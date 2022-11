So über­schreibt Frédéric Schwilden, Autor von welt​.de sei­ne Erfahrungen als "Impfgeschädigter" am 25.11.22 (Bezahlschranke):

»Der Entzug von Freiheiten und das Diffamieren von Andersdenkenden: Das staat­li­che Vorgehen in der Pandemie hat vie­les im Land nach­hal­tig beschä­digt. Mich selbst stürz­te die Corona-Zeit in eine Depression. Auf die Impfung folg­ten schwe­re Herzprobleme. Und jetzt kommt Post von der Polizei…

Mich hat es run­ter­ge­zo­gen zu sehen, wie in mei­ner Stadt Erlangen ein jun­ger Ordnungsamt-Typ ein Rentner-Paar von einer Bank gescheucht hat. Die Videos, auf denen Polizisten in Autos Jugendliche durch Parks jagen, kann ich bis heu­te nicht fas­sen. Und ich weiß noch, wie trau­rig und wütend ich war, als ich mit mei­nen Kindern vor abge­sperr­ten Spielplätzen in der Fränkischen Schweiz stand.

Ich dach­te viel über die­sen Freiheitsentzug nach. Nicht mehr rei­sen kön­nen. Keine Gesichter mehr sehen kön­nen. Das „Menschen sind jetzt eine Gefahr“. Ende 2020 merk­te ich, dass es nicht mehr geht. Ich begab mich in psy­cho­the­ra­peu­ti­sche Behandlung. Seitdem neh­me ich Antidepressiva.

Mit dem Impfstoff konn­te sich irgend­wann jeder vor einer schwe­ren Corona-Erkrankung schüt­zen. Vor den Auswirkungen auf die Psyche nicht…

Im Jahr 2021 sag­te Angela Merkels dama­li­ger Kanzleramtschef Helge Braun (bei­de CDU): „Wenn wir jedem in Deutschland ein Impfangebot gemacht haben, dann kön­nen wir zur Normalität in allen Bereichen zurückkehren.“

Ich ord­ne mich selbst kei­ner poli­ti­schen Strömung zu, ich bin nicht Mitglied einer Partei. Als Journalist wäre das für mich nicht rich­tig. Ich habe in mei­nem Leben bis­her SPD, Grüne, FDP, CDU und CSU gewählt. Ich bin, wenn über­haupt, viel­leicht so etwas wie ein Verfassungspatriot…

Wer an Impfschäden dachte, galt bestenfalls als Schwurbler

…Die DAK-Krankenkasse hat Anfang November 2022 ihren Kinder- und Jugend-Report vor­ge­stellt, in dem es um den Gesundheitszustand jun­ger Menschen in Berlin geht. Bei jun­gen Frauen zwi­schen 15 und 17 aus Berlin stie­gen Depressions­diagnosen um 29 Prozent, es wur­den 91 Prozent häu­fi­ger Antidepressiva ver­ord­net als 2019, dazu wur­den Kinder und Jugendliche häu­fi­ger adi­pös. Gleichzeitig aber gin­gen die Arztbesuche der Kinder um 22 Prozent zurück. Das heißt, in Wahrheit ist es noch viel schlimmer.

Dazu kom­men die Impfschäden. Am Anfang galt man min­des­tens als Schwurbler, wenn nicht sogar als rechts­ra­di­kal, wenn man über mög­li­che Impfschäden über­haupt nach­dach­te. In einem Gespräch mit der Deutschen Herzstiftung sag­te der dama­li­ge Gesundheitspolitiker und spä­te­re Minister Karl Lauterbach (SPD) im Februar 2021: „Eine Impfung gegen das Coronavirus ist unbedenklich.“

Im August 2021 bezeich­ne­te er die Impfung sogar als „neben­wir­kungs­frei“. Er wie­der­hol­te es vor Millionenpublikum bei „Anne Will“. Er sag­te, dass Menschen, die ande­res glau­ben, Opfer „schä­bi­ger Desinformation“ seien.

Lauterbach, der sich als seriö­ser Wissenschaftler insze­niert, hat Unwahrheiten gesagt, um sei­ne poli­ti­schen Ziele durch­zu­set­zen. Er hat die­se Unwahrheiten immer und immer wie­der­holt, viel­leicht in der Hoffnung, sie wahr wer­den zu lassen.

Dabei hat alles Nebenwirkungen. Sogar Aspirin…

Mögliche Nebenwirkungen spre­chen nicht gegen eine Impfung. Sie sind das Risiko. Und wenn der Nutzen das Risiko über­steigt, ist es ver­nünf­tig, sich für eine Impfung zu ent­schei­den. Trotzdem spü­re ich seit einem Jahr Neben- und Spätwirkungen.

„Und so jemand kommt nachts zu uns in die Notaufnahme“

Im Juli 2021 kam ich das ers­te Mal ins Krankenhaus. Das war nach mei­ner ers­ten Impfung. Eine Covid-Infektion hat­te ich bis dahin nicht. Dafür hat­te ich immer sehr star­ke Impfreaktionen.

Nach der ers­ten und zwei­ten Impfung mit AstraZeneca hat­te ich 41 Grad Fieber. Ich lag eine Woche lang im Bett. Jedenfalls, im Juli 2021 wur­de eine leich­te Herzbeutelentzündung im Krankenhaus fest­ge­stellt. Ich soll­te mich etwas scho­nen. Und so wei­ter. Ich sah damals kei­nen Zusammenhang zur Impfung.

Im Dezember 2021 war ich wie­der im Krankenhaus in Erlangen. Ich dach­te, ich hät­te einen Herzinfarkt. Ich hat­te Atemnot und unfass­bar star­ke Herzschmerzen. Der Pfleger, der mich um drei Uhr mor­gens in der Notaufnahme emp­fing, sag­te mir: „Und was sol­len wir jetzt für Sie tun?“…

Nach eini­ger Zeit kam die Oberärztin. Die Blutwerte sei­en besorg­nis­er­re­gend. Ich hät­te sehr hohe Entzündungswerte. „Wir wol­len sie dabe­hal­ten.“ Später hat­te ich Vorhofflimmern, ich war zu schwach, um auf­zu­ste­hen. Ich bekam Sauerstoff…

Ich hat­te Flüssigkeit in Herz und Lunge. Im Arztbrief heißt es, es „erfolg­te daher eine Perikardpunktion mit Einlage einer Perikarddrainage. Über die­se konn­ten ins­ge­samt 1000ml Erguss geför­dert wer­den.“ Ein Liter, zwei gro­ße Biergläser voll „blu­tig tingier­ter“ Flüssigkeit wur­den mir aus Herz und Lunge gesaugt. In mei­ner Brust steck­te eine Nadel mit einem klei­nen Zapfhahn.

Weil ich im Krankenhaus kei­nen Besuch emp­fan­gen durf­te, traf ich mei­ne Kinder und mei­ne Frau drau­ßen. Es war etwa null Grad Celsius, und nach den 300 Metern nach drau­ßen und wie­der zurück schlief ich lange.

Etwas spä­ter hol­ten die Ärzte noch mal 180 Milliliter Flüssigkeit durch den Zapfhahn in mei­ner Brust her­aus. Ich wur­de kurz vor Weihnachten ent­las­sen. Einen Zusammenhang zu einer Impfung sah kei­ner. Befreundete Ärzte sag­ten mir, die Impfung sei so sicher wie noch kei­ne Impfung zuvor, weil sie so häu­fig getes­tet sei wie nie zuvor.

Im Frühling 2022 bekam ich die drit­te „neben­wir­kungs­freie“ Impfung. Diesmal Biontech. Wieder eine Woche lang Fieber über 40 Grad. Im März war ich so schwach, dass ich nur mit Mühe auf­ste­hen konn­te. Ich war in einem andau­ern­den Dämmerzustand. War ich wach, hat­te ich star­ke Schmerzen im gan­zen Körper, beson­ders aber im Herzen…

Alle paar Wochen ging ich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Im Mai sag­te eine Ärztin zum ers­ten Mal, dass sie einen Zusammenhang zur Impfung für wahr­schein­lich hält. Sie sprach von „meh­re­ren jun­gen Männern“ mit ähn­li­chen Krankheitsbildern in einem „zeit­na­hen Verlauf“ zu Impfungen. „Aber bewei­sen kann man das nicht.“ Ist ja auch egal.

Die Impfstoffhersteller haben eine Haftung aus­ge­schlos­sen. Und von der Bundesregierung bekommt man für etwas, das man nicht bewei­sen kann, auch kei­ne Entschädigung…

Diffamierungen von Ungeimpften

… Die Vorteile einer Impfung über­wie­gen nach jet­zi­gem Kenntnisstand. Aber es gibt sie, die Nebenwirkungen, die Spätfolgen. Menschen, die sich aus wel­chen Gründen auch immer, nicht für eine Impfung ent­schie­den haben, als Geiselnehmer (Lauterbach, Gesundheitsminister), Tyrannen (Frank Ulrich Montgomery, Ärztefunktionär), Terroristen (Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP) zu bezeich­nen, ist Demokraten unwürdig…

Richtig ist, bei „Querdenker“-Protesten wur­den ekel­haf­te und jus­ti­zia­ble Dinge gesagt, es wur­den auch Pressevertreter ange­grif­fen. Richtig ist, der Anmelder der Proteste, Michael Ballweg, sitzt im Gefängnis und soll Unsummen an Geldern ver­un­treut haben. Richtig ist auch, es waren Holocaust-Leugner und Extremisten auf die­sen Demonstrationen.

Aber mit­ten in einer mul­ti­plen Krisen-Situation Protest­veranstaltungen (deren Ziele man natür­lich dumm fin­den darf) von vor­ne­her­ein nie­der­zu­knüp­peln, ver­bit­tet sich [sic]…

„Ohne triftigen Grund außerhalb Ihrer Wohnung aufgehalten“

Und dann bekom­me ich die­se Woche Post aus Erfurt. „Anhörung zur Ordnungswidrigkeit“, steht da. Und wei­ter: „Ihnen wird vor­ge­wor­fen, fol­gen­de Ordnungswidrigkeit(en) began­gen zu haben: Sie wur­den am 21.01.2021 um 1:40 Uhr in Erfurt, Löberstraße fest­ge­stellt und haben sich damit ohne trif­ti­gen Grund außer­halb Ihrer Wohnung aufgehalten.“

Im Januar 2021 besuch­te ich drei Städte wäh­rend nächt­li­cher Ausgangssperren und inter­view­te die Menschen, die nachts drau­ßen sind…

Der Polizist frag­te, ob ich einen trif­ti­gen Grund hät­te, trotz Ausgangssperre drau­ßen zu sein. Ich zeig­te ihm Presseausweis und Personalausweis und sag­te, dass ich einen Artikel für WELT schrei­be. Der Polizist sag­te nur: „Das inter­es­siert mich nicht.“ Und sag­te, ich sei jetzt Beschuldigter in einem Ordnungswidrigkeiten-Verfahren. Ich dür­fe mich nicht drau­ßen auf­hal­ten. Deswegen habe ich nun also Post bekommen…

Hoffnung gibt mir aber die fast zwei­jäh­ri­ge Bearbeitungszeit von Anfertigen bis Verschicken der Ordnungswidrigkeiten-Anzeige. Ein Staat, der so lan­ge braucht, um eine nich­ti­ge Ordnungswidrigkeit zu ver­fol­gen, stellt ein­deu­tig kei­ne Gefahr dar.«