Ja, es gab Corona-Unrecht: Aber kann man das weniger schwurbelig sagen?

Unter die­sem Titel ver­sucht ber​li​ner​-zei​tung​.de am 22.11.22 so etwas wie den zag­haf­ten Anfang einer Aufarbeitung von Verbrechen der Corona-Politik, die aber bit­te nicht so genannt wer­den sol­len. Man kommt nicht ohne etwas eige­ne Schwurbelei aus:

»Das Buch „‚Möge die gesam­te Republik mit dem Finger auf sie zei­gen‘: Das Corona-Unrecht und sei­ne Täter“ ist am 7. November 2022 im Rubikon-Verlag erschie­nen. Es wur­de von Marcus Klöckner und Jens Wernicke ver­fasst. Ulrike Guérot hat das Vorwort, Tom-Oliver Regenauer das Nachwort ver­fasst. Das Buch ist aktu­ell auf Platz zwei der Spiegel-Bestsellerliste.

Eine gro­ße Debatte wird die Veröffentlichung in den Medien ver­mut­lich nicht aus­lö­sen, weil die Autoren zum Teil als zu kon­tro­vers oder umstrit­ten gel­ten. Die Redaktion der Berliner Zeitung will den­noch eine Auseinandersetzung. Daher haben wir einen Journalisten, der für die Redaktion als frei­er Mitarbeiter tätig ist, gebe­ten, das Buch unvor­ein­ge­nom­men zu rezensieren.

Da er glaubt, Konsequenzen für sei­ne Arbeit fürch­ten zu müs­sen, hat er uns gebe­ten, dass sei­ne Kritik aus­nahms­wei­se anonym unter einem Pseudonym erschei­nen darf. Aus Gründen der Fairness haben wir dem Autor Dietrich Brüggemann, der in der hier anonym publi­zier­ten Rezension expli­zit kri­ti­siert wird, die Gelegenheit gege­ben, Stellung zu bezie­hen. Die bei­den betei­lig­ten Autoren waren mit die­sem Vorgehen ein­ver­stan­den.«

Sei es drum. Der (wegen der all­seits bekann­ten Gewalttaten von Querdenkenden anonym blei­ben müs­sen­de?) Autor meint:

»… Werden sie eine Debatte ent­fa­chen? Wahrscheinlich nicht, denn die über­wie­gend durch seriö­se Quellen beleg­te, nach­voll­zieh­ba­re Argumentation des Buchs wird durch ein Nachwort im übels­ten Schwurbler-Sprech ent­wer­tet.«

Es folgt dann nicht die Rezension des Buches, son­dern die aus­führ­li­che Entlarvung der Autoren eines Verlages, bei dem "die Grenze zum Spektrum des Verschwörungsdenkens nicht sel­ten über­schrit­ten" wird. Das mag sogar zutref­fen, sagt über das Buch aber wenig aus.

»In der Einleitung schrei­ben sie zum Beispiel: „Nachdem wir erlebt haben, wie in der Pandemie Ungeimpfte und Kritiker der Corona-Maßnahmen aus­ge­grenzt, abge­wer­tet, dif­fa­miert und bedroht wur­den, gibt es ein paar sehr unan­ge­neh­me ‚Dinge‘, über die es zu reden gilt. Dazu gehört, dass die zu Beginn der Einleitung gestell­te Frage der ‚Entnazifizierung‘, so ver­stö­rend oder abwe­gig sie auf den ein oder ande­ren wir­ken mag, nicht nur gestellt wer­den darf, son­dern gestellt wer­den muss.“

Viele Menschen wer­den an die­ser Stelle schon aus­stei­gen, fin­den, dass eine Auseinandersetzung mit dem Buch nicht lohnt, dass die Autoren den Stempel „Querdenker“ ver­die­nen oder „rechts­of­fen“. Die Auseinandersetzung lohnt trotz­dem: Weil sie durch­aus reflek­tiert schrei­ben, sol­cher­art Kritik vor­weg­neh­men und auch ent­schär­fen, ihre Argumentation an vie­len Stellen schlüs­sig erscheint, sie fast aus­schließ­lich seriö­se Medien- und Wissenschafts-Quellen nut­zen – und das Buch auf einer über­wäl­ti­gen­den Sammlung von Zitaten fußt, mit denen Politiker, Journalisten und ande­re Personen des öffent­li­chen Lebens in der Zeit der 2G-Regelung (und der Vorbereitung dar­auf) tat­säch­lich unglaub­li­che ver­ba­le Entgleisungen gezeigt haben.«

Noch ein­mal die Kurve gekriegt, könn­te man sagen. Es folgt noch eine wei­te­re Kritik des " irr­wit­zi­gen Verschwörungsdenkens" im "erst ein­mal unschein­bar wir­ken­den Nachwort", um dann aber zu bemerken:

»Im Prinzip kann man das Buch als eine Ausformulierung oder Flankierung der Kampagnen-Webseite ich​-habe​-mit​ge​macht​.de lesen, „ein pri­va­tes Dokumentationszentrum für Corona-Unrecht, betrie­ben von einem anony­men Kreis“. Es ist nicht unwahr­schein­lich, dass die Buchautoren Teil die­ses Kreises sind, der – öffent­lich geäu­ßer­te – Zitate der Diffamierung, Stigmatisierung und Hetze gegen Ungeimpfte sam­melt. Es ist also kein Denunziations-Portal, son­dern ein Versuch, die­se Äußerungen dem Vergessen zu ent­rei­ßen. Auch der Buchtitel ist ein sol­ches Zitat, das der Journalist Nikolaus Blome im Dezember 2020 in einer Spiegel-Kolumne in die Welt setz­te: „Ich hin­ge­gen möch­te an die­ser Stelle aus­drück­lich um gesell­schaft­li­che Nachteile für all jene ersu­chen, die frei­wil­lig auf eine Impfung ver­zich­ten. Möge die gesam­te Republik mit dem Finger auf sie zeigen.“

Jedes Kapitel des Buches, die sich mit der Haltung zur Corona-Pandemie (dass es wirk­lich eine Pandemie gab, wird von den Autoren übri­gens nicht geleug­net) von Politik, Medien, Gesellschaft und Eliten beschäf­ti­gen, beginnt mit einem beson­ders unge­heu­er­li­chen Zitat…

Die Buchautoren hal­ten mit ihrer Dokumentation die Erinnerung dar­an auf­recht, wie im Laufe des Jahres 2021 eine erschre­cken­de ver­ba­le Aufrüstung von Teilen der Öffentlichkeit statt­fand, eine lan­ge nicht da gewe­se­ne, offe­ne Diffamierung und Ausgrenzung einer gesell­schaft­li­chen Gruppe…

Faschistoide Tendenzen in der Corona-Debatte

Der Nazi-Vergleich: Obwohl sie in öffent­li­chen Debatten in Deutschland oft und gern genutzt wer­den, sor­gen Vergleiche mit der Nazizeit in der Regel für deren schnel­les Ende. Die Autoren wagen es trotz­dem, stel­len aller­dings an meh­re­ren Stellen klar: „Natürlich ist die Abwertung und Ausgrenzung von Ungeimpften wäh­rend der Pandemie nicht gleich­zu­set­zen mit dem Vorgehen der Nazis gegen­über den Juden.“ Und doch haben sie im Sinne eines „Wehret den Anfängen“ ähn­lich „nie­de­re Antriebe“ oder „faschis­to­ide Tendenzen“ wie­der auf­fla­ckern sehen: „Eine Mischung aus Autoritätsgehabe, Überlegenheitsgefühl, Sadismus, Regelfetischismus, Kompensation der eige­nen Unzulänglichkeiten sind unter ande­rem Antreiber, wenn es um die Abwertung von Menschengruppen geht.“…

Es ist eine notwendige Debatte

Fazit: Wie ein­gangs schon ange­deu­tet, ist äußerst frag­lich, ob die Autoren, die für zwei­fel­haf­te Portale arbei­ten, ihrer­seits ver­bal hoch auf­ge­rüs­tet schrei­ben und ein Nachwort im übels­ten Schwurbler-Sprech bestel­len, eine ernst­haf­te Debatte ent­fa­chen wer­den oder die gefor­der­te Aufarbeitung anstoßen…

Trotz allem: Die Dokumentation der ver­ba­len Entgleisungen von Forderungen nach har­ten Grundrechtseinschränkungen bis zur kras­sen Ausgrenzung Ungeimpfter hält den Finger in eine klaf­fen­de Wunde – und die Gesellschaft täte gut dar­an, sie durch dif­fe­ren­zier­te Aufarbeitung zu schlie­ßen. Es ist scha­de, dass der­zeit nur Menschen, die dem Querdenker-Spektrum oder Verschwörungsdenken nahe­ste­hen, genug Energie auf­brin­gen, die­se eigent­lich not­wen­di­ge Debatte anzustoßen.

Marcus Klöckner und Jens Wernicke: „‚Möge die gesam­te Republik mit dem Finger auf sie zei­gen‘: Das Corona-Unrecht und sei­ne Täter“, Rubikon, Mainz 2022, 208 S., 20 Euro«

Dietrich Brüggemann ant­wor­tet in einem Artikel

»Corona-Unrecht: Jede Kritik als „Querdenken“ einzuordnen, ist eine Fata Morgana

… In der anonym in der Berliner Zeitung ver­öf­fent­lich­ten Rezension zum Buch „Möge die gesam­te Republik mit dem Finger auf sie zei­gen“ befin­det sich mei­ner Meinung nach ein erstaun­li­cher Elefant, näm­lich die Tatsache, dass der Autor aus Angst vor Stigmatisierung und Nachteilen sei­nen Namen nicht nen­nen will, die­se Tatsache selbst aber anschei­nend gar nicht wei­ter erwäh­nens­wert findet.

Die inter­es­san­te Frage lau­tet damit nicht mehr, ob das Buch oder die Rezension gut oder schlecht sind, son­dern: Was ist mit unse­rer Gesellschaft los, dass jemand sich nicht traut, eine Buchbesprechung mit sei­nem Namen zu signie­ren? Die er aber trotz­dem schreibt, weil er es anschei­nend wich­tig fin­det, denn er könn­te es ja auch ein­fach las­sen? Wollen wir Debatten fort­an so hand­ha­ben, dass es nur noch eine zuge­las­se­ne Meinung gibt, und alles ande­re kann man allen­falls anonym sagen?

Man sagt dem Gegner einfach, er solle die Fresse halten



Dabei ist der Text kei­ne Jubelarie. Im Gegenteil, er repro­du­ziert genau die Ausgrenzungsreflexe, von denen er sich bedroht sieht. Gleich zu Anfang legt er den Autoren zur Last, dass sie für „zwei­fel­haf­te Portale“ schrei­ben, und schießt damit ein wun­der­vol­les Eigentor. Denn wer anonym schreibt, der ist ja offen­sicht­lich der Meinung, ein Text kön­ne für sich ste­hen und die Person des Autors sei egal. Zumindest lässt er uns kei­ne Chance, her­aus­zu­fin­den, für wel­che zwei­fel­haf­ten Portale er selbst sonst schreibt. Als Nächstes heißt es dann, die Autoren hät­ten ein Nachwort „im Schwurbler-Sprech bestellt“, Letzteres wird spä­ter im Text noch ver­schärft, da ist es dann gleich zwei­mal „übels­tes Schwurbler-Sprech“. Mir erscheint das wie übels­tes Demagogen-Sprech, aber ich glau­be, wir kämen wei­ter, wenn wir ver­bal etwas abrüs­ten würden…

Ich ken­ne die Seite „Rubikon“, habe sie nie aus­führ­lich gele­sen, mei­ne kri­ti­sche Haltung zur Corona-Politik speis­te sich eher aus Quellen aus dem eng­lisch­spra­chi­gen Raum, aber „völ­lig ein­sei­ti­ge Texte“ habe ich in den letz­ten zwei Jahren auch in der eta­blier­ten Presse zahl­rei­che gefun­den, durch­aus auch mit fal­schen Fakten und zum Teil auch im reli­giö­sen Erweckungsstil…

Karl Lauterbach lag auch öfter mal dane­ben. Mir ist also nicht ganz klar, wo genau die sin­gu­lä­re Zweifelhaftigkeit einer Seite wie „Rubikon“ lie­gen soll, selbst wenn dort unter ande­rem auch Blödsinn in über­dreh­ter Rhetorik zu fin­den sein sollte.

Die gute linke Tradition der Kapitalismuskritik



Als Freund sprach­li­cher Mäßigung fin­de ich auch das Nachwort des Buches nicht unbe­dingt not­wen­dig, aber selbst das, was der anony­me Rezensent da als „irr­wit­zi­ges Verschwörungsdenken“ bezeich­net, erscheint mir nicht so sen­sa­tio­nell. Die his­to­ri­sche Gelegenheit für die Rekalibrierung der Weltwirtschaft wur­de ja tat­säch­lich genau­so ange­prie­sen, bei­spiels­wei­se von Klaus Schwab, Chef des Weltwirtschaftsforums (WEF), der sich außer­dem brüs­tet, mit sei­nem „Young Global Leaders“-Programm (deutsch: „jun­ge glo­ba­le Führer“) die Regierungen der Welt zu „pene­trie­ren“.

Das WEF ver­öf­fent­licht gern pas­tel­li­ge Wohlfühlvideos, in denen Lockdowns geprie­sen wer­den, weil sie Städte „ver­bes­sern“. Oder dem Zuschauer mit­ge­teilt wird, man wer­de im Jahr 2030 nichts besit­zen und glück­lich sein. Das ist alles kein Grund, in den­sel­ben Fehler zu ver­fal­len wie der Rezensent und Teile der maß­nah­men­kri­ti­schen Szene, also para­no­id zu wer­den, aber trotz­dem wün­sche ich mir eine Presse, die fragt, wel­ches demo­kra­ti­sche Mandat eigent­lich dahin­ter­steht, wenn die 1000 größ­ten Unternehmen der Welt sich ein­bil­den, sie müss­ten unser Leben nach ihren Vorstellungen gestal­ten. Es wäre nichts wei­ter als die gute lin­ke Tradition der Kapitalismuskritik. Wenn die Presse die­se Arbeit ver­wei­gert, dann über­neh­men das Internetportale, deren behaup­te­te oder tat­säch­li­che Zweifelhaftigkeit trotz­dem nicht Wurzel des Übels ist.

Die Stimmung ist totalitär

Die eige­ne Position, die der anony­me Rezensent zu reflek­tie­ren sich wei­gert, ist aber nicht nur die von einem, der sich in die Anonymität getrie­ben sieht, son­dern dar­in auch die von einem, der immer noch kon­for­mes Mitglied der deut­schen Journalistenlandschaft sein will. Und da gibt es eine fest­be­to­nier­te Version der Realität. Gegner der „Maßnahmen“ sind da nicht ein­fach Menschen mit ande­rer Meinung in einer Sachfrage, son­dern mora­lisch schlecht und gefähr­lich, das ist ein Dogma, und wenn es wan­ken wür­de, dann wür­de alles in sich zusam­men­bre­chen, denn dann müss­te man sich ein­ge­ste­hen, dass man in einer Situation, in der eigent­lich jeder Demokrat laut­stark hät­te pro­tes­tie­ren müs­sen, his­to­risch ver­sagt hat.

Das kann nicht sein, des­we­gen müs­sen die ande­ren schat­tie­rungs­frei böse sein, und des­we­gen ist auch das ganz nor­ma­le Verhandeln, das man aus Debatten kennt, hier nicht möglich…

Die Einordnung jeder Kritik als „Querdenken“ ist eine Fata Morgana

… Eine öffent­li­che Meinung, die vor allem von Journalisten immer wei­ter pro­pa­giert wird, sich nur mit Sanktionsdrohungen an der Macht hal­ten kann und spä­tes­tens mit der Ungeimpften-Hetze vom Herbst 2021 ihr wah­res Gesicht gezeigt hat, die wird irgend­wann kip­pen, das ist ziem­lich sicher. Da ist es völ­lig egal, ob die­ses Buch eine „Debatte“ ansto­ßen wird (was es übri­gens ent­ge­gen der Behauptung des Rezensenten nicht expli­zit for­dert, es ver­langt Aufarbeitung, das ist etwas ande­res), und es ist auch egal, wer für wel­che Portale schreibt und ob das Nachwort ein Volltreffer ist oder völ­lig daneben…

Noch kann man so tun, als wäre nichts pas­siert und nur ein paar däm­li­che Querdenker wür­den her­um­kra­kee­len. Doch die Einordnung jeder Kritik als „Querdenken“ ist eine Fata Morgana.

Kritik an der Corona-Politik ist legi­tim und not­wen­dig, und je mehr man dafür gecan­celt wird, des­to not­wen­di­ger ist sie. Unsere schö­ne offe­ne Gesellschaft hat eine üble Bauchlandung hin­ge­legt. Das ist der rie­sen­gro­ße Elefant im Raum der deut­schen Öffentlichkeit.«

