNA-Spiegel nied­ri­ger waren. Es wur­de auch fest­ge­stellt, dass die Impfung die Isolierung infek­tiö­ser Viren beein­flusst. Bei unge­impf­ten Patienten, die mit Delta infi­ziert waren, wur­den lebens­fä­hi­ge Viren in Zellkulturen über einen deut­lich län­ge­ren mitt­le­ren Zeitraum nach­ge­wie­sen als bei geimpf­ten Patienten, die mit Delta infi­ziert waren.

Es wur­den jedoch kei­ne signi­fi­kan­ten Unterschiede in der RNA-Viruslast zwi­schen unge­impf­ten, voll­stän­dig geimpf­ten oder geboos­te­ten Patienten fest­ge­stellt, die mit Omikron BA.1 oder BA.2 infi­ziert waren, wäh­rend die quan­ti­ta­tiv nach 5 dpos gemes­se­nen infek­tiö­sen Virustiter bei Omikron BA.1‑Durchbruchsinfektionen nur nach einer Booster-Dosis nied­ri­ger waren. Andere Studien zeig­ten, dass der Impfstatus kei­nen Einfluss auf den Erfolg der Isolierung infek­tiö­ser Viren oder auf die Zeit zwi­schen dem ers­ten posi­ti­ven PCR-Test und der Umwandlung in eine Kultur bei Patienten, die mit Omicron BA.1 infi­ziert waren, hat­te. Diese Studien deu­ten dar­auf hin, dass die Dreifachimpfung die infek­tiö­se Viruslast ver­rin­gert, nicht aber die Zeitspanne, in der infek­tiö­se Viren aus Omikron-Durchbruchsinfektionen iso­liert wer­den können.

…

Zusammengenommen deu­ten die­se Ergebnisse dar­auf hin, dass geimpf­te Personen weni­ger anste­ckend sind als unge­impf­te, obwohl die Dauer die­ses Effekts nicht sys­te­ma­tisch unter­sucht wor­den ist. Dennoch gibt es eini­ge wider­sprüch­li­che Daten über die Auswirkungen der Impfung auf die Weiterverbreitung. Eine im Vereinigten Königreich durch­ge­führ­te epi­de­mio­lo­gi­sche Studie ergab, dass die RNA-Viruslast bei voll­stän­dig geimpf­ten Patienten zwar schnel­ler abnahm als bei unge­impf­ten Delta-Infizierten, die Spitzenwerte der RNA-Viruslast jedoch ähn­lich waren und sich die Rate der Sekundärinfektionen bei Haushaltskontakten, die mit voll­stän­dig geimpf­ten oder unge­impf­ten Indexfällen in Kontakt kamen, nicht unter­schied. Im Gegensatz dazu zeig­ten Daten aus Israel, dass in Haushalten mit geimpf­ten Teilnehmern eine gerin­ge­re Delta-Übertragung statt­fand als bei nicht geimpf­ten Teilnehmern. Eine ande­re Studie aus dem Vereinigten Königreich zeig­te, dass sowohl BNT162b2- als auch ChAdOx1-Impfstoffe zu einer Verringerung der Weiterübertragung von geimpf­ten Indexpatienten führ­ten, obwohl für Alpha eine stär­ke­re Verringerung fest­ge­stellt wur­de als für Delta, was wahr­schein­lich auf die höhe­re Viruslast im Falle einer Infektion mit Delta zurück­zu­füh­ren ist, wie bereits frü­her gezeigt wur­de. Schließlich wur­de in einer ande­ren Studie fest­ge­stellt, dass die Impfung mit einer gerin­ge­ren Weiterübertragung der Delta-Durchbruchinfektion ver­bun­den war, was auf eine kür­ze­re Dauer der lebens­fä­hi­gen Virusausscheidung zurück­zu­füh­ren ist

Obwohl die der­zeit ver­wen­de­ten Impfstoffe nach wie vor auf dem Spike-Protein des Urvirus basie­ren und haupt­säch­lich eine sys­te­mi­sche und kei­ne muko­sa­le Immunreaktion her­vor­ru­fen, wur­de ins­ge­samt eine gewis­se Wirkung auf die Viruslast, die Ausscheidung infek­tiö­ser Viren und die Übertragung beob­ach­tet. Darüber hin­aus wei­sen ange­sichts der stei­gen­den Raten von Durchbruchsinfektionen in den Omicron-Wellen seit Ende 2021 vie­le Personen eine hybri­de Immunität auf, die aus einer Impfung in Kombination mit einer oder meh­re­ren natür­li­chen Infektionen vor oder nach der Impfung besteht. Es wird ver­mu­tet, dass eine sol­che hybri­de Immunität eine bes­se­re Kontrolle der Virusreplikation in der Schleimhaut ermög­li­chen könnte.

Angesichts des stän­di­gen Auftauchens neu­er Varianten, die sich der bestehen­den Immunität ent­zie­hen kön­nen, soll­te unser Wissen über die Auswirkungen der Impfung auf die Virusausscheidung stän­dig aktua­li­siert wer­den. Ein bes­se­res Verständnis der Rolle der Schleimhautimmunität und mög­li­cher­wei­se Impfstoffe, die eher loka­le als sys­te­mi­sche Immunreaktionen aus­lö­sen, sind erfor­der­lich, um die Viruslast als Mittel zur Kontrolle der SARS-CoV-2-Zirkulation zu verringern.

Einfluss von SARS-CoV-2-VOCs auf die Übertragung

Es gibt meh­re­re mög­li­che Ursachen für die erhöh­te Übertragbarkeit neu auf­tre­ten­der Varianten, die es den VOC ermög­li­chen, zuvor zir­ku­lie­ren­de Stämme schnell zu ver­drän­gen, dar­un­ter eine höhe­re Viruslast, eine gerin­ge­re Infektionsdosis, die für eine Infektion erfor­der­lich ist, und eine län­ge­re Dauer der Infektiosität. Darüber hin­aus füh­ren die immun­schwä­chen­den Eigenschaften neu­er Varianten zu einer höhe­ren Anfälligkeit für Infektionen bei geimpf­ten und zuvor infi­zier­ten Personen und zu einer höhe­ren Übertragbarkeit, wie dies bei Omikron.

…

SARS-CoV-2-Diagnostik im öffentlichen Gesundheitswesen

Unsere Fähigkeit, das Vorhandensein infek­tiö­ser Viren zu bestim­men, ist der Schlüssel zur Steuerung von Maßnahmen im Bereich der öffent­li­chen Gesundheit, da sie die Isolierung infek­tiö­ser Personen ermög­licht, um die sekun­dä­re Übertragung zu begren­zen. Leider gibt es der­zeit kei­nen Point-of-Care-Diagnosetest zur Bestimmung des infek­tiö­sen SARS-CoV‑2 in einer Patientenprobe , und die oben beschrie­be­ne Viruskultur ist für dia­gnos­ti­sche Zwecke nicht geeig­net. Daher wur­de eine Reihe von Ansätzen vor­ge­schla­gen, um einen Näherungswert für die Infektiosität zu fin­den, der als Richtschnur für die Isolierungszeiten die­nen kann.

Ein Beispiel ist der Nachweis von sgRNA-Transkripten, die bei der Virusreplikation und ins­be­son­de­re bei der Synthese von Negativstrang-RNA ent­ste­hen. Obwohl sgRNAs in infi­zier­ten Zellen tran­skri­biert wer­den, sind sie nicht in den Virionen ver­packt und kön­nen daher als Indikator für eine akti­ve Replikation und damit für infek­tiö­se Viren die­nen. Es wur­den spe­zi­fi­sche RT-PCR-Assays ent­wi­ckelt, um sgRNAs zusätz­lich zum dia­gnos­ti­schen Nachweis geno­mi­scher SARS-CoV-2-RNA nach­zu­wei­sen, doch haben sich sol­che Assays auf­grund ihrer gerin­ge­ren Sensitivität als her­kömm­li­che RT-PCR-Assays nicht in der Routinediagnostik durch­ge­setzt. In eini­gen Studien wur­de fest­ge­stellt, dass der Nachweis von sgRNA mit dem Nachweis infek­tiö­ser Viren kor­re­liert, und dass sgRNA nur sel­ten nach­weis­bar war 8 dpos. Allerdings wur­de sgRNA in dia­gnos­ti­schen Proben bis zu 17 Tage nach dem ers­ten Nachweis einer Infektion oder in kul­tur­ne­ga­ti­ven Proben nach­ge­wie­sen, was wahr­schein­lich auf die Stabilität und Nuklease-Resistenz von Doppelmembranvesikeln zurück­zu­füh­ren ist, die sgRNAs ent­hal­ten. Obwohl die Abwesenheit von sgRNA auf eine feh­len­de vira­le Replikation hin­wei­sen wür­de, ist das Vorhandensein von sgRNA nicht unbe­dingt ein Hinweis auf Infektiosität.

Ct-Werte wur­den, wie oben beschrie­ben, auch als Näherungswert für die Infektiosität ver­wen­det. Wie bereits erör­tert, kön­nen jedoch qua­li­ta­tiv min­der­wer­ti­ge Proben, die auf tech­ni­sche Fehler bei der Entnahme zurück­zu­füh­ren sind, fälsch­li­cher­wei­se das Fehlen infek­tiö­ser Viren anzei­gen. Aufgrund des raschen Anstiegs der RNA-Viruslast zu Beginn der Infektion schließt eine nied­ri­ge Viruslast, ins­be­son­de­re bei Fehlen von Symptomen oder in der frü­hen sym­pto­ma­ti­schen Phase, nicht aus, dass eine Person nicht bald in die infek­tiö­se Phase mit dem höchs­ten Übertragungsrisiko ein­tritt. In die­sem Zeitraum erreicht die Viruslast ihren Höchststand und ver­ur­sacht die meis­ten Übertragungsereignisse.

Obwohl Ag-RDTs weni­ger emp­find­lich sind als RT-PCR, sind sie kos­ten­güns­ti­ger, kön­nen außer­halb von Labors durch­ge­führt wer­den und lie­fern schnel­le­re Ergebnisse, so dass sie nütz­li­che Hilfsmittel für die Isolierung und Begrenzung der Übertragung sind. RT-PCR-Tests haben eine Nachweisgrenze von 102–103 Genomkopien pro Milliliter, wäh­rend Ag-RDTs eine Nachweisgrenze haben, die 104–106 Genomkopien pro Milliliter ent­spricht. Infektiöse Personen haben in der Regel eine RNA-Viruslast von >106 Genomkopien pro Milliliter, was bei den meis­ten RT-PCR-Assays weit­ge­hend einem Ct-Wert von 25 ent­spricht, was dar­auf hin­deu­tet, dass Ag-RDT ein guter Indikator für Infektiosität ist. Die offen­sicht­li­chen Einschränkungen des Ag-RDT, wie die gerin­ge­re Empfindlichkeit des Nachweises infek­tiö­ser Viren gegen Ende der Infektion, soll­ten jedoch nicht ver­nach­läs­sigt wer­den. Ag-RDTs haben auch Schwankungen in ihrer Empfindlichkeit und Spezifität für den Nachweis von SARS-CoV‑2 VOCs gezeigt, was ange­sichts des Auftauchens neu­er Varianten eine Herausforderung darstellt.

Insgesamt haben alle der­zeit ver­füg­ba­ren Diagnosemethoden gewis­se Einschränkungen beim Nachweis von Infektionsviren. Auch wenn die­se Tests nur als unvoll­kom­me­ne Hilfsmittel die­nen, wenn sie als Näherungswerte für die Infektiosität ver­wen­det wer­den, ist ihr Einsatz als Teil einer Strategie der öffent­li­chen Gesundheit nicht dar­auf aus­ge­rich­tet, jede ein­zel­ne Infektion zu ver­hin­dern, son­dern viel­mehr die Zahl der infek­tiö­sen Personen in der Gemeinschaft zu ver­rin­gern und damit die Zahl der Sekundärübertragungen zu reduzieren.

Schlussfolgerungen

Zu Beginn des drit­ten Jahres der Pandemie wur­den vie­le Erkenntnisse über die Viruslast von SARS-CoV‑2, die Ausscheidung infek­tiö­ser Viren und die Zeitfenster der Infektiosität gewon­nen, obwohl neue SARS-CoV-2-Varianten und eine zuneh­men­de Immunität der Bevölkerung die Situation noch kom­ple­xer machen.

Obwohl wäh­rend der Pandemie gro­ße Fortschritte im Bereich der Diagnostik erzielt wur­den, gibt es bis heu­te kei­ne dia­gnos­ti­schen Tests, mit denen das Vorhandensein infek­tiö­ser Viren zuver­läs­sig nach­ge­wie­sen wer­den kann. Die fort­lau­fen­de Bewertung der Merkmale der Virusausscheidung unter die­sen ver­än­der­ten Bedingungen und das Verständnis der bio­lo­gi­schen Eigenschaften der neu­en SARS-CoV-2-Varianten in Bezug auf die Virusausscheidung sind nach wie vor wich­tig, um die Praktiken im Bereich der öffent­li­chen Gesundheit zu steu­ern.«

(Hervorhebungen in blau nicht im Original. Auf Fußnoten und Verweise des Originals wur­de hier verzichtet.)