Während Lauterbach den Tölpel gibt, zieht Wieler im Hintergrund die Fäden

Prof. André van der Zande, immedia­te past President, IANPHI, for­mer Director- General, National Institute for Public Health and the Environment, The Netherlands

Dr. Ebba Abate, Executive Board Member, IANPHI, immedia­te past Director General, Ethiopian Public Health Institute, Ethiopia

Prof. Geneviève Chêne, Executive Board Member, IANPHI, immedia­te past Chief Executive, Santé Publique France, France

Prof. Aamer Ikram, Executive Board Member, IANPHI, Executive Director, National Institute of Health, Pakistan

Dr. George Fu Gao, Executive Board Member, IANPHI, immedia­te past Director- General, Chinese Center for Disease Control and Prevention, China

Dr. Martha Lucia Ospina, Executive Board Member, IANPHI, Director, National Institute of Health, Colombia

Dr. Sabin Nsanzimana, Executive Board Member, IANPHI, immedia­te past Director, Rwanda Biomedical Center, Minister of Health, Rwanda

Dr. Juan Angel Rivera Dommarco, Executive Board Member, IANPHI, immedia­te past Director-General, National Institute of Public Health, Mexico

Dr. Theresa Tam, Executive Board Member, IANPHI, Chief Public Health Officer of Canada, Public Health Agency, Canada

Dr. Markku Tervahauta, Executive Board Member, IANPHI, Director-General, National Finnish Institute for Health and Welfare, Finland

Prof. Lothar H. Wieler, Executive Board Member, IANPHI, President, Robert Koch Institute, Germany

Die meis­ten Genannten dürf­ten bis­her eher unbe­kannt sein. Anders steht es mit dem Leopoldina-Mitglied und Teilnehmer von "Event 201", George Fu Fao. Er hat­te uns schon im Mai 2021 auf die "kom­men­den Pandemien" vor­be­rei­tet (s. Eine hal­be Million poten­zi­el­le Pandemien, Kuschel-Virus von Event 201?). Näheres zu den Damen und Herren gibt es auf ian​phi​.org.

Wir lesen wei­ter von Phrasen nach Art einer Sonntagsrede an Verantwortungslosigkeit:

»… In den Diskussionen wur­de her­vor­ge­ho­ben, dass die Auswirkungen zahl­rei­cher Notfälle auf die Gesundheit der Bevölkerung, ins­be­son­de­re der schwächs­ten Bevölkerungsgruppen, ungleich ver­teilt sind, was zu einer Abnahme der gesund­heit­li­chen Chancengleichheit führt, wie zuletzt bei der COVID-19-Pandemie deut­lich wur­de…«

Da traut sich Wieler was! Es waren die von ihm und Seinesgleichen durch­ge­setz­ten Maßnahmen wie Lockdowns, Schulschließungen und wirt­schaft­li­che Ruinierung zahl­rei­cher Branchen bei gleich­zei­tig maxi­ma­len Profiten für Gesundheits- und Technologiekonzerne, die die­se schwe­ren Schäden her­vor­ge­ru­fen haben. Bevorzugte Opfer waren und sind dabei nicht nur die Menschen in armen Ländern, son­dern eben­so die wirt­schaft­lich benach­tei­lig­ten im rei­chen Westen. Deren Möglichkeiten, Resilienz gegen die Maßnahmen auf­zu­bau­en, waren ent­schie­den beschränk­ter als in den Kreisen, in denen die VerfasserInnen der Erklärung es sich wohl sein lassen.

»Die Gleichheit inner­halb und zwi­schen den Ländern muss immer im Mittelpunkt unse­rer Arbeit ste­hen, und wir müs­sen das Vertrauen zwi­schen den Bürgern und den Gesundheitsbehörden stärken.



Selbst unse­re Erfolge sind Teilerfolge. Die COVID-19-Pandemie führ­te zu einer raschen Entwicklung wirk­sa­mer Impfstoffe, Diagnostika und Medikamente, doch gelang es nicht, eine gerech­te Verteilung und einen gerech­ten Zugang zu gewähr­leis­ten, ins­be­son­de­re in Ländern mit nied­ri­gem Einkommen, was die seit lan­gem bestehen­den glo­ba­len Ungleichheiten inner­halb und zwi­schen den Ländern deut­lich macht.«

Auch hier ist Wieler als Vertreter deut­scher Institutionen ein Scheinheiliger vor dem Herrn. Selbst die von ihm so vehe­ment gepush­ten Impfstoffe sind nicht zuletzt wegen des Widerstands der BRD eben nicht für güns­ti­ge Produktionen frei­ge­ge­ben wor­den, ande­re als die west­li­chen Medikamente wur­den und wer­den ziel­stre­big aus dem Markt gedrängt. Daß in der Frage der Corona-"Impfstoffe" sich dies als Segen für einen gro­ßen Teil der Weltbevölkerung her­aus­stellt, ist ein ande­res Thema.

»In vie­len Ländern spie­len die NPHI eine wich­ti­ge Rolle bei den Reaktionen von Regierungen und Bevölkerung. Je nach Aufgabe und Mandat ermög­li­chen ihre wis­sen­schaft­li­che Unabhängigkeit, die Partnerschaften zwi­schen den Beteiligten und die rasche Anwendung von Wissen und Technologie die in einer Krise not­wen­di­ge Echtzeitüberwachung und schnel­le Entscheidungsfindung. Viele NPHI haben auch eine wich­ti­ge Rolle bei der Vermittlung von Gesundheitsbotschaften an die Öffentlichkeit gespielt und geziel­te Maßnahmen für Gruppen durch­ge­führt, die von Krisen unver­hält­nis­mä­ßig stark betrof­fen sind, um die Herausforderungen für die gesund­heit­li­che Chancengleichheit zu mildern.«

Verbrämt mit der offen­sicht­li­chen Unwahrheit der "wis­sen­schaft­li­chen Unabhängigkeit" wird hier zutref­fend die Entmachtung poli­tisch-demo­kra­ti­scher Meinungsbildung durch die Nationalen Gesundheitsinstitute (NPHI), für uns das RKI, beschrie­ben. Es ist eine unver­hüll­te Drohung, wenn der Text so fort­ge­führt wird:

»Die Konferenzteilnehmer kamen zu dem Schluss, dass es drin­gend not­wen­dig ist, die aus COVID-19 gewon­ne­nen Erkenntnisse auch auf ande­re Gesundheitsbedrohungen anzu­wen­den, z. B. auf die Auswirkungen des Klimawandels…

Deshalb fordern wir, die Internationale Vereinigung der Nationalen Gesundheitsinstitute (IANPHI), die in Stockholm zur IANPHI-Jahrestagung 2022 zusammengekommen sind, unsere Mitgliedsorganisationen dringend auf:



… die Länder dabei zu unter­stüt­zen, ihre Fähigkeiten zur Vorhersage, Bereitschaft, früh­zei­ti­gen Erkennung von Bedrohungen und schnel­len Reaktion unter Anwendung des One-Health-Ansatzes zu stär­ken und eine schnel­le Entscheidungsfindung zu unter­stüt­zen, um Krisen, ein­schließ­lich der aktu­el­len Pandemie, wirk­sa­mer zu bewältigen; … Stärkung der Rolle, des Mandats, der Leitung, der Humanressourcen, der Leistungserbringung und der Infrastruktur der natio­na­len Gesundheitsinstitute, die wis­sen­schaft­lich fun­dier­te Erkenntnisse lie­fern und im Zentrum der Krisenreaktionssysteme in den Ländern stehen; Stärkung der Lobbyarbeit für die Gesundheit und das Wohlergehen der Bevölkerung, die im Mittelpunkt der Anpassung an den Klimawandel steht; Einsatz digi­ta­ler Systeme, offe­ner Standards, gemein­sa­mer Datennutzung und daten­wis­sen­schaft­li­cher Methoden zur Stärkung der Bereitschaft für gesund­heit­li­che Notfälle, zur Förderung der Gesundheit und zur Prävention von Krankheiten im heu­ti­gen digi­ta­len Zeitalter. Verabschiedet am 2. Dezember 2022 in Stockholm

durch den IANPHI-Vorstand im Namen der IANPHI-Mitgliedschaft«



Update: Lothar Wieler fin­det gut, daß jemand gut fin­det ("inspi­ring"), was er schreibt: