In memoriam: Der R‑Wert

Je häu­fi­ger das Wort „Auf­ar­bei­tung“ fällt, des­to eif­ri­ger wird an der Ver­tei­di­gungs­stra­te­gie für das eige­ne Mit­ma­chen gear­bei­tet. Zu den Umtrie­bigs­ten gehö­ren dabei die Medi­en wie bei­spiels­wei­se die NZZ, die unlängst die „Coro­na-Poli­tik mit abso­lu­tis­ti­scher Nei­gung“ kom­men­tier­te und monier­te: „Der selek­ti­ve Umgang mit Daten zählt zu den gröss­ten Feh­lern in der Pan­de­mie“. Im Arti­kel wur­den eini­ge Feh­ler ein­ge­räumt, um dann zu die­sem Schluss zu kommen:

„Aktu­el­le Daten schei­nen die Lock­down-Kri­ti­ker zu bestä­ti­gen: Im euro­päi­schen Ver­gleich der Über­sterb­lich­keit schnei­det Schwe­den ver­gleichs­wei­se gut ab. [..] Ange­sichts die­ser Zah­len und der ver­mehr­ten Berich­te über Impf­schä­den hört man nun manch­mal ein tri­um­phie­ren­des ‚Wir haben es schon immer gewusst‘.

Doch das ist nicht wahr.

Unser Pro­blem war, dass wir fast nichts sicher wuss­ten – und dass Skep­sis den­noch als Angriff auf die Demo­kra­tie gebrand­markt wurde.“

Wer wirk­lich Bescheid wis­sen woll­te, der hat von Anfang an reich­lich Infor­ma­tio­nen gefun­den. Das gilt auch für den R‑Wert, an den anläss­lich sei­nes Jubi­lä­ums erin­nert wer­den soll: er wur­de im April 2020 vom model­lie­ren­den Phy­si­ker Micha­el Mey­er-Her­mann, der spä­ter Zero Covid für ein „sinn­vol­les Ziel“ hal­ten und einen „euro­pä­isch syn­chro­ni­sier­ten Shut­down“ for­dern soll­te, u.a. im Heu­te Jour­nal bekannt gemacht.

„Die von der Bun­des­re­gie­rung und den Län­dern am Mitt­woch beschlos­se­nen vor­sich­ti­gen Locke­run­gen der Coro­na-Maß­nah­men sto­ßen auf unter­schied­li­che Reso­nanz. […] Zu den Kri­ti­kern zählt auch der Epi­de­mio­lo­ge Micha­el Meyer-Hermann. […]

Jede Locke­rung sei falsch […]

Die Zah­len sei­en jetzt gera­de ganz gut. Vor allem nann­te Mey­er-Her­mann die Repro­duk­ti­ons­ra­te, also die Zahl an Men­schen, die ein Infi­zier­ter ansteckt. Der­zeit lie­ge sie bei eins. Schon leich­te Ver­än­de­run­gen hät­ten aber dra­ma­tisch Fol­gen: Bei 1,1 sei das Gesund­heits­sys­tem im Okto­ber über­las­tet, bei 1,2 schon im Juli. […]

Statt einer Locke­rung plä­dier­te der Wis­sen­schaft­ler für das Gegenteil.“

Tags­über waren am Mitt­woch, dem 15. April ers­te „Locke­run­gen“ beschlos­sen wor­den, abends wur­den Mey­er-Her­manns Rechen­küns­te dem TV-Publi­kum prä­sen­tiert und am Don­ners­tag wur­den sei­ne Zah­len von Mer­kel auf einer Pres­se­kon­fe­renz recy­celt und weitergesponnen:

„‚Schon wenn wir dar­auf kom­men, dass jeder 1,1 Men­schen ansteckt, dann sind wir im Okto­ber wie­der an der Leis­tungs­fä­hig­keit unse­res Gesund­heits­sys­tems mit den ange­nom­me­nen Inten­siv­bet­ten.‘ Bei 1,2 – ‚also von fünf Men­schen steckt einer zwei an und vier einen‘, rech­ne­te Mer­kel – sei die Gren­ze im Juli erreicht. Und bei 1,3, das hört sich nicht viel an, wir kom­men von drei bis fünf Anste­ckun­gen, also bei 1,3 sind wir im Juni bei der Belas­tungs­gren­ze unse­res Gesund­heits­sys­tems‘, sag­te Mer­kel. ‚Dar­an sehen Sie also, in welch klei­nem Spiel­raum wir uns aufhalten.‘“

An die­sen „Spiel­raum“ hat­te das RKI in Form von Lothar Wie­ler die Bevöl­ke­rung tag­täg­lich zu erin­nern, damit auch ein jeder dar­an glau­be, dass ein vor falsch-posi­ti­ven Ergeb­nis­sen strot­zen­der PCR-Test zu einem R‑Wert füh­ren kann, der ein ver­läss­li­ches Kri­te­ri­um für „Maß­nah­men“ oder „Locke­run­gen“ ist.

„Bei R0 klei­ner eins geht die Aus­brei­tung zurück. Als Vor­aus­set­zung für eine Locke­rung der Maß­nah­men nann­te RKI-Prä­si­dent Wie­ler des­halb mehr­fach einen Wert unter eins.

Eine Schät­zung der Repro­duk­ti­ons­zahl durch das RKI ergab für Anfang März Wer­te im Bereich von R=3, die danach absin­ken, und sich etwa seit dem 22. März um R=1 sta­bi­li­sie­ren. Am 9. April lag der Wert von R bei 0,9. Am 27. April stieg die Repro­duk­ti­ons­zahl aller­dings kurz­zei­tig erneut auf 1,0. Mit Stand 28.04. liegt sie bei 0,9.“

Der Lock­down am 23. März begann dem­nach bei „R=1“ und laut der Gra­phik des RKI, die eini­ge Tage nach der Pres­se­kon­fe­renz online erschien, lag er damals sogar unter 1, es hät­te also die­se „Maß­nah­me“ nicht geben müs­sen bzw. dür­fen, zumal der Abschwung schon vor­her erkenn­bar war. Man hat viel­mehr die­ses Instru­ment ein­ge­setzt, bevor die Sinn­lo­sig­keit für den ange­ge­be­nen Zweck zu offen­sicht­lich wurde.

Der Abschwung war abseh­bar, da zum einen – wie Wolf­gang Wodarg immer wie­der betont – die Coro­na­vi­ren-Sai­son vor­bei ist, wenn der Löwen­zahn im April blüht. Die­se Sai­so­na­li­tät, die die linea­re Rech­ne­rei der bei­den Phy­si­ker mit ihren immer­wäh­rend stei­gen­den Zah­len ad absur­dum führt, ist lan­ge bekannt. Zum ande­ren ist es ein mathe­ma­ti­sches Phä­no­men, denn nied­ri­ge Wer­te las­sen sich schnell ver­viel­fa­chen, hohe nicht: als in der Kalen­der­wo­che 12 (ab 16.3.) die Anzahl der posi­tiv Getes­te­ten bei über 20.000 lag, wofür schon fast 350.000 Tes­tun­gen in 152 Labors nötig waren, war offen­sicht­lich kei­ne Erhö­hung um den Fak­tor 2 mehr mög­lich (im Früh­ling 2020 war das Maxi­mum mit gut 408.000 Tests in 183 Labors erreicht). Dage­gen ist die offi­zi­el­le Erklä­rung, diver­se „Maß­nah­men“ wie die Absa­ge gro­ßer Ver­an­stal­tun­gen ab dem 9. März sei­en so erfolg­reich gewe­sen, Non­sens. In Schwe­den waren die Kur­ven­ver­läu­fe sehr ähn­lich wie hier, ohne ent­spre­chen­de Schikanen.

Von Anfang an gab es einen absur­den Kampf um den R‑Wert, wobei Regie­rung und ange­schlos­se­ne Orga­ne ver­bis­sen um den Bereich ober­halb des Wer­tes von 1 gekämpft haben, um "Maß­nah­men" ver­schär­fen oder an ihnen fest­hal­ten zu kön­nen. Es begann schon vor Mer­kels Pres­se­kon­fe­renz und so berich­te­te ein Finanz­blog­ger für den 7. April: „Heu­te ver­kün­de­te das Robert Koch-Insti­tut (RKI) nun über­ra­schend einen Anstieg der Repro­duk­ti­ons­zahl von Covid-19 auf einen Wert zwi­schen 1,2 und 1,5. Mei­ne eige­nen Ermitt­lun­gen zei­gen aktu­ell einen Wert von etwa 0,8.“ Der Blog­ger hat­te recht, wie auch aus der RKI-Gra­phik ersicht­lich ist. Er berech­net den R‑Wert auch wei­ter­hin, der aktu­ell bei 1,1 bis 1,2 liegt – na, und?

Auch Wolf­gang Kubicki schöpf­te schon im April 2020 Ver­dacht, dass an den Zah­len her­um­ge­pfuscht wur­de und es stell­te sich her­aus, dass der Dop­pel­run­dungs-Trick ver­wen­det wurde.

„Ein Brief von Gesund­heits­mi­nis­ter Jens Spahn (CDU) an Bun­des­tags­vi­ze­prä­si­dent Wolf­gang Kubicki (FDP) legt den Ver­dacht nahe, das RKI habe im April zwei­mal nach oben gerun­det, um auf den sym­bo­lisch wich­ti­gen Wert von 1,0 zu kommen.

Der Repro­duk­ti­ons­wert R gibt an, wie vie­le Men­schen ein Coro­na-Infi­zier­ter im Mit­tel ansteckt. Der Fak­tor spiel­te damals in der Dis­kus­si­on zwi­schen Kanz­le­rin Ange­la Mer­kel und den Minis­ter­prä­si­den­ten um Locke­run­gen der Coro­na-Maß­nah­men eine zen­tra­le Rol­le. Am 28. April ver­kün­de­te RKI-Prä­si­dent Lothar Wie­ler, der Repro­duk­ti­ons­wert sei auf 1,0 gestie­gen. Schon damals frag­ten auf der Pres­se­kon­fe­renz meh­re­re Jour­na­lis­ten nach, wie genau der Wert errech­net wor­den sei. ‚Der tat­säch­li­che R‑Wert, den wir heu­te kon­kret errech­net haben, ist 0,96. Und das ist gerun­det auf 1,0‘, ant­wor­te­te Wieler.

Die Aus­sa­ge des RKI-Chefs steht im Wider­spruch zu den Zah­len, die Spahn jetzt gegen­über Kubicki ange­ge­ben hat. […] Kubicki frag­te daher den Gesund­heits­mi­nis­ter schrift­lich an, wie der Repro­duk­ti­ons­wert von 1,0 für den 27. April errech­net wor­den sei.

Spahn gibt in sei­ner Ant­wort vom 18. Juni fol­gen­den Rechen­weg an: Die Sum­me der geschätz­ten Neu­erkran­kun­gen der Tage 16. bis 19. April sei durch die Sum­me der geschätz­ten Neu­erkran­kun­gen der Tage vom 20. bis 23. April geteilt wor­den. ‚Der R‑Wert beträgt somit 6091:6435 = 0,95 (gerun­det).‘ Da das RKI in der Öffent­lich­keit aber nur eine Nach­kom­ma­stel­le ange­be, ‚wur­de der Wert von dem Prä­si­den­ten des Robert Koch-Insti­tuts, Herrn Pro­fes­sor Lothar Wie­ler, in der in Ihrem Schrei­ben genann­ten Pres­se­kon­fe­renz auf 1,0 aufgerundet.

Teilt man aller­dings die von Spahn genann­ten Zah­len (6091:6435), erhält man ein Ergeb­nis von 0,94654235. Dies müss­te eigent­lich auf 0,9 abge­run­det wer­den. War­um statt­des­sen in zwei Schrit­ten auf 1,0 auf­ge­run­det wur­de, erklärt der Gesund­heits­mi­nis­ter nicht. RKI-Prä­si­dent Wie­ler hat­te in der Pres­se­kon­fe­renz am 28. April gesagt: ‚Nach mathe­ma­ti­schen Regeln run­det man ja, wenn es unter 0,5 ist, run­ter, und über 0,5 hoch.‘“

Kam aus dem Kanz­ler­amt die Order, die Zah­len ent­spre­chend hin­zu­bie­gen, und wenn ja, war es die Idee von Mer­kel und ihrem Kan­zerl­amts­mi­nis­ter Hel­ge Braun oder war die Idee woan­ders ent­stan­den? Auf­ar­bei­tung, die nicht nur „Auf­ar­bei­tung“ sein will, muß sich auch mit die­sen Lügen, den Cho­reo­gra­phen der Pro­pa­gan­da ein­schließ­lich der ÖRR-Ver­ant­wort­li­chen und selbst­ver­ständ­lich mit dem, was dem Zah­len­cha­os zugrun­de liegt, aus­ein­an­der­set­zen: dem PCR-Desaster.