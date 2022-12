"Der Impfstoff wird schon ganz gut sein, er wird ja schließlich verwendet", so der Epidemiologe

So wird ein Ben Cowling, Epidemiologe von der Universität Hongkong, tages​schau​.de zitiert. Im Artikel "Corona in China. Ist der Impfnebel die Lösung?" heißt es am 1.12.22:

»Ein Impfstoff zum Einatmen – das chi­ne­si­sche Staatsfernsehen preist das neue Vakzin an. Demnach han­delt es sich um eine Aerosol-Variante eines ursprüng­lich per Spritze ver­ab­reich­ten Corona-Impfstoffs des chi­ne­si­schen Unternehmens Cansino. Seit September ist der Impfstoff ver­füg­bar. Damit ist China das ers­te Land der Welt, das ein Covid-19-Vakzin zum Einatmen zuge­las­sen hat…

Einatmen und den Atem fünf Sekunden halten

… Aus dem Gesundheitszentrum kommt eine 80-jäh­ri­ge Frau. Sie hat sich gera­de einen Booster geholt. "Es han­delt sich um einen Nebel zum Inhalieren", erzählt sie. "Man braucht sich nicht aus­zu­zie­hen, das ist schon sehr bequem. Sie haben das gan­ze vor­be­rei­tet, dann habe ich aus­ge­at­met, die Impfung ein­ge­at­met und den Atem fünf Sekunden ange­hal­ten. Dann war es schon vorbei."…

Impfungen durch Inhalation könn­ten auch Menschen über­zeu­gen, die Angst vor einer Injektion haben. Bei einer grö­ße­ren Auswahl an Impfstoffen lie­ßen sich gene­rell mehr Menschen imp­fen, meint Ben Cowling, Epidemiologe von der Universität Hongkong. "Vielleicht gibt es eini­ge Leute, die kei­ne Spritze wollen."

Er habe bis­lang kei­ne Daten dar­über gese­hen, wie gut der Impfstoff wirkt, "aber er wird schon ganz gut sein, er wird ja schließ­lich ver­wen­det", so der Epidemiologe. Es sei wich­tig, dass es mehr Impfmöglichkeiten gibt – auch für Menschen, die im ver­gan­ge­nen Jahr noch nicht mit den ande­ren Vakzinen geimpft wur­den. Die Inhalationsimpfung sei bes­ser, als unge­impft zu blei­ben…«

Knatschig ist die "Tagesschau" deshalb:

»Wer sei­ne Grundimmunisierung mit mRNA-Impfstoffen im Ausland erhal­ten hat, kön­ne den Booster zum Inhalieren nicht bekommen.

Pandemieexperten im Ausland for­dern seit lan­gem, dass China auch mRNA-Impfstoffe und soge­nann­te Kreuzimpfungen zulässt. Außerdem wäre die Zulassung eines zwei­ten Boosters der hei­mi­schen Impfstoffe wich­tig, um die Immunität in der Bevölkerung zu erhö­hen – gera­de jetzt, inmit­ten der größ­ten Corona-Welle in China seit Beginn der Pandemie.«

Ich rate mal ins Blaue hin­ein. Heißen die unge­nann­ten Pandemieexperten im Ausland womög­lich Bourla oder Sahin?

Eigentlich könn­te man aus der Sache eine schö­ne Menschenrechts-Story machen. "Kommunistische Partei umne­belt Menschen" oder "Kein frei­es Atem mehr in China" oder "So gefähr­det das kom­mu­nis­ti­sche China sein Volk" böten sich an. Allerdings sind das Prinzip und die Geschäftsidee zu fas­zi­nie­rend, um sie zu denun­zie­ren. Dem "Wissenschaftsstandort Deutschland" wird da schon etwas ein­fal­len. Wir haben dafür Hubs, wir haben Drosten, wir haben die Goldgrube. Wenn der Neger bei der nächs­ten Pandemie wie­der bockt, wird er von Flugzeugen ein­ge­ne­belt. Und die läs­ti­ge Frage der "Impfpflicht" wäre auch vom Tisch.