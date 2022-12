Wie Herr Lauterbach Arzt wurde

»Ja, während, also, während, ich hab' ja während mei­nes Studiums hab' ich, also, habe ich, also, in der Intensivmedizin, also, auf der Intensivstation, also, qua­si als, wenn man so will, Intensivpfleger gear­bei­tet, hat­te ich mir, also, war nicht aus­ge­bil­det, aber hat­te mich da ein­ge­ar­bei­tet, habe ich vie­le Jahre gemacht, vie­le Jahre sogar, um Geld zu ver­die­nen, und dann habe ich noch während des, also, prak­ti­schen Jahres, in San Antonio gear­bei­tet. Danach bin ich ja rei­ner Wissenschaftler gewe­sen.«

hier Min. 2:37, Videoquelle: you​tube​.com, Jung & Naiv: Folge 483, 5.11.20. Danke für den Fund an Thomas Kubo!

In "Karl Lauterbach hat Medizin stu­diert, aber er ist kein Arzt" war hier im September zu erfahren:

Wenn es um Geld geht, kön­nen die Herren Mediziner (und ein paar Damen) schon mal rebel­lisch wer­den wie hier auf der "Sondersitzung der Mitglieder der KBV-VV und der Vorstände und VV-Vorsitzenden der KVen" am 9.9. (you​tube​.com, ca. Stunde 1:02). Im zwei­ten Clip das, was sie an KL stört.

Ab ca. Minute 5:20 ist zu sehen: