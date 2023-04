„Jetzt liefern sich Arcturus und Deltacron ein gefährliches Rennen“

Unter die­ser Über­schrift schaff­te es der Focus heu­te ein­mal mehr, das stau­nen­de Publi­kum auf den neu­es­ten Stand der Wis­sen­schaft zu bringen.

„Wird Karl Lau­ter­bachs Schre­ckens­vi­si­on Wirk­lich­keit? Der Name Delt­acron kur­siert in den sozia­len Medi­en für eine neue Coro­na-Vari­an­te. Dabei han­delt es sich um eine Kom­bi­na­ti­on aus Del­ta und Omi­kron. Der indi­sche WHO-Exper­te Vipin Vas­hish­ta [sic] sieht in ihr das Poten­ti­al, dass sie Arc­turus sogar bald einholt.“

Vas­hish­tha scheint ein beson­ders ent­schlos­se­ner Ver­fech­ter des „Impf­ge­dan­kens“ zu sein, laut sei­nem Twit­ter-Pro­fil ist er nicht nur Edi­tor-in-Chief von „COVID-19 Vac­ci­nes“ und „Vac­ci­nes“, son­dern auch Chief Edi­tor von „FAQs on Vac­ci­nes and Immu­niza­ti­on Prac­ti­ces“. Außer­dem gehört er dem Vac­ci­ne Safe­ty Net an, das sich selbst beschreibt als „ein glo­ba­les Netz­werk von Web­sites, das von der Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­ti­on ein­ge­rich­tet wur­de und zuver­läs­si­ge Infor­ma­tio­nen zur Sicher­heit von Impf­stof­fen bereitstellt.“

Bevor es mit dem Focus wei­ter­geht, lohnt ein kur­zer Blick auf Arc­turus. Da mit Buch­sta­ben- und Zah­len­sa­la­ten kein Mensch wirk­lich zu beein­dru­cken ist, wur­de aus XBB.1.16 Arc­turus. Die­ser Name bezeich­net einen „altern­den“ Roten Rie­sen­stern und bedeu­tet „Bären­hü­ter“. Arc­turus ist aber auch eine ein­schlä­gi­ge Firma:

„Arc­turus The­ra­peu­tics ist ein glo­ba­les Unter­neh­men für kli­ni­sche Boten-RNA-Medi­ka­men­te und Impf­stof­fe im Spät­sta­di­um, das sich auf die Ent­de­ckung, Ent­wick­lung und Ver­mark­tung von The­ra­peu­ti­ka für sel­te­ne Krank­hei­ten und Impf­stof­fe kon­zen­triert. Wir ver­fü­gen über pro­prie­tä­re Tech­no­lo­gien, vali­die­ren­de Part­ner­schaf­ten und ein erfah­re­nes Team mit umfas­sen­der Exper­ti­se in der Ver­ab­rei­chung von RNA-basier­ten The­ra­peu­ti­ka.“

Das ist sicher nur Zufall, genau wie der stei­gen­de Akti­en­kurs im Früh­ling, als der Name Arc­turus für XBB.1.16 bekannt­ge­ge­ben wur­de. Kann gar nicht anders sein.

Nun wie­der zurück von Arc­turus zu Arc­turus: Wäh­rend der Focus schon Delt­acron vor­ne sieht, wird zeit­gleich woan­ders unter Beru­fung auf den­sel­ben Exper­ten gemel­det, dass Arc­turus nicht so schnell abge­schrie­ben wer­den soll­te, wie hier in einer brit­schen Bou­le­vard-Zei­tung:

„FÜHLEN SIE DIE ANSPANNUNG Die neue Covid-Vari­an­te Arc­turus ver­ur­sacht alar­mie­ren­de ‚neue Sym­pto­me bei Kin­dern‘, war­nen Experten […]

Ein NEUER Covid-Stamm, der Indi­en ver­wüs­tet – der in Groß­bri­tan­ni­en ent­deckt wur­de – ver­ur­sacht ein besorg­nis­er­re­gen­des Sym­ptom bei Kin­dern, war­nen Experten.

‚Arc­turus‘ ist ein Omic­ron-Able­ger und gilt als anste­cken­der als der ‚Kraken‘-Stamm des Virus.

Die neue XBB.1.16-Variante zwang Indi­en kürz­lich zur Wie­der­ein­füh­rung von Gesichts­mas­ken­re­geln und ist in Groß­bri­tan­ni­en auf­ge­taucht, bestä­tig­te die UK Health Secu­ri­ty Agency.

Der­zeit gibt es jedoch weni­ger als 100 Fäl­le im Land, und bei Men­schen, die mit der neu­en Vari­an­te infi­ziert sind, wur­de kei­ne schwe­re Krank­heit festgestellt.

Es wur­de in 20 wei­te­ren Län­dern, ein­schließ­lich den USA, entdeckt.

Omic­ron ver­ur­sacht typi­scher­wei­se eine Ansamm­lung von Erkäl­tungs- oder grip­pe­ähn­li­chen Sym­pto­men, wie zum Beispiel:

lau­fen­de Nase

Kopfschmerzen

Müdig­keit (leicht oder schwer)

Niesen

Halsentzündung

Aber Dr. Vipin Vas­hish­tha – ein Kin­der­arzt und ehe­ma­li­ger Lei­ter des Aus­schus­ses für Immu­ni­sie­rung der Indi­an Aca­de­my of Pedia­trics – sag­te, die Aus­brei­tung von Arc­turus in Indi­en brin­ge ein neu­es Sym­ptom mit sich, das in frü­he­ren Wel­len nicht vor­han­den war.

Er sag­te, dass die Sym­pto­me, die die Augen betra­fen, bei Kin­dern plötz­lich anstiegen.

Der Arzt sag­te, er behand­le immer mehr Säug­lin­ge mit Fie­ber, Hus­ten und Erkäl­tungs­sym­pto­men sowie Bin­de­haut­ent­zün­dun­gen, die ‚jucken­de‘ und ‚kleb­ri­ge‘ Augen verursachen.“

Bin­de­haut­ent­zün­dung ist unan­ge­nehm, aber dass dadurch Indi­en „ver­wüs­tet“ wür­de, scheint doch etwas über­trie­ben. Immer­hin zeigt auch die­ser Arti­kel, dass der zuvor im Wes­ten unbe­kann­te Vas­hish­tha aktu­ell erstaun­lich gut im Geschäft und für alle Vari­an­ten Indi­ens zustän­dig ist. Zurück zum Focus, der auch Arc­turus wei­ter scharf beobachtet:

„Arc­turus hat in Indi­en erreicht, was kei­ne der vor­he­ri­gen Omi­kron-Vari­an­ten schaff­te: eine erneu­te Coro­na-Wel­le, nach einer Pau­se von sechs Mona­ten. XBB.1.16 lässt seit eini­gen Wochen die Fall­zah­len dort ansteigen.

Die Muta­ti­on hat sich bereits wei­ter ver­än­dert – und kann sich als XBB.1.16.1 ver­mut­lich noch schnel­ler ver­brei­ten. Indi­sche und inter­na­tio­na­le Genom­se­quen­zie­rungs­exper­ten bezeich­nen sie als ‚ein neu­es Kind von XBB.1.16‘. Die Infek­ti­ons­zah­len-Kur­ve biegt sich jeden­falls wei­ter nach oben – wenn auch auf nied­ri­gem abso­lu­tem Niveau.“

Bege­lei­tend wird eine Gra­phik prä­sen­tiert, die die Dra­ma­tik der Situa­ti­on ver­an­schau­li­chen soll:

Mit ein wenig Kon­text – hier im Ver­gleich mit den deut­schen Daten des­sel­ben Zeit­raums – sieht die Kur­ve schon wie­der ganz anders aus (die blaue hori­zon­ta­le Linie sind die indi­schen Daten):

Unbe­irrt geht es im Focus weiter:

„Inten­siv beob­ach­tet der indi­sche Exper­te Vipin Vas­hish­ta [sic], Kin­der­arzt sowie For­scher am Man­g­la Hos­pi­tal and Rese­arch Cen­ter im indi­schen Bij­nor und Mit­glied der WHO-Vak­zin-Grup­pe, seit Beginn Arc­turus und sei­ne Ent­wick­lung. Auf Twit­ter schreibt der Wissenschaftler:

‚XBB.1.16 und sei­ne Nach­kom­men sind immer noch die schnells­ten, aber vie­le neue Vari­an­ten nähern sich schnell. Die ihm am nächs­ten lie­gen­de in Sachen Wachs­tums­po­ten­zi­al ist XBC.1.6 – eine Rekom­bi­nan­te von Del­ta & Omi­kron, die in Aus­tra­li­en und eini­gen ande­ren Län­dern schnell wächst.‘

Auf­grund die­ser Eigen­schaft kur­siert im Netz schon die Bezeich­nung Deltacron.

Der Name Delt­acron oder Del­takron war bereits vor län­ge­rer Zeit in den Schlag­zei­len. Zum einen skiz­zier­te Karl Lau­ter­bach in der ers­ten Jah­res­hälf­te 2022 immer wie­der ein Schre­ckens­sze­na­rio: Gäbe es ein Virus, das die Anste­ckungs­fä­hig­keit der BA.5‑Variante mit dem schwe­ren Ver­lauf einer Del­ta-Vari­an­te ver­bän­de, dann wäre das eine Kil­ler-Vari­an­te. Das wäre sei­ner Ein­schät­zung nach lei­der vor­stell­bar.“

Vas­hish­tha hat­te sich 2022 sogar gegen die­se Bezeich­nung aus­ge­spro­chen:

Der Name wur­de damals zwar beharr­lich ver­wen­det, doch war der Erfolg der Lauterbach‘schen „Kil­ler-Vari­an­te“ nicht mal sub­op­ti­mal, hier die Erin­ne­rung an die ers­ten sechs Mona­te des Jah­res 2022:

Dann wur­de es immer stil­ler um Delt­acron, bis man wie­der dar­an erin­ner­te wie in die­sem Focus-Arti­kel. Ein Autoren­na­me dafür ist nicht ange­ge­ben, es gibt ledig­lich das Kür­zel „keko“ und die­sen Hin­weis im Text: „Hier in Ade­lai­de arbei­ten Kran­ken­häu­ser am Limit – ein Grund sind auch vie­le Covid-Betrof­fe­ne, wie die Medi­en vor Ort berich­ten.“ Teil­wei­se ist es ein Update eines älte­ren Arti­kels, für den die „Focus-Online-Redak­teu­rin“ Kers­tin Kot­lar ver­ant­wort­lich zeich­ne­te, die ihre Kern­kom­pe­tenz so beschreibt: „Von Beau­ty und Bezie­hun­gen über Kunst und Kul­tur bis Stars und Style – mei­ne Lei­den­schaft ist das Schrei­ben, mal detail­ver­liebt, mal sach­lich.“ Was soll da bei medi­zi­ni­schen The­men schon schiefgehen?

Es fol­gen ein wenig Exper­ten­ge­plän­kel, ein paar Fach­be­grif­fe und Sät­ze, die kei­nem nut­zen wie die­ser hier: „Wes­halb nun Omi­kron, sei­ne Sub­va­ri­an­ten und Rekom­bi­nan­ten sich stark ver­brei­ten konn­ten und der Immun­ab­wehr oft bes­ser ent­kom­men als ihre jewei­li­gen Vor­gän­ger, beschäf­tigt For­schen­de welt­weit. Da geht es tief in die Zell­struk­tur des Coro­na­vi­rus hin­ein.“ Aber es geht ja vor allem dar­um, den Zir­kus mit Arc­turus, Delt­acron oder was auch immer am Lau­fen zu hal­ten, um das Ende der Vor­stel­lung immer wei­ter her­aus­zö­gern zu kön­nen und nicht raus zu müs­sen in die rea­le Welt, wo man sich den wirk­lich wich­ti­gen Fra­gen stel­len muß.

Abschlie­ßend gibt „keko“ die Gedan­ken von Exper­ten „Zur Zukunft von Arc­turus, Delt­acron und ande­ren Vari­an­ten“ wie­der: „Denk­bar sind grund­sätz­lich vie­le Schöp­fun­gen. […] Als einen der ‚Best Cases‘ skiz­zie­ren die Fach­leu­te: ‚Aus­ge­hend vom aktu­el­len Trend der Omi­kron-Vari­an­ten könn­ten wir etwa alle wei­te­ren vier Mona­te der Virus­zir­ku­la­ti­on eine neue Infek­ti­ons­wel­le erwar­ten.‘ Doch auch sie könn­ten nicht wis­sen kön­nen, ob die­se Regel­mä­ßig­keit auf­recht­erhal­ten werde.“

Wenn nicht ein­mal sie es wis­sen kön­nen könn­ten, soll­te man es soweit wie mög­lich mit Karl Valen­tin hal­ten: „Jedes Ding hat drei Sei­ten, eine posi­ti­ve, eine nega­ti­ve und eine komische.“

- Her­vor­he­bun­gen in blau von mir -