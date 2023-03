Aktuelles aus den Tollhäusern (7.3.23)

Aller­or­ten machen die "Coro­na-Live­blogs" dicht, aber bei den "DPA-News aus Gesund­heits­we­sen" fin­den sich immer noch Mel­dun­gen des Wahnsinns:

»Zecken in Hes­sen schon aktiv

Bad Nau­heim (dpa/lhe) – Wegen der weni­gen Frost­ta­ge im Janu­ar und Febru­ar kom­men in Süd­hes­sen schon jetzt ver­mehrt Zecken vor… Der Lan­des­jagd­ver­band emp­fiehlt des­we­gen in der Natur, lan­ge Hosen zu tra­gen und die Schu­he und Hosen­bei­ne mit Anti-Zecken­mit­teln einzusprühen…

Das Robert Koch-Insti­tut…«

kran​ken​kas​sen​.de



Man ahnt den Rest.

"Von Geld bis Kar­rie­re – Pan­de­mie hat für vie­le Frau­en Langzeit-Folgen

… Sie redu­zier­ten Arbeits­zeit, wech­sel­ten Jobs, gin­gen eher ins Home­of­fice. Sie nah­men län­ger als geplant Elternzeit…

«Die Ver­lie­re­rin­nen sind vor allem Frau­en mit klei­nen Kin­dern und Frau­en mit Pfle­ge­ver­ant­wor­tung für die Eltern­ge­nera­ti­on», ergänzt [die Sozio­lo­gin Jut­ta Allmendinger]…"

kran​ken​kas​sen​.de



Man kann aber auch nicht auf jede Min­der­heit Rück­sicht neh­men, wenn man die vul­ner­ablen Grup­pen so effek­tiv schützt wie gesche­hen. (Immer­hin gehör­te Frau All­men­din­ger schon früh zu den Warnerinnen.)

"Video-Call statt Dienst­rei­se? Wie Coro­na das Arbei­ten ver­än­dert hat

… Beson­ders beliebt ist Home­of­fice dem Ifo-Insti­tut zufol­ge bei IT-Dienst­leis­tern (73,4 Pro­zent), Unter­neh­mens­be­ra­tern (71,7 Pro­zent) und bei Ange­stell­ten in der Wer­bung und Markt­for­schung (55,2 Pro­zent). Im Hotel- und Gast­ge­wer­be spielt Home­of­fice dage­gen – wenig über­ra­schend – kei­ne Rolle…

Work­a­ti­on

Home­of­fice ist das eine – aber was, wenn die Arbeit per Lap­top auch in einer Strand­bar erle­digt wer­den kann? Work­a­ti­on, also die Kom­bi­na­ti­on aus Arbeit (work) und Urlaub (vaca­ti­on), hat mit dem Home­of­fice seit Beginn der Coro­na-Pan­de­mie eben­falls einen Auf­schwung erlebt – zumin­dest bei denen, die es sich leis­ten kön­nen und auf den pas­sen­den Stel­len sitzen…

Bei einem Brut­to­mo­nats­ein­kom­men von 4000 Euro liegt das Home­of­fice-Poten­zi­al dem Ifo-Insti­tut (2020) zufol­ge bei rund 80 Pro­zent, bei einem Brut­to­ein­kom­men von 2500 Euro pro Monat

dage­gen nur bei 25 Prozent."

kran​ken​kas​sen​.de



Echt jetzt? Die Maß­nah­men waren erträg­lich für die mit den hohen Ein­kom­men und eher eine Belas­tung für alle ande­ren? Was so ein Unter­neh­mer­in­sti­tut doch alles rausfindet.

»Shop Apo­the­ke peilt zwei­stel­li­ges Wachs­tum und ope­ra­ti­ven Gewinn an

Sevenum (dpa) – Der Arz­nei­mit­tel­ver­sen­der Shop Apo­the­ke rech­net auch im lau­fen­den Jahr mit einem anhal­tend hohen Wachs­tum im Geschäft mit nicht ver­schrei­bungs­pflich­ti­gen Medi­ka­men­ten. Der Umsatz in die­sem Bereich sol­le 2023 zwi­schen 10 und 20 Pro­zent zulegen…«

kran​ken​kas​sen​.de

Nicht zuletzt mit Zecken­mit­teln soll­te man sich dort ein­de­cken. Gegen Depres­sio­nen gibt es auch jede Men­ge. Die Bun­des­re­gie­rung berei­tet ent­schlos­sen den Markt.

»Fal­sche Impf- und Mas­ken­be­frei­un­gen – Straf­an­trag statt Verhandlung

Stral­sund (dpa/mv) – Im Ver­fah­ren gegen ein Arzt wegen fal­scher Impf- und Mas­ken­be­frei­un­gen setzt die Staats­an­walt­schaft auf einen Straf­be­fehl anstel­le wei­te­rer Ver­hand­lun­gen. Dar­auf habe man sich mit dem Amts­ge­richt Stral­sund verständigt…

Zum Auf­takt vor zwei Wochen demons­trier­ten etwa 160 Unter­stüt­zer des ange­klag­ten Arz­tes vor dem Gericht. Laut Staats­an­walt­schaft geht es unter ande­rem auch dar­um, dem Ange­klag­ten nicht wei­ter eine Büh­ne zu bie­ten. Soll­te der Ange­klag­te Wider­spruch ein­le­gen, kom­me es aller­dings den­noch zur Ver­hand­lung...«

kran​ken​kas​sen​.de



Liegt Stral­sund in Belarus?

»Medi­zi­ni­sche Fracht per Droh­ne: Nord­hes­sen wird Pilotregion

Kas­sel (dpa/lhe) – Gewe­be­pro­ben, Orga­ne, Medi­ka­men­te: In Nord­hes­sen soll der Trans­port medi­zi­ni­scher Fracht per Droh­ne unter rea­len Bedin­gun­gen getes­tet wer­den. Das mit rund sechs Mil­lio­nen Euro von der EU finan­zier­te For­schungs­pro­jekt Airm­our ist am Diens­tag in Kas­sel vor­ge­stellt worden…«

kran​ken​kas​sen​.de



Nicht nur bei "Labor Ber­lin", der Toch­ter von Cha­ri­té und Vivan­tes, für die Chris­ti­an Dros­ten tätig ist, war das kra­chend geschei­tert (s. Wie war das noch… mit Impf­stoff-Lie­fe­run­gen per Droh­ne an der Cha­ri­té?). Zu den Über­wa­chun­gen per Droh­ne im Zuge der Coro­na-Maß­nah­men sie­he hier.

»Roche sieht in neu­em Gesetz Gefahr für die Pharmabranche

Mannheim/Penzberg (dpa) – Der Phar­ma­kon­zern Roche sieht in dem Gesetz zur Sta­bi­li­sie­rung der Finan­zie­rung der gesetz­li­chen Kran­ken­ver­si­che­rung einen Angriff auf Inno­va­tio­nen und Inves­ti­tio­nen in der Branche…

Das umstrit­te­ne Gesetz sieht einen um fünf Pro­zent­punk­te erhöh­ten Her­stel­ler­ab­schlag ins­be­son­de­re für patent­ge­schütz­te Arz­nei­mit­tel und einer Ver­län­ge­rung des Preis­mo­ra­to­ri­ums für Arz­nei­mit­tel bis Ende 2026 vor…

Roche, Her­stel­ler von Medi­ka­men­ten und Dia­gnos­ti­ka, blickt mit einem Umsatz von 8,1 Mil­li­ar­den Euro in Deutsch­land auf ein erfolg­rei­ches Geschäfts­jahr 2022 zurück. Wegen coro­nabe­ding­ter Son­der­ef­fek­te im 2021 fie­len die Erlö­se um 14,8 Pro­zent. Ohne die­se Ent­wick­lung ver­zeich­ne­te die Phar­ma-Spar­te ein Wachs­tum von 6,6 Pro­zent auf ein Rekord­ni­veau von zwei Mil­li­ar­den Euro…«

kran​ken​kas​sen​.de



Ich blei­be dabei: Man muß es ihnen weg­neh­men. Wäh­rend Lau­ter­bach die Ver­si­cher­ten gna­den­los schröpft, schwim­men die Kon­zer­ne im Geld und jam­mern über den eher sym­bo­li­schen Betrag, den sie von ihren Pro­fi­ten abge­ben sol­len. Roche hat sich mit den Pri­mern für die PCR-Tests übri­gens dumm und däm­lich verdient.

»Lau­ter­bach: Ent­span­nung bei Kin­der­ver­sor­gung – Bes­se­re Vergütung

… Das lie­ge auch dar­an, dass die Kran­ken­kas­sen für Kin­der­arz­nei­mit­tel wie Par­acet­amol und Anti­bio­ti­ka mehr bezah­len dürf­ten, so dass mehr Anbie­ter, die zuvor ins Aus­land ver­kauf­ten, nun auch nach Deutsch­land lieferten…«

kran​ken​kas​sen​.de



Kal­les Strei­chel­zoo für die scheu­en Rehe der Phar­ma­in­dus­trie. Im übri­gen sie­he oben.

»EU-Behör­de empört über geplan­tes Ero­tik-Zen­trum in Amsterdam

Ams­ter­dam (dpa) – Der geplan­te Bau eines Ero­tik-Zen­trums in Ams­ter­dam beschäf­tigt nun auch die EU-Kom­mis­si­on. Das Rot­licht-Zen­trum soll mög­li­cher­wei­se in der Nach­bar­schaft der EU- Arz­nei­mit­tel­be­hör­de EMA errich­tet wer­den. Die EMA kün­dig­te am Diens­tag an, dage­gen gemein­sam mit der EU-Kom­mis­si­on auf höchs­ter poli­ti­scher und diplo­ma­ti­scher Ebe­ne zu pro­tes­tie­ren. Die Sicher­heit der etwa 900 Mit­ar­bei­ter der Behör­de sowie inter­na­tio­na­ler Besu­cher müs­se gewähr­leis­tet sein..«

kran​ken​kas​sen​.de



Umge­kehrt macht es mehr Sinn. Wer will sei­ne Besu­che beim hori­zon­ta­len Gewer­be im Dea­ler-Milieu genießen?

»Leo­pol­di­na ver­öf­fent­licht Stel­lung­nah­men zu zen­tra­len Fragen

Hal­le (dpa) – Ange­sichts drän­gen­der aktu­el­ler Pro­blem­la­gen haben meh­re­re inter­na­tio­na­le Wis­sen­schafts­aka­de­mien, dar­un­ter die Natio­na­le Aka­de­mie der Wis­sen­schaf­ten Leo­pol­di­na aus Hal­le, drei Stel­lung­nah­men veröffentlicht…«

kran​ken​kas​sen​.de



Es geht um den Angriffs­krieg auf das Kli­ma, den demo­gra­fi­schen Wan­del in der Ukrai­ne und die Arten­viel­falt der Ozea­ne in der Pan­de­mie. Die Leo­par­di­na ist ziem­lich besorgt.

»Ex-Minis­ter Spahn bestrei­tet Kon­takt zu ange­klag­tem Ex-Unternehmer

Osna­brück (dpa/lni) – Hat er oder hat er nicht? Jens Spahn, bis Herbst 2021 Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter, ließ kei­nen Zwei­fel dar­an, dass er den wegen ver­such­ten Betrugs ange­klag­ten Ex-Unter­neh­mer nie getrof­fen hat. Er kön­ne sich weder an ein Gespräch noch an eine Begeg­nung mit dem Mann erin­nern, sag­te der CDU-Poli­ti­ker am Diens­tag in der Ver­hand­lung im Land­ge­richt Osnabrück…«

kran​ken​kas​sen​.de



Wenn er so wei­ter­macht, wird er doch noch Kanzler.