Bundesregierung bestätigt: Sie hat 672 Millionen "Impfstoff-Dosen" eingekauft. Firmen erhöhten Preis um 50%

Das ist am 26.1.23 auf tages​schau​.de zu lesen:

»13,1 Mil­li­ar­den Euro für Impfdosen

Stand: 26.01.2023 17:00 Uhr

Die bis­he­ri­gen Coro­na-Impf­stoff-Bestel­lun­gen haben 13,1 Mil­li­ar­den Euro gekos­tet, das hat der Bund erst­mals ein­ge­räumt. BioNTech/Pfizer und Moder­na hat­ten die Prei­se 2021 um rund 50 Pro­zent erhöht, wie aus Doku­men­ten her­vor­geht, die NDR, WDR und SZ ein­se­hen konnten.

Von Mar­kus Grill, NDR/WDR

Im Jahr 2020 ver­han­del­te die EU-Kom­mis­si­on mit ver­schie­de­nen Phar­ma­kon­zer­nen über die Lie­fe­rung von Coro­na-Impf­stof­fen. Die Ver­trä­ge, die schließ­lich geschlos­sen wur­den, sind geheim und bis heu­te sind nur bruch­stück­haft Prei­se der Impf­stof­fe durchgesickert.

NDR, WDR und "Süd­deut­scher Zei­tung" (SZ) liegt nun erst­mals eine detail­lier­te Bestell­über­sicht der Bun­des­re­gie­rung für die ein­zel­nen Impf­stof­fe vor, aus der die genau­en Prei­se, Men­gen und Bestell­da­ten her­vor­ge­hen. Das Gesund­heits­mi­nis­te­ri­um teil­te erst­mals auf Anfra­ge mit, dass bis­her Impf­stoff-Dosen im Wert von 13,1 Mil­li­ar­den Euro bestellt wurden.

Massive Preisunterschiede

Am güns­tigs­ten war die Fir­ma Astra­Ze­ne­ca, die ihren Impf­stoff gemein­sam mit der Uni­ver­si­tät Oxford ent­wi­ckelt hat – wobei die Uni dar­auf gedrun­gen hat­te, den Impf­stoff qua­si zum Selbst­kos­ten­preis abzu­ge­ben. Hier bestell­te der Bund bereits am 27. August 2020 mehr als 56 Mil­lio­nen Dosen zum Preis von rund 2,30 Euro pro Impfdosis.

Am meis­ten ver­lang­te der US-Kon­zern Moder­na, für den bei einer Bestel­lung im Sep­tem­ber 2021 knapp 30 Euro pro Impf­do­sis fest­ge­legt wur­de. Der Impf­stoff von Johnson&Johnson kos­tet rund sie­ben Euro, bei Nova­vax beträgt der Preis für eine Dosis rund 18,20 Euro.

In der Pandemie Preise erhöht

Auf­fäl­lig sind die Preis­stei­ge­run­gen der Fir­men Pfizer/BioNTech und Moder­na mit­ten in der Pan­de­mie. So hat Deutsch­land im Dezem­ber 2020 knapp 39 Mil­lio­nen Impf­do­sen bei BioNTech zum Preis von rund 15,50 Euro pro Dosis bestellt. Neun Mona­te spä­ter, als die Regie­rung wei­te­re 168 Mil­lio­nen Impf­do­sen bestell­te, kos­te­te die Ein­zel­do­sis im Schnitt bereits rund 23,20 Euro – ein Anstieg um rund 50 Prozent.

Ähn­lich war auch die Preis­po­li­tik der US-Fir­ma Moder­na. Hier bestell­te die Bun­des­re­pu­blik am 23. Dezem­ber 2020 knapp 15 Mil­lio­nen Impf­do­sen zum Preis von rund 19,50 Euro pro Dosis. Drei Mona­te spä­ter lagen die Kos­ten im Schnitt bereits bei rund 29,70 Euro pro Dosis – eben­falls eine Preis­er­hö­hung um rund 50 Pro­zent. Die Fir­ma Moder­na beant­wor­te­te Fra­gen zum Preis nicht, BioNTech teil­te auf Anfra­ge ledig­lich mit: "Ver­las­sen Sie sich nicht auf Infor­ma­tio­nen, die nicht nach­ge­prüft wer­den kön­nen (die Preis­an­ga­ben kön­nen wir nicht nachvollziehen)".

Milliardengewinne bei BioNTech

BioNTech-Chef Ugur Sahin erklär­te noch im Jahr 2020, dass "kein Unter­neh­men" mit dem Coro­na-Impf­stoff "sich eine gol­de­ne Nase ver­die­nen wird." Im Jahr dar­auf mach­te BioNTech aller­dings einen Net­to­ge­winn von 10,3 Mil­li­ar­den Euro und in den ers­ten neun Mona­ten des Jah­res 2022 waren es wei­te­re 7,1 Mil­li­ar­den Euro.

Aus der Phar­ma­bran­che heißt es dazu, das Main­zer Unter­neh­men habe jah­re­lang mehr Geld aus­ge­ge­ben als ein­ge­nom­men, um neue Medi­ka­men­te zu erfor­schen. Das sei nun der Lohn dafür. Und die­sen Lohn wol­le Fir­men­chef Sahin in der Erfor­schung neu­er Medi­ka­men­te ste­cken. Sahin gehe es nicht um per­sön­li­che Pro­fi­te. Die Preis­stei­ge­run­gen lägen auch dar­an, dass Deutsch­land und die EU in den Ver­trä­gen teu­re Auf­la­gen hin­ein­ge­schrie­ben hät­ten. Das habe man sich ein­fach über einen höhe­ren Preis absi­chern müssen.

Rendite finanziert Forschung

Han Steu­tel, Prä­si­dent des Ver­bands for­schen­der Phar­ma­un­ter­neh­men (vfa), sagt zwar, dass er nichts zu den Prei­sen sagen kön­ne, weil die geheim sei­en und er sie nicht ken­ne, aber "die Ren­di­ten in der Phar­ma­in­dus­trie müs­sen hoch sein, denn das Risi­ko in For­schung und Ent­wick­lung ist extrem hoch". Wenn die Ren­di­ten nicht hoch sei­en, "wür­de kei­ner die­se Akti­en kaufen."

Steu­tel ver­weist dar­auf, dass sich der Preis für einen Impf­stoff oder ein Medi­ka­ment nicht nur an den Her­stel­lungs­kos­ten und den For­schungs- und Ent­wick­lungs­kos­ten ori­en­tie­ren, son­dern auch dar­an, wel­chen "Wert" das Mit­tel "für die Gesell­schaft" habe. "Schau­en Sie, wir haben unser nor­ma­les Leben wie­der zurück. Und der Preis, den wir dafür zah­len, ist eigent­lich äußerst gering."

Warum die Preiserhöhungen?

Der Vor­sit­zen­de der Arz­nei­mit­tel­kom­mis­si­on der Deut­schen Ärz­te­schaft, Wolf-Die­ter Lud­wig, hält Prei­se, die Moder­na oder BioNTech für ihre Impf­stof­fe ver­langt hät­ten, nicht grund­sätz­lich für anstö­ßig, weil sie durch­aus ver­gleich­bar sei­en etwa mit Influ­en­za-Impf­stof­fen. Was Lud­wig aber stört, sind die Preis­stei­ge­run­gen mit­ten in der Pan­de­mie. "Ich hal­te das eigent­lich für unse­ri­ös, ange­sichts der wirt­schaft­li­chen Umsät­ze hät­te man bei dem alten Preis blei­ben kön­nen." Es sei aller­dings so, dass "wir die Impf­stof­fe brauch­ten" und "die Phar­ma­kon­zer­ne die­se Prei­se eben durch­set­zen konnten".

Aus dem Bun­des­tag kommt dage­gen deut­li­che Kri­tik an den Preis­stei­ge­run­gen. Der Arzt und Abge­ord­ne­te Ste­phan Pil­sin­ger (CSU) sagt: "Wenn das so stimmt, dann bin ich der Mei­nung, dass das völ­lig unge­recht­fer­tigt ist. Die Bun­des­re­gie­rung hät­te sich auf sol­che Deals nicht ein­las­sen sollen."

Details bleiben geheim

Die genau­en Prei­se für die Impf­stof­fe lie­gen inzwi­schen in der so genann­ten Geheim­schutz­stel­le des Deut­schen Bun­des­tags. Addiert man die Bestel­lun­gen bis Dezem­ber 2021, dem Ende der Amts­zeit von Gesund­heits­mi­nis­ter Jens Spahn, kommt man auf einen Wert von 10,05 Mil­li­ar­den Euro. In der Amts­zeit von Karl Lau­ter­bach bis heu­te ist auch die­ser Wert noch mal gestie­gen. "Der Gesamt­wert der Bestel­lun­gen beläuft sich auf ca. 13,1 Mil­li­ar­den Euro brut­to", wie das Minis­te­ri­um gegen­über NDR, WDR und SZ bestätigt.

Selbst der Vor­sit­zen­de des Haus­halts­aus­schus­ses, der CDU-Poli­ti­ker und ehe­ma­li­ge Chef des Kanz­ler­am­tes, Hel­ge Braun, räumt ein, dass ihm "weder die indi­vi­du­el­len Dosis-Prei­se der ver­schie­de­nen Impf­stof­fe bekannt sind noch die wei­te­ren Ver­trags­klau­seln." CSU-Gesund­heits­po­li­ti­ker Pil­sin­ger for­dert, dass die Bun­des­re­gie­rung "umge­hend und sofort voll­um­fäng­lich alle Zah­len auf den Tisch legen sollte".

Forderungen nach Transparenz

Rolf Bla­ga, Lei­ter der Arbeits­grup­pe Medi­zin und Gesund­heit der Nicht-Regie­rungs­or­ga­ni­sa­ti­on Trans­pa­ren­cy Inter­na­tio­nal, kri­ti­siert eben­falls die Geheim­nis­krä­me­rei rund um die Impf­stoff­ver­trä­ge. "Die Öffent­lich­keit muss dar­auf ver­trau­en kön­nen, dass die Steu­er­gel­der nicht ver­schwen­de­risch aus­ge­ge­ben wer­den." Zumin­dest der Rech­nungs­hof müs­se vol­len Zugang zu den Unter­la­gen bekom­men, um sie zu prü­fen, so Bla­ga. Ver­schie­de­ne Gesund­heits- und Haus­halts­po­li­ti­ker von SPD und Grü­ne woll­ten zu den Kos­ten für die Impf­stof­fe und der Fra­ge der Trans­pa­renz kei­ne Stel­lung nehmen.

Hunderte Millionen Dosen bestellt

Neben der Preis­po­li­tik und der Intrans­pa­renz der Ver­trä­ge gerät auch die Men­ge der bestell­ten Impf­stof­fe zuneh­mend in die Kri­tik. Gegen­über NDR, WDR und SZ teilt das Minis­te­ri­um nun mit, dass sich die Bun­des­re­gie­rung seit Beginn der Pan­de­mie ins­ge­samt zur Abnah­me von 672 Mil­lio­nen Impf­stoff-Dosen ver­pflich­tet habe. 556 Mil­lio­nen Dosen davon wur­den allein in der Amts­zeit von Spahn bestellt.

Umge­rech­net bedeu­tet das, dass für jeden Ein­woh­ner in Deutsch­land vom Säug­ling bis zum Greis gut acht Impf­stoff­do­sen zur Ver­fü­gung ste­hen. Selbst Wolf Die­ter Lud­wig von der Arz­nei­mit­tel­kom­mis­si­on, der vom Nut­zen der Coro­na-Imp­fung zutiefst über­zeugt ist, hält die­se Men­ge "für viel zu hoch". Acht Imp­fun­gen pro Per­son wer­de man "mit Sicher­heit nicht benötigen".

Impfstoffe im Milliardenwert vor Vernichtung

Hel­ge Braun, der Vor­sit­zen­de des Haus­halts­aus­schus­ses, geht davon aus, dass Deutsch­land noch für das lau­fen­de Jahr 2023 Abnah­me­ver­pflich­tun­gen bei Coro­na-Impf­stof­fen im Wert von zwei Mil­li­ar­den Euro habe. "Das ist abseh­bar viel zu viel, sodass mit der Ver­nich­tung eines Groß­teils der Lie­fe­rung gerech­net wer­den müss­te", sagt Braun. "Das ist aus mei­ner Sicht nicht nur hin­sicht­lich der Kos­ten furcht­bar, son­dern auch wegen des Res­sour­cen­ver­brauchs unethisch."

Der aller­größ­te Teil der Impf­stof­fe wur­de in der Zeit der gro­ßen Koali­ti­on von Gesund­heits­mi­nis­ter Jens Spahn bestellt. Der heu­ti­ge Gesund­heits­mi­nis­ter Karl Lau­ter­bach bemüht sich nach eige­nen Anga­ben wie auch ande­re EU-Gesund­heits­mi­nis­ter seit eini­gen Wochen dar­um, die Bestel­lun­gen bei den Her­stel­lern deut­lich zu redu­zie­ren – aller­dings ist das bis­her nur für 11,3 Mil­lio­nen Dosen gelun­gen. Könn­te man die Impf­stof­fe aber nicht ein­fach an ärme­re Län­der spen­den? Dar­um bemü­he man sich "selbst­ver­ständ­lich" heißt es im Gesund­heits­mi­nis­te­ri­um. "Das glo­ba­le Ange­bot an Covid-19-Impf­do­sen über­steigt aller­dings der­zeit bei wei­tem die Nach­fra­ge."«