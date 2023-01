EU genehmigt »Inverkehrbringen von teilweise entfettetem Pulver aus Acheta domesticus (Hausgrille) als neuartiges Lebensmittel«

Ich habe nichts gegen den Verzehr von Insekten. Das ist in wei­ten Regionen der Welt gän­gi­ge Praxis. (Ob es sich hier um "kul­tu­rel­le Aneignung" han­delt, mögen Berufenere dis­ku­tie­ren.) Was uns am 3.1.23 "für die Kommission Die Präsidentin Ursula VON DER LEYEN" in einer Verordnung unter­ju­belt, ist aller­dings dreist. Es geht um

»…Verwendung von teil­wei­se ent­fet­te­tem Pulver aus gan­zem Acheta domesti­cus (Hausgrille) in Mehrkornbrot und ‑bröt­chen, Crackern und Brotstangen, Getreideriegeln, tro­cke­nen Vormischungen für Backwaren, Keksen, tro­cke­nen gefüll­ten und unge­füll­ten Erzeugnissen aus Teigwaren, Soßen, ver­ar­bei­te­ten Kartoffelerzeugnissen, Gerichten auf Basis von Leguminosen und Gemüse, Pizza, Erzeugnissen aus Teigwaren, Molkenpulver, Fleischanalogen, Suppen und Suppenkonzentraten oder ‑pul­ver, Snacks auf Maismehlbasis, bier­ähn­li­chen Getränken, Schokoladenerzeugnissen, Nüssen und Ölsaaten, Snacks außer Chips sowie Fleischzubereitungen für die all­ge­mei­ne Bevölkerung…«

Gekennzeichnet wird das nur bedingt:

»Nicht eindeutig mit einer Reihe anaphylaktischer Ereignisse in Verbindung«

Die EU-Kommission hat­te ein wis­sen­schaft­li­ches Gutachten ange­for­dert . Dessen Ergebnisse sol­len im Feldversuch eva­lu­iert werden:

»In ihrem Gutachten kam die Behörde außer­dem auf der Grundlage eini­ger weni­ger ver­öf­fent­lich­ter Erkenntnisse zu Lebensmittelallergien im Zusammenhang mit Insekten im Allgemeinen, die den Verzehr von Acheta domesti­cus nicht ein­deu­tig mit einer Reihe ana­phy­lak­ti­scher Ereignisse in Verbindung brach­ten, sowie auf der Grundlage von Daten, die nach­wei­sen, dass Acheta domesti­cus eine Reihe poten­zi­ell all­er­ge­ner Proteine ent­hält, zu dem Schluss, dass der Verzehr die­ses neu­ar­ti­gen Lebensmittels eine Sensibilisierung gegen Proteine von Acheta domesti­cus aus­lö­sen kann. Die Behörde emp­fahl, die Allergenität von Acheta domesti­cus wei­ter zu erforschen.

Um der Empfehlung der Behörde nach­zu­kom­men, prüft die Kommission der­zeit die Möglichkeiten, die nöti­gen Forschungsarbeiten zur Allergenität von Acheta domesti­cus durch­zu­füh­ren. Bis zur Bewertung der im Rahmen der Forschung gewon­ne­nen Daten durch die Behörde und in Anbetracht des Umstands, dass Erkenntnisse, die den Verzehr von Acheta domesti­cus unmit­tel­bar mit Fällen von Primärsensibilisierung und Allergien in Verbindung brin­gen, bis­lang kei­ne ein­deu­ti­gen Schlüsse zulas­sen, ist die Kommission der Auffassung, dass kei­ne spe­zi­fi­schen Kennzeichnungsvorschriften bezüg­lich des Potenzials von Acheta domesti­cus, eine Primärsensibilisierung aus­zu­lö­sen, in die Unionsliste zuge­las­se­ner neu­ar­ti­ger Lebensmittel auf­ge­nom­men wer­den sollten.«

»Weitere Allergene können in das neuartige Lebensmittel gelangen«

»In ihrem Gutachten stell­te die Behörde zudem fest, dass der Verzehr von teil­wei­se ent­fet­te­tem Pulver aus Acheta domesti­cus (Hausgrille) all­er­gi­sche Reaktionen bei Personen aus­lö­sen kann, die gegen Krebstiere, Weichtiere und Hausstaubmilben all­er­gisch sind. Ferner befand die Behörde, dass wei­te­re Allergene in das neu­ar­ti­ge Lebensmittel gelan­gen kön­nen, wenn die­se Allergene in dem Substrat ent­hal­ten sind, das an die Insekten ver­füt­tert wird. Daher ist es ange­zeigt, dass Lebensmittel, die teil­wei­se ent­fet­te­tes Pulver aus Acheta domesti­cus (Hausgrille) ent­hal­ten, gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2015/2283 ent­spre­chend gekenn­zeich­net werden.

In ihrem wis­sen­schaft­li­chen Gutachten erklär­te die Behörde auch, dass sich ihre Schlussfolgerung zur Sicherheit von teil­wei­se ent­fet­te­tem Pulver aus Acheta domesti­cus (Hausgrille) auf die wis­sen­schaft­li­chen Studien und Daten, d. h. die detail­lier­te Beschreibung des Herstellungsprozesses, die Ergebnisse von Immediatanalysen, die Analysedaten zu Kontaminanten, die Ergebnisse der Stabilitätsstudien, die Analysedaten zu mikro­bio­lo­gi­schen Parametern und die Ergebnisse der Studien zur Proteinverdaulichkeit stützt, ohne die sie kei­ne Bewertung des neu­ar­ti­gen Lebensmittels hät­te vor­neh­men und ihre Schlussfolgerung nicht hät­te zie­hen können.

Die Kommission for­der­te den Antragsteller auf, sei­ne Begründung für die Beantragung des eigen­tums­recht­li­chen Schutzes die­ser wis­sen­schaft­li­chen Studien und Daten sowie für den Antrag auf aus­schließ­li­chen Anspruch auf deren Nutzung gemäß Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2015/2283 wei­ter auszuführen…«

Studien bleiben unveröffentlicht

Wie bei den "Impfstoffen" hat der Hersteller die­se Studien für sein geis­ti­ges Eigentum erklärt. Dem folgt die Kommission:

»Die wis­sen­schaft­li­chen Studien und Daten, d. h. die detail­lier­te Beschreibung des Herstellungsprozesses, die Ergebnisse von Immediatanalysen, die Analysedaten zu Kontaminanten, die Ergebnisse der Stabilitätsstudien, die Analysedaten zu mikro­bio­lo­gi­schen Parametern und die Ergebnisse der Studien zur Proteinverdaulichkeit, [soll­ten] gemäß Artikel 27 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2015/2283 geschützt werden.…«

Darauf basie­rend wur­de fol­gen­de Verordnung erlassen:

(Hervorhebungen in blau nicht im Original.)