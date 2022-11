Auch für "doppelt Geimpfte": 654 Bußgeldbescheide in Jena

Unter der irre­füh­ren­den Überschrift "Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen: Jena ver­schickt Bußgeldbescheide an Ungeimpfte" ist auf mdr​.de am 18.11.22 zu lesen:

»Jena belegt 654 Beschäftigte von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen in der Stadt wegen feh­len­der Nachweise eines Corona-Impfschutzes mit Bußgeldern. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mit­teil­te, wer­den die Bußgeldbescheide zeit­nah ver­schickt. Damit setz­te die Stadt eine Vorgabe des Landesverwaltungsamtes um.

Den Angaben zufol­ge tref­fen die Bescheide Mitarbeiter in Gesundheitsberufen, die bis­lang kei­ne oder ledig­lich eine Corona-Impfung nach­ge­wie­sen haben. Sie müs­sen nun mit einem Bußgeld in Höhe von 250 Euro rech­nen. Damit hal­te sich die Stadt Jena an den Erlass des Gesundheitsministeriums, der dop­pelt geimpf­tes Pflegepersonal ohne soge­nann­ten Booster aus­drück­lich als voll­stän­dig geimpft anerkennt…

In einem aktu­el­len Stellungnahme bezeich­ne­te Thüringens FDP-Chef Thomas Kemmerich die Bußgeldbescheide als "Irrsinn" und for­der­te einen "Impffrieden". So wür­den Bayern und Baden-Württemberg in der Pflege auf Impfnachweise und Bußgelder verzichten.



Gesundheitsministerium sieht Bußgeldvorgabe als zwingend an



Das Thüringer Gesundheitsministerium erklär­te dage­gen, nur der Bund kön­ne den Vollzug des Gesetzes stop­pen. Die Vorgabe sei von den Gesundheitsämtern der Kreise und kreis­frei­en Städte umzu­set­zen. Im Infektionsschutzgesetz sei­en Bußgelder von bis zu 2.500 Euro vor­ge­se­hen. Die Landesregierung habe den Kommunen nahe­ge­legt, ein Bußgeld "im unte­ren Zehntel" des Möglichen anzusetzen.«