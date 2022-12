»Nicht die Polizisten, die einen Spaziergänger mit dem Schlagstock zu Boden schlugen, die ihn fesselten und dabei ein Knie auf seinen Hals drückten, saßen auf der Anklagebank, sondern der Spaziergänger«

China? Nein, Hamburg. Auf zeit​.de ist am 29.11. hin­ter der Bezahlschranke zu lesen:

»Ganz am Ende, nach zwei Prozesstagen, geht es auf ein­mal sehr schnell. Gerade noch steht Aussage gegen Aussage, da reicht Rechtsanwalt Jonas Hennig der Richterin einen Stick her­über und bit­tet sie, das Video dar­auf abzu­spie­len. Nur weni­ge Minuten ist der Film lang. Anschließend spricht die Richterin den Angeklagten sofort mit knap­pen Worten frei. "Was auf dem Video zu sehen ist", sagt sie, "erschreckt mich sehr."

Viel mehr muss­te wohl nicht gesagt wer­den nach die­sem Film. Denn dar­auf zu sehen ist unzwei­fel­haft ein Fall von Polizeigewalt. Aber nicht die Polizisten, die einen Spaziergänger mit dem Schlagstock zu Boden schlu­gen, die ihn fes­sel­ten und dabei ein Knie auf sei­nen Hals drück­ten, saßen auf der Anklagebank, son­dern der Spaziergänger Robert B.

Robert B, Feuerwehrmann von Beruf, ist am Nachmittag des 5. Februar 2022 mit Freunden an der Hamburger Binnenalster unter­wegs. Es ist die Hochphase der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. Jedes Wochenende gehen Protestierende auf die Straße, in ange­mel­de­ten Demonstrationen oder auf ver­ab­re­de­ten Spaziergängen in klei­nen Gruppen. Auch Robert B. schlen­dert an die­sem Tag mit sei­ner Lebensgefährtin und Freunden am Jungfernstieg ent­lang, in der Hand eine Packung Bratreis vom Asia-Schnellimbiss. Ob sie zufäl­lig oder bewusst gera­de dort ent­lang­lau­fen, wo sich auch die Demonstrierenden ver­sam­meln – das weiß man nicht. Was man weiß: Sie sto­ßen dort auf Polizisten und weni­ge Minuten spä­ter liegt Robert B. mit Handschellen gefes­selt auf dem Boden, über ihm uni­for­mier­te Beamtinnen und Beamte.

Polizisten wird mehr geglaubt

Es gibt zwei Versionen davon, was in den Minuten davor geschah. Die ers­te trägt die Staatsanwältin am 22. November vor, als sie in Saal 297 des Hamburger Amtsgerichts die Anklage ver­liest. Sie wirft Robert B. vor, dass er einen Polizisten atta­ckiert und Widerstand gegen ihn geleis­tet habe…

Ganz anders die Version des Angeklagten…

Aussage gegen Aussage. Das ist die klas­si­sche Konstellation in Fällen, in denen Polizisten Demonstrierende beschul­di­gen und umge­kehrt. Wirft jemand Polizeibeamten eine Grenzüberschreitung vor, kon­tern die oft mit einer Anzeige wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt. In der Regel sind es dann die Demonstrierenden, die vor Gericht gebracht wer­den – Vertretern der Staatsgewalt wird oft schlicht­weg mehr geglaubt. Das bes­te Beispiel dafür kommt aus Hamburg, wo nun auch Robert B. auf der Anklagebank sitzt. Nach den Ausschreitungen beim G20-Staatsgipfel 2017 klag­te die Staatsanwaltschaft 449 Gipfel-Gegnerinnen und ‑Gegner wegen mut­maß­li­cher Gewalt- und Widerstandshandlungen an. Es gab Hunderte Prozesse, man­che G20-Gegnerinnen und ‑Gegner kamen für Monate oder gar Jahre in Haft. Es gab zwar auch 157 Strafanzeigen und Ermittlungsverfahren gegen Polizistinnen und Polizisten wegen Gewaltvorwürfen – aber kei­ne ein­zi­ge Anklage…

Der Fall sollte nicht in den Akten verschwinden

… Es gibt die­ses Video, das eine Passantin an jenem Februartag mit ihrem Handy auf­nahm und das zeigt, dass nicht er den Polizisten ange­grif­fen hat­te, son­dern umgekehrt…

Am ers­ten Verhandlungstag wird Matz H. als Zeuge in den Saal geru­fen, ein kräf­ti­ger Mann mit brei­tem Kreuz und dunk­lem Haar. Der 34-Jährige ist der Polizist, der die klei­ne Gruppe damals am Jungfernstieg ange­hal­ten und der Robert B. schließ­lich mit sei­nem Schlagstock zu Boden gebracht hat. "Wir hat­ten den Auftrag, Leute anzu­spre­chen, die sich den Spaziergängen anschlie­ßen woll­ten", sagt er aus. Bei der Personengruppe rund um Robert B. habe er das Gefühl gehabt, sie kön­ne zu den Protestierenden dazu­ge­hö­ren. Also stopp­te er sie. "Ich hat­te gleich das Gefühl, dass die Grundstimmung aggres­siv war. Die woll­ten gleich eine Konfrontation auf­bau­en", behaup­tet der Polizist. Deshalb habe er zusam­men mit ande­ren Beamtinnen und Beamten einen "Sicherungskreis" um Robert B. gezo­gen. Der aber habe eine Faust gegen den Beamten erho­ben – Matz H. spielt den angeb­li­chen Faustschlag im Gerichtssaal sogar vor – und erst dar­auf­hin sei die Situation dyna­misch gewor­den, wie er sagt. Kurz dar­auf lag Robert B. gefes­selt am Boden.

Ermittlungen wegen Körperverletzung und Falschaussage

Eine Aussage, die an ein­zel­nen Punkten wider­sprüch­lich erscheint, in sich aber schlüs­sig ist und von einem Kollegen des Polizisten am zwei­ten Verhandlungstag bestä­tigt wird. Es sieht nicht gut aus für den Angeklagten Robert B., aber da holt sein Anwalt den Stick mit dem Video her­vor und das Blatt wen­det sich: Freispruch für Robert B.

Abgeschlossen ist die Sache damit nicht. Jetzt geht ein zwei­tes Kapitel der Geschichte los…

Die Staatsanwältin wird nun gegen die betei­lig­ten Polizisten wegen des Verdachts einer Falschaussage vor Gericht und gefähr­li­cher Körperverletzung ermit­teln. Das kün­digt sie im Gerichtssaal an. Und die Richterin, sicht­lich erschro­cken über das, was sie soeben erlebt hat, wen­det sich mit ihren letz­ten Worten direkt an Robert B. "Ich fin­de es rich­tig, wie Sie sich ent­schie­den haben", sagt sie zu ihm. "Was wir hier gese­hen haben, muss an die Öffentlichkeit."«