Abwasserwellen in Berlin. Senat plant weitere bis 2024/25

Man erkennt früh­zei­tig (im Dezember, was im Mai los war), Prognosen sind aber nicht mög­lich. Das Spiel heißt Geldversenken im Klärwerk.

»Corona-Untersuchung in Abwasser soll aus­ge­wei­tet werden

Berlin (dpa/bb) – Im Berliner Abwasser konn­ten seit Ende Mai zwei Wellen von Corona-Infektionen mit der Virusvariante Omikron nach­ge­wie­sen wer­den. In bei­den Wellen habe die Linie BA.5 domi­niert, teil­te Staatssekretär für Wissenschaft Thomas Götz (Grüne) in einer Antwort auf eine par­la­men­ta­ri­sche Anfrage von Christian Zander (CDU) mit. Die Untersuchungen sol­len dem­nach auf die Klärwerke Waßmannsdorf und Schönerlinde aus­ge­dehnt wer­den. Derzeit lie­fen dazu noch Abstimmungen mit den Berliner Wasserbetrieben, so Götz.

Berlin ist einer von 20 Pilotstandorten im soge­nann­ten Abwasser-Monitoring-Programm, das mit EU-Geld geför­dert wird. Das Projekt in Ruhleben star­te­te im Februar und endet am 15. Januar 2023. Für die­sen Zeitraum ste­hen laut Götz 60 000 Euro zur Verfügung. Bis Ende 2023 sei eine Finanzierung der Untersuchungen an den künf­tig drei Standorten aus Landesmitteln vor­ge­se­hen. Für den Doppelhaushalt 2024/25 sei die Anmeldung ent­spre­chen­der Mittel geplant. Bis Ende April 2023 sei­en zwar Bundesmittel in Aussicht gestellt wor­den, aber es lie­ge noch kei­ne defi­ni­ti­ve Zusage vor.

Ziel der Untersuchungen ist es, früh­zei­tig zu erken­nen, ob sich die Infektionsdynamik ändert und die Virus-Menge im Abwasser ab- oder zunimmt – auch im Hinblick auf die Virusvarianten. Prognosen sei­en aber nicht mög­lich, sag­te Götz.«

kran​ken​kas​sen​.de (5.12.22)