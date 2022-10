Hat Albert Bourla »behauptet, die experimentellen Genpräparate seines Unternehmens würden die Übertragung stoppen«?

So ist es u.a. zu lesen auf tran​si​ti​on​-news​.org am 22.10.22. Solche Meldungen stüt­zen sich auf einen Tweet des rumä­ni­schen EU-Abgeordneten Terheş vom 20.10., der mich, wie alle Nachrichten mit "BREAKING" im Titel, vor­sich­tig macht:

Ich bin ein Freund von Quellenangaben, ein­fach, damit die Ausführungen über­prüf­bar wer­den. Ich ergän­ze also, daß der Ausschnitt aus der Sitzung des "Special Committee on the COVID-19 pan­de­mic" des Europäischen Parlaments vom 13.10.22 hier über­prüft wer­den kann.

Etwa bei Minute 12 ist die Passage mit Wolfgang Philipp, "Acting Director of the new DG Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA)", zu fin­den, in der er bestä­tigt, daß die aktu­el­len "Impfstoffe" nicht vor Übertragung schüt­zen. Hier die aus­führ­li­che Version inklu­si­ve Gestammel:

Auch zum Bourla-Zitat sei die Quelle nach­ge­tra­gen. Es wur­de am 26.2.21 ver­öf­fent­licht auf nbc​news​.com. Etwa bei Minute 2:33 heißt es:

Ist es das, was berich­tet wird