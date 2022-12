Corona spielt auf den Intensivstationen nur geringe Rolle

»HAMBURG-Corona-Pandemie ist auf den Intensivstationen der Krankenhäuser in Deutschland kaum noch rele­vant, hat aber beim Personal erheb­li­chen Tribut gefor­dert. Inzwischen mache der Anteil der Corona-Patienten auf den Intensivstationen weni­ger als fünf Prozent aus, sag­te der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Prof. Gernot Marx, zum Abschluss des Jahreskongresses der Organisation in Hamburg. „Es ist kein Vergleich zur Situation vor einem Jahr.“

Aktuell gebe es ein Plateau von etwa 900 Covid-Patienten – nach gut 5000 Schwerkranken noch vor etwa einem Jahr, sag­te Marx,

der auch Direktor der Klinik für Intensivmedizin und Intermediate Care am Universitätsklinikum Aachen ist. „Das sind aber in der Regel älte­re, also 70- bis 80-jäh­ri­ge Patienten.“ Auch die Kapazitäten bei den Beatmungsgeräten sei­en bei wei­tem nicht aus­ge­schöpft. „Das drückt noch mal aus, dass wir deut­lich weni­ger schwer­kran­ke Patientinnen und Patienten mit Corona-Infektionen ver­sor­gen“, sag­te Marx.

Rund 2000 Intensivbetten abgebaut Beim Klinikpersonal, ins­be­son­de­re in der Pflege, habe die Pandemie jedoch deut­li­che Spuren hin­ter­las­sen. So hät­ten wegen Personalmangels inzwi­schen rund 2000 Intensivbetten abge­baut wer­den müs­sen, was die Kapazität an frei­en Betten teil­wei­se schon wie­der auf unter zehn Prozent gedrückt habe, sag­te Marx. Das Personal habe die Kliniken in der Regel nicht ganz ver­las­sen, son­dern wegen der dau­er­haft extre­men Arbeitsbedingungen statt­des­sen das Arbeitspensum von 100 auf 80 oder 75 Prozent redu­ziert, sag­te Marx…

Auch wenn die meis­ten Corona-Patienten in den Kliniken inzwi­schen nicht wegen der Pandemie, son­dern wegen ande­rer Beschwerden in den Krankenhäusern lägen, mach­te sich der Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Prof. Stefan Kluge, wei­ter für Impfungen stark. Eine oder zwei Impfungen reich­ten nicht für einen guten Schutz. „Drei Impfungen unter 60 und vier Impfungen über 60 schüt­zen gut vor einem schwe­ren Verlauf.“ Den Angaben zufol­ge besuch­ten rund 5800 Teilnehmer den Kongress.«

ber​li​ner​-zei​tung​.de (2.12.22)



