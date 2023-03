Unter der reich­lich absur­den Über­schrift "War­um Karl Lau­ter­bach gera­de sei­nen Sta­tus als Volks­held ver­liert" ist am 13.3.23 auf focus​.de von einem Vak­zi­nis­ten zu lesen:

»Karl Lau­ter­bach ent­deckt, was er lan­ge leug­ne­te, häss­li­che Impf-Neben­wir­kun­gen näm­lich. Mit die­ser Vol­te bringt der Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter nicht nur sich selbst in Schwie­rig­kei­ten. Ein Pro­blem mehr hat jetzt auch sein Chef…

Der Volks­held ist zu einem Spit­zen­po­li­ti­ker gewor­den, dem vie­le Men­schen, nicht nur Unge­impf­te, son­dern auch Geimpf­te, nicht nur Ärz­te, son­dern inzwi­schen auch Rechts­an­wäl­te, mit Miss­trau­en begeg­nen. Das liegt am kom­ple­xen Amt, an den schwie­ri­gen Auf­ga­ben, der mäch­ti­gen Lob­by. Aber vor allem liegt es an Lau­ter­bach selbst.

Seit die­sem Sonn­tag gibt es den Vor­wurf, Lau­ter­bach habe sei­nen Lebens­lauf für eine Bewer­bung in Tübin­gen geschönt, um schließ­lich an sei­ne Uni­ver­si­täts-Pro­fes­sur in Köln zu kommen…

Dass Lau­ter­bach vor einem Dut­zend Jah­ren zu den unbarm­her­zigs­ten Kri­ti­kern des Dok­tor­ar­beit-Pla­gia­tors Theo­dor zu Gut­ten­berg zähl­te, macht sei­ne eige­ne Ange­le­gen­heit nun umso gefährlicher.

Die Maß­stä­be für Glaub­wür­dig­keit, die man anschei­nend moral­si­cher für ande­re gesetzt hat, kön­nen bei eige­ner Betrof­fen­heit leicht auf einen selbst zurück­fal­len. Selbst wenn sie aus dem Jahr 2011 stammen…

Für Scholz und Lauterbach blieb die Corona-Impfung immer „nebenwirkungsfrei“

… Lau­ter­bach [erweckt] den Ein­druck, die Coro­na-Imp­fung sei „neben­wir­kungs­frei“. Und, Pech für ihn, er sagt dies nicht nur ein­mal, in einem Tweet, wie er jetzt behaup­te­te; son­dern er wie­der­holt es – bei Mar­kus Lanz, bei Anne Will. In jenen Talk­shows, in denen Lau­ter­bach in die­ser Zeit Dau­er- und Star­gast ist.

„Das war eine Über­trei­bung, die ich da ein­mal in einem miss­glück­ten Tweet gemacht habe.“ Die­se Behaup­tung stimmt schon ein­mal nicht, es war nicht nur ein „miss­glück­ter Tweet“ – es war Lau­ter­bachs Kom­mu­ni­ka­ti­ons­stra­te­gie. Und damit war der Gesund­heits­mi­nis­ter nicht allein. Impf-Lang­zeit­fol­gen sei­en „extremst unwahr­schein­lich“, behaup­te­te etwa die Vor­sit­zen­de des Deut­schen Ethik­rats, Ale­na Buyx.

Und dann der Bun­des­kanz­ler. Drei Tage vor Weih­nach­ten 2021 freut sich Olaf Scholz: In Deutsch­land sei­en inzwi­schen fast 60 Mil­lio­nen Bür­ger voll­stän­dig geimpft – Ach­tung – „ohne dass wir von schwe­ren Neben­wir­kun­gen oder lang­fris­ti­gen Ein­schrän­kun­gen erfah­ren hät­ten“. Die­se Kom­mu­ni­ka­ti­ons­li­nie fährt Scholz auch im Par­la­ment. Auch noch, als er zur Rede gestellt wird...

In der Notlage: Pharmaindustrie von jeder Haftung freigestellt



Beim PEI sind inzwi­schen mehr als 333.000 Impf-Neben­wir­kungs­fäl­le auf­ge­lau­fen. Bür­ger haben Rechts­an­wäl­te ein­ge­schal­tet, der Ruf nach Scha­dens­er­satz wird laut – ganz abge­se­hen von per­sön­li­chem Leid, dass inzwi­schen in immer mehr Fäl­len doku­men­tiert wird. Und plötz­lich fal­len der amtie­ren­den Bun­des­re­gie­rung die Ver­trä­ge auf die Füße, mit denen die Phar­ma­in­dus­trie von jeder Haf­tung prak­tisch frei­ge­stellt wur­de...

Dafür kann Lau­ter­bach nun nichts, die­ser Kelch geht auf dem Weg nach Brüs­sel an der Vor­gän­ger­re­gie­rung vor­bei, an der aller­dings die SPD betei­ligt war…

Lau­ter­bach emp­fiehlt nun Phar­ma-Fir­men wie Biontech, deren „exor­bi­tan­te Gewin­ne“ in eine Stif­tung zuguns­ten der Impf-Opfer ein­flie­ßen zu las­sen. Gewin­ne, die es laut Lau­ter­bach eigent­lich gar nicht hät­te geben dür­fen. Der Gesund­heits­mi­nis­ter vor gut einem Jahr: „Die Phar­ma­fir­men wer­den mit Impf­stof­fen nicht reich.“

Täuscht der Ein­druck nicht, dann kann man gera­de einem Volks­hel­den bei des­sen Enthe­roi­sie­rung zuschau­en. Nach der Art, wie er ihn ein­ge­führt hat, kann Scholz am Ende sei­ne Hän­de in Unschuld waschen, nach dem Mot­to: Nicht ich – Ihr Bür­ger habt ihn doch gewollt.«

Herr Reiz ist sehr ver­geß­lich. Hier eine Aus­wahl sei­ner frü­he­ren Aussagen:

»… Wer in Ber­lin als Jour­na­list unter­wegs ist, erfährt, dass 2G plus immer selbst­ver­ständ­li­cher wird. Aus eige­ner Erfah­rung: 2G plus wirkt befrei­end, man fühlt sich zumin­dest für einen Abend sicher – und braucht auch kei­ne Mas­ke mehr zu tra­gen. Wobei man dem neu­en NRW-Minis­ter­prä­si­den­ten Hen­drik Wüst schwer wider­spre­chen kann: Den Län­dern die Mög­lich­keit zu neh­men, eine Dis­ko zu schlie­ßen, wenn bei ihnen die Kli­ni­ken mit Coro­na-Pati­en­ten voll­lau­fen, ist kaum verhältnismäßig.

Jeden­falls: 2G plus ist die letz­te Maß­nah­me vor einer all­ge­mei­nen Impf­pflicht – wobei: eine Impf­pflicht ist leich­ter zu beschlie­ßen und auch leich­ter durch­zu­set­zen als 2G plus…«

Ich höre auf…