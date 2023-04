Der „Impfgedanke“ im „Bauch der Bestie“

Der „staat­lich geprüf­te Anäs­the­sist, Elek­tro­in­ge­nieur, Autor und Möch­te­gern-Stan­dup-Come­di­an“ Mad­ha­va Set­ty hat am „23. World Vac­ci­ne Con­gress in Washing­ton, D.C. teil­ge­nom­men – der sich selbst als ‚das wich­tigs­te Impf­stoff­ereig­nis des Jah­res‘ bezeich­net“. Sein Bericht „Aus dem Bauch der Bes­tie…“ beschreibt sehr gut, wie die Anhän­ger des „Impf­ge­dan­kens“ sich selbst, ihre Arbeit und ihre Kri­ti­ker sehen.

„Die Ver­an­stal­tung stand allen offen, die bereit waren, die Teil­nah­me­ge­bühr zu zah­len, die für Stu­den­ten bei 495 $ begann und auf über 1.000 $ stieg. Aber soweit ich das beur­tei­len konn­te, war dies größ­ten­teils eine Zusam­men­kunft von gro­ßen und klei­nen Pharma‑, Bio­tech- und füh­ren­den Ver­tre­tern von Zulassungsangelegenheiten.

All­ge­mei­ne Eindrücke

Die Mehr­heit der Teil­neh­mer glaubt wirk­lich, das Rich­ti­ge zu tun.

Die Mehr­heit der Teil­neh­mer sucht nichts wei­ter als Emp­feh­lun­gen von Behör­den für öffent­li­che Gesund­heit, um ihre Mei­nung zu lei­ten. Mit ande­ren Wor­ten, sie sind fest davon über­zeugt, dass COVID-19-mRNA- (und ande­re) Impf­stof­fe äußerst sicher sind und Mil­lio­nen von Leben geret­tet haben.

Abge­se­hen von den Mit­glie­dern des Vac­ci­nes and Rela­ted Bio­lo­gi­cal Pro­ducts Advi­so­ry Com­mit­tee (VRBPAC) der FDA und den Beam­ten der UK Health Secu­ri­ty Agen­cy (UKHSA) sind, wenn über­haupt, nur weni­ge über Impf­stoff­ver­su­che und Post-Mar­ke­ting-Beob­ach­tungs­da­ten zur Sicher­heit und Wirk­sam­keit von COVID-19-Impf­stof­fen informiert.

Die Haupt­red­ner und Mode­ra­to­ren des Exper­ten­gre­mi­ums, die das The­ma ‚Impf­zö­ger­lich­keit‘ zur Spra­che brach­ten, äußer­ten sich abwei­send gegen­über denen, die es geschafft haben, die Imp­fung zu ver­mei­den, und zeig­ten offen Ver­ach­tung gegen­über denen, die ande­re dazu ermu­tig­ten, das­sel­be zu tun.

Der Ton der Prä­sen­ta­tio­nen und Dis­kus­si­ons­run­den war bis auf weni­ge Aus­nah­men kol­le­gi­al. Abge­se­hen von den geziel­ten Fra­gen […] gab es kei­ne offe­nen Hin­wei­se dar­auf, dass einer der Teil­neh­mer die kon­ven­tio­nel­len Nar­ra­ti­ve rund um die Reak­ti­on auf die COVID-19-Pan­de­mie in Fra­ge gestellt hätte.

Der Aus­tausch unter vier Augen zeig­te ermu­ti­gen­de Anzei­chen dafür, dass nicht jeder dort die kon­ven­tio­nel­len Nar­ra­ti­ve rund um die Pan­de­mie gekauft hat.

Auf­ru­fe zu öffent­lich-pri­va­ten ‚Part­ner­schaf­ten‘ waren ein gemein­sa­mes Thema.

Ein­füh­rung in die Kon­fe­renz: Impf­geg­ner sind gefähr­lich, erwar­ten Sie jähr­li­che COVID-Impfungen

Dr. Gre­go­ry Pol­and, Direk­tor der Impf­stoff­for­schung an der Mayo-Kli­nik, hielt die Eröff­nungs­re­de. […] Auch Pol­and ist impfgeschädigt.

Im Febru­ar 2022 berich­te­te Pol­and, dass es nach Erhalt der zwei­ten Dosis ‚eines mRNA-Impf­stoffs‘ an erheb­li­chem Tin­ni­tus litt. Pol­and beschrieb sei­ne Sym­pto­me damals als ‚außer­or­dent­lich läs­tig‘. Trotz­dem ent­schied er sich für eine drit­te Dosis (mon­o­va­len­te Auffrischimpfung).

Pol­ands Kom­men­tar zu den COVID-19-mRNA-Impf­stof­fen war äußerst posi­tiv. Er sag­te, der schnel­le Ein­satz der neu­en The­ra­pie habe Mil­lio­nen von Leben geret­tet und hät­te wei­te­re Mil­lio­nen geret­tet, wenn nicht der beun­ru­hi­gen­de Trend einer wach­sen­den Impf­zö­ger­lich­keit gewe­sen wäre.

Ich nahm an, dass sein impf­be­ding­ter Tin­ni­tus im letz­ten Jahr ver­schwun­den war. Erst am Ende der Kon­fe­renz, eini­ge Tage spä­ter sag­te er mir per­sön­lich, dass sei­ne Sym­pto­me immer noch schwä­chend sei­en, was sei­ne unein­ge­schränk­te Unter­stüt­zung die­ser Pro­duk­te noch erstaun­li­cher machte.

Pol­and gab in den ers­ten 10 Minu­ten den Ton für die vier­tä­gi­ge Kon­fe­renz an. Sei­ner Mei­nung nach wur­de die COVID-19-Pan­de­mie durch die har­te Arbeit unse­rer Regu­lie­rungs­be­hör­den und die bemer­kens­wer­ten Pro­duk­te der mRNA-Platt­form gestoppt.

Das ein­zi­ge Ver­sa­gen kam in Form von ‚uner­klär­li­cher‘ Impf­zö­ger­lich­keit, ein Phä­no­men, das von Anti-Vax-Pseu­do­wis­sen­schaft­lern ange­trie­ben wird, die von der Ver­brei­tung unbe­grün­de­ter, angst­ge­trie­be­ner Pro­pa­gan­da profitieren.

Die Bekämp­fung der Impf­skep­sis sei eine eben­so gro­ße Her­aus­for­de­rung wie der Schutz der Welt vor dem nächs­ten töd­li­chen Krank­heits­er­re­ger. Tat­säch­lich kon­zen­trier­te sich ein erheb­li­cher Teil der Ver­an­stal­tun­gen auf Stra­te­gien zur Zer­schla­gung der beun­ru­hi­gen­den ‚Impfgegner‘-Bewegung.

[Der Direk­tor des Cen­ter for Bio­lo­gics Eva­lua­ti­on and Rese­arch (CBER) bei der U.S. Food and Drug Admi­nis­tra­ti­on (FDA) Peter] Marks unter­stütz­te Pol­ands Posi­ti­on, dass die Impf­zö­ge­rer irra­tio­nal sei­en: ‚Es ist ver­rückt, dass sie nicht ver­ste­hen, wie groß­ar­tig Impf­stof­fe sind‘, sag­te er. ‚Ich bin damit durch, mit Leu­ten zu argu­men­tie­ren, die den­ken, dass Impf­stof­fe nicht sicher sind.‘

Die­se Bemer­kung hat mich beson­ders beun­ru­higt. Was braucht der Direk­tor des CBER der FDA, um das Sicher­heits­pro­fil der mRNA-Sprit­zen jemals neu zu bewer­ten, ins­be­son­de­re wenn er sich nicht län­ger mit denen aus­ein­an­der­set­zen möch­te, die nicht sei­ner Mei­nung sind?

Die Dis­kus­si­ons­teil­neh­mer äußer­ten sich scho­ckiert dar­über, dass eini­ge Bun­des­staa­ten (Ida­ho und North Dako­ta) Geset­zes­ent­wür­fe erwä­gen, die die Ver­ab­rei­chung von COVID-19-mRNA-Impf­stof­fen ille­gal machen.

‚Wie kön­nen wir der Öffent­lich­keit ver­ständ­lich machen, dass Wis­sen­schaft ite­ra­tiv ist?‘ frag­te [die Lei­te­rin des glo­ba­len the­ra­peu­ti­schen Bereichs für Impf­stof­fe, John­son & John­son, Dr. Pen­ny] Hea­ton. ‚COVID-Impf­stof­fe ret­ten Leben!‘

Pol­and ant­wor­te­te: ‚Kön­nen wir ein Amen bekommen?!!‘ […]

Ihrer Mei­nung nach sind Impf­ver­let­zun­gen und schwer­wie­gen­de uner­wünsch­te Ereig­nis­se äußerst sel­ten. Ihre Häu­fig­keit wur­de von Anti-Vax-Gerüch­te­kü­chen über­trie­ben. Pol­and scherz­te: ‚Viel­leicht soll­ten wir ein Gerücht ver­brei­ten, dass Mikro­chips in Iver­mec­tin ent­hal­ten sind!‘

Sei­ne Erwi­de­rung wur­de nur mit spär­li­chem, ner­vö­sem Geläch­ter beantwortet.

Round­ta­ble-Dis­kus­si­on: ‚Ein­bli­cke und Instru­men­te gegen Impfskepsis‘

Obwohl die Red­ner bei der Ein­füh­rungs­sit­zung ein­deu­tig auf der ‚siche­ren und wirk­sa­men‘ Posi­ti­on beharr­ten, räum­ten sie ein, dass es einen star­ken und wach­sen­den Teil der Bevöl­ke­rung gibt, der dem Impf­stoff zöger­lich gegenübersteht.

Noch wich­ti­ger war, dass sie dar­an inter­es­siert waren, die­se Bewe­gung zu demon­tie­ren und sie nicht zu ignorieren. […]

Den Vor­sitz führ­te ein ame­ri­ka­ni­scher Kin­der­arzt. Er eröff­ne­te die Dis­kus­si­on mit der Bit­te um Ideen, wie der Impf­skep­sis begeg­net wer­den kann.

Ich hat­te eine: ‚[…] War­um spre­chen wir sie nicht offen an und sehen, was sie zu sagen haben?‘

Dr. Katie Att­well, eine Pro­fes­so­rin an der Uni­ver­si­ty of Wes­tern Aus­tra­lia, deren Inter­es­se Impf­po­li­tik und ‑Ein­satz sind, hat die­se Idee ver­wor­fen. […] Ihre Zurecht­wei­sung war knapp und auf den Punkt gebracht: ‚Wir kön­nen den Kri­ti­kern kei­ne Stim­me geben‘, sag­te sie mir. ‚Sobald die Öffent­lich­keit sie auf Augen­hö­he mit uns sieht, glau­ben sie viel­leicht, was sie sagen.‘ […]

Chris Gra­ves, der Grün­der des Ogil­vy Cen­ter for Beha­vi­oral Sci­ence, unter­stütz­te Att­wells Posi­ti­on. Er war ein lächeln­der, gesel­li­ger Kerl, der, wie ich spä­ter her­aus­fand, von Merck ange­heu­ert wur­de, um ver­schie­de­ne Per­sön­lich­keits­ty­pen und Wer­te-/Glau­bens­sys­te­me im ‚Impfgegner‘-Lager zu analysieren.

Sobald eine Per­son rich­tig kate­go­ri­siert ist, kann ‚per­so­na­li­sier­tes Mes­sa­ging‘ ver­wen­det wer­den, um sie zurück in die ‚Rea­li­tät‘ zu bringen. […]

Spä­ter frag­te ich ihn, wie er auf jeman­den reagie­ren wür­de, der sich die Stu­di­en- und Beob­ach­tungs­da­ten ansah und fest­stell­te, dass sie eine ande­re Geschich­te über die Sicher­heit der Impf­stof­fe aus­sag­ten. Er lächel­te: ‚Oh, das sind die­je­ni­gen, die ein höhe­res Bedürf­nis nach kogni­ti­ven Schlüs­sen haben. Ja. Sie ste­cken fest, weil sie bei Unsi­cher­heit nicht wei­ter­kom­men können.‘

Gra­ves konn­te nicht beschrei­ben, was das ‚per­so­na­li­sier­te Mes­sa­ging‘ spe­zi­ell für die­se Grup­pe sein wür­de, nur dass es exis­tier­te und sich als effek­ti­ver als die ande­ren Arten von Mes­sa­ging erwie­sen hatte

Ich frag­te ihn, ob ihm bekannt sei, wie vie­le Berich­te über uner­wünsch­te Ereig­nis­se im Vac­ci­ne Adver­se Event Report­ing Sys­tem [VAERS] regis­triert wor­den sei­en. ‚Nein‘, sag­te er, immer noch lächelnd.

Podi­ums­dis­kus­si­on: ‚Was uns Impf­stof­fe und COVID über die Wis­sen­schaft der Immu­no­lo­gie gelehrt haben‘

[…] Ich begann zu ver­ste­hen, wie die­se Kon­fe­renz gere­gelt wur­de. Ich glau­be nicht, dass die Spon­so­ren die­ses Tref­fens damit gerech­net haben, auf vie­le boh­ren­de Fra­gen zur Qua­li­tät der COVID-19-Impf­stof­fe von den Zuschau­ern zu sto­ßen, die ihre teu­ren Tickets bezahlt haben. Wann und wenn sie auf­tauch­ten, grif­fen Mode­ra­to­ren schnell ein.

War es mög­lich, dass ande­re im Publi­kum sahen, was geschah? Ich glau­be, das ist so. Jedes Mal, wenn ich eine Fra­ge stell­te, sag­ten mir die Leu­te, die in mei­ner Nähe saßen, dass sie die Fra­ge schätz­ten und sich wun­der­ten, war­um sie unbe­ant­wor­tet blieb.

Sogar eine Nicht-Wis­sen­schaft­le­rin von Moder­na kam wäh­rend der Kon­fe­renz mehr­mals auf mich zu, um mir mit­zu­tei­len, dass sie zustimm­te, dass die Beant­wor­tung die­ser Fra­gen der bes­te Weg zur ‚Erhö­hung der Akzep­tanz‘ sei und dass sie pla­ne, mei­ne Fra­gen an ihre wis­sen­schaft­li­chen Mit­ar­bei­ter weiterzuleiten.

Podi­ums­dis­kus­si­on: Wie wirkt sich das Impf­ge­setz auf Auf­nah­me und Zugang aus?

Die­se Grup­pe wur­de von einem Anwalt, Bri­an Dean Abramson, mode­riert, ‚einem füh­ren­den Exper­ten für Impf­recht, der das The­ma als außer­or­dent­li­cher Pro­fes­sor für Impf­recht am Flo­ri­da Inter­na­tio­nal Uni­ver­si­ty Col­lege of Law lehrt‘.

Sei­ne ein­lei­ten­den Bemer­kun­gen zeig­ten sei­ne Ver­ach­tung für den Impfzögerer:

‚Wegen die­ser Impf­geg­ner haben wir kei­ne Her­den­im­mu­ni­tät erreicht. Die sind gefähr­lich. Im Jahr 2021 erhiel­ten sie Spen­den in Höhe von 4 Mil­lio­nen US-Dol­lar. Es wird geschätzt, dass im Jahr 2022 mehr als 20 Mil­lio­nen US-Dol­lar in ihre Bewe­gung geflos­sen sind.‘ […]

Ich wur­de durch die Unter­stüt­zung im Publi­kum von mei­nen frü­he­ren Her­aus­for­de­run­gen ermu­tigt und als ich das Mikro­fon anbot, eröff­ne­te ich mit einer aggres­si­ve­ren Sal­ve, die auf den Mode­ra­tor gerich­tet war:

„[…] Anstatt die Situa­ti­on anzu­hei­zen, war­um set­zen wir uns nicht mit den impf­vor­sich­ti­gen Ärz­ten und Wis­sen­schaft­lern aus­ein­an­der und hören uns ihre Argu­men­te in einer fai­ren, offe­nen und öffent­li­chen Dis­kus­si­on an?“ […]

Danach kam [die Ärz­tin für öffent­li­che Gesund­heit von der Johns Hop­kins Bloom­berg School of Public Health Dr.] Chiz­oba [Wono­di, die über 27 Jah­re Erfah­rung in Afri­ka, Asi­en und Ame­ri­ka ver­fügt] auf mich zu und ließ mich wis­sen, dass sie mei­ne Fra­ge schätz­te. Bei ihrer Arbeit hat sie fest­ge­stellt, dass Bil­dung das Wich­tigs­te ist. Sie war nett; sie glaub­te, dass vie­le der impf­zö­gern­den Ärz­te erreicht wer­den könn­ten, indem man ihnen die rich­ti­gen Infor­ma­tio­nen zur Ver­fü­gung stellt.

Ich frag­te sie, wie sie einen Arzt anspre­chen wür­de, der ein­fach der Mei­nung sei, dass die Geneh­mi­gung einer The­ra­pie, bei der die dop­pel­blin­de Stu­die eine höhe­re Gesamt­mor­ta­li­tät als das Pla­ce­bo zei­ge, nicht nur bei­spiel­los, son­dern auch unlo­gisch sei.

Sie starr­te mich ver­ständ­nis­los an. ‚Ist das aus einer neu­en Stu­die?‘ frag­te sie.

Ich sag­te ihr, dass dies aus den ver­öf­fent­lich­ten Zwi­schen­er­geb­nis­sen der Pfi­zer/­Bi­oNTech-Stu­die stammt, der Stu­die, die die welt­wei­te Impf­kam­pa­gne gestar­tet hat. Das Ergeb­nis war ihr nicht bekannt. […]

Der letz­te Tag

Ich nahm an einer Sit­zung mit dem Titel ‚Let’s Talk Shots‘ teil, bei der Dr. Dani­el Sal­mon die Arbeit am Johns Hop­kins Insti­tu­te for Vac­ci­ne Safe­ty vorstellte. […]

Att­well prä­sen­tier­te sich eben­falls vor dem­sel­ben Publi­kum. In die­sem Forum wies sie dar­auf hin, dass die US-Regie­rung den Impf­zö­ge­rern gegen­über tole­ran­ter sei als in ihrem Land [Aus­tra­li­en]. Sie schlug vor, unse­re reli­giö­sen und phi­lo­so­phi­schen Aus­nah­men voll­stän­dig abzu­schaf­fen. Nur die strengs­ten medi­zi­ni­schen Aus­nah­men soll­ten erlaubt sein. Dies wird zu bes­se­ren Ergeb­nis­sen führen.

Nach ihrem Vor­trag sprach ich sie an. […]

Ich frag­te sie, was ein Grund für eine medi­zi­ni­sche Aus­nah­me wäre. Sie wuss­te es nicht. Ich habe erklärt, dass medi­zi­ni­sche Aus­nah­men NUR dann als gül­tig ange­se­hen wer­den, wenn die Per­son Bewei­se für eine frü­he­re Reak­ti­on auf einen mRNA-Impf­stoff oder auf einen oder meh­re­re der dar­in ent­hal­te­nen Inhalts­stof­fe hat. Nie­mand außer einer Hand­voll Men­schen auf dem Pla­ne­ten weiß, was genau in die­sen Din­gen steckt.

Wie wür­de ein Arzt (oder jemand ande­res) wis­sen, ob bei einer bestimm­ten Per­son ein erhöh­tes Risi­ko für ein uner­wünsch­tes Ereig­nis besteht?

‚Ich weiß nicht.‘

Ich frag­te sie, ob ihr die Bewei­se für medi­zi­ni­schen Betrug im Zusam­men­hang mit den Pfi­zer-Impf­stoff­ver­su­chen bekannt sei­en. Sie sag­te, sie habe vor eini­ger Zeit etwas dar­über gele­sen, fand es aber nicht wichtig.

Schließ­lich frag­te ich sie, war­um sie es für das Rich­ti­ge hielt, alle zu impfen.

‚Die Impf­quo­ten in mei­nem Land sind höher als in Ihrem und wir haben bes­ser abgeschnitten.‘

Aber es gibt Län­der, deren Impf­ra­ten viel nied­ri­ger sind als in bei­den Län­dern, und die Sterb­lich­keits­ra­ten sind sogar noch nied­ri­ger. Wie konn­te sie das erklä­ren? Sie konn­te nicht.

Die letz­te Fra­ge des Symposiums

Der letz­te Tag ende­te mit einer wei­te­ren Ple­nums­sit­zung. Wie­der ein­mal mode­rier­te Pol­and eine Grup­pe von Impf­stoff­for­schern, die dar­über dis­ku­tier­ten, wie man schnell dau­er­haf­te Impf­stof­fe her­stel­len kann, d. h. sol­che, die einen län­ger anhal­ten­den Schutz bieten.

Einer der For­scher mach­te eine bemer­kens­wer­te Beob­ach­tung. Zu Beginn der Pan­de­mie, vor der Ver­füg­bar­keit von Impf­stof­fen, wur­de fest­ge­stellt, dass jun­ge Säug­lin­ge, die sich mit COVID-19 infi­ziert hat­ten, auch drei Jah­re spä­ter in jeder Hin­sicht eine robus­te und dau­er­haf­te Immu­ni­tät auf­wie­sen. Viel­leicht lagen eini­ge Hin­wei­se in die­ser inter­es­san­ten Kohorte.

[Dr. Eliza­beth] Mum­per sah eine Gele­gen­heit, ihnen den Boden unter den Füßen weg­zu­zie­hen. Sie sagte:

‚Ich bin Kin­der­ärz­tin in Vir­gi­nia. Ich war scho­ckiert dar­über, wie gut es mei­nen Säug­lings­pa­ti­en­ten mit COVID-19 ging. Die CDC hat uns mit­ge­teilt, dass die Über­le­bens­ra­te von COVID-19 bei die­sen Säug­lin­gen 99,997 % beträgt. Jetzt sagen Sie uns auch, dass wir wis­sen, dass die­se Kin­der zwei Jah­re nach der Infek­ti­on einen her­vor­ra­gen­den Schutz genie­ßen. Ich fra­ge mich, war­um ich die­se Impf­stof­fe einem 6 Mona­te alten Kind ver­ab­rei­chen soll­te, wenn ich kei­ne Lang­zeit­da­ten dar­über habe, was Din­ge wie Lipid-Nano­par­ti­kel bei Babys anrich­ten. Also über­zeu­gen Sie mich!‘ (Lachen im Publikum.)

Pol­and zum Dis­kus­si­ons­teil­neh­mer: ‚Sie haben 30 Sekun­den Zeit, um zu antworten.‘

(Noch mehr Gelächter.)

Dis­kus­si­ons­teil­neh­mer: ‚Das wür­de mehr Zeit und eine Fla­sche Wein erfordern.‘

(Lachen.)

Dis­kus­si­ons­teil­neh­mer: „Ich glau­be nicht, dass ich die­se Fra­ge beant­wor­ten kann.‘

Mum­per: ‚Okay, noch jemand?‘

Der Dis­kus­si­ons­teil­neh­mer Dr. Andrea Car­fi, Chief Sci­en­ti­fic Offi­cer bei Moder­na, mach­te einen Ver­such und wies dar­auf hin, dass Mum­per der ‚fal­schen Vor­stel­lung‘ unter­lie­ge, dass die lang­fris­ti­gen Aus­wir­kun­gen von COVID-19 gerin­ger sei­en als die der Impf­stof­fe, wäh­rend er zugab auch nicht zu wis­sen, was die lang­fris­ti­gen Fol­gen der Infek­ti­on waren.

Pol­and akzep­tier­te die Ant­wort von Car­fi als aus­rei­chend und been­de­te die Diskussion. […]

Abschlie­ßen­de Gedanken

Dies war eine sel­te­ne Gele­gen­heit, sich mit Impf­stoff­be­für­wor­tern in ihrem eige­nen Haus zu ihren eige­nen Bedin­gun­gen aus­zu­tau­schen. Mei­ner Ein­schät­zung nach brö­ckelt ihr Fun­da­ment und ihre Struk­tur wird schließ­lich zusammenbrechen.

Die Big Play­er müs­sen dies ein­se­hen, wes­halb sie schnell alle Ermitt­lungs­li­ni­en unter­drü­cken, die die Heu­che­lei aufdecken.

Das ist dem Publi­kum nicht ent­gan­gen. Wie ich bereits erwähn­te, konn­ten eini­ge von ihnen erken­nen, dass ein­fa­che Fra­gen nicht mit kla­ren Ant­wor­ten beant­wor­tet wurden.

Mir ist klar, dass das ‚Pro-Impf‘-Lager nicht so mono­li­thisch ist, wie wir oft den­ken. Unter ihnen gibt es ein brei­tes Spek­trum an Skep­sis. Sie erken­nen auch an, dass die Impf­zö­ge­rer das gesam­te Kon­ti­nu­um von ‚SARS-CoV-2-Virus­leug­nern‘ bis zu ‚Abwar­ten­den‘ umfassen.

Sie ver­fü­gen über die Mit­tel, um aus­ge­klü­gel­te ‚Informations‘-Kampagnen zu kon­stru­ie­ren, die mit spe­zi­fi­schen Bot­schaf­ten auf die Impf­war­ner abzielen.

Ich schla­ge vor, dass wir ihr Modell ver­wen­den, um zumin­dest anzu­er­ken­nen, dass wir prä­zi­ser sein kön­nen, wie wir sie zur Ver­nunft bringen. […]

Indem sie sich wei­gern, uns in einen sinn­vol­len Aus­tausch zu ver­wi­ckeln, kön­nen sie mög­li­cher­wei­se eini­ge Impf­zö­ge­rer auf ihre Sei­te brin­gen, was am bes­ten als ‚Kon­ver­si­ons­the­ra­pie‘ bezeich­net wer­den kann.

Am Ende wird ihr Turm jedoch ein­stür­zen, weil er nicht auf Logik, der wis­sen­schaft­li­chen Metho­de oder den unan­fecht­ba­ren Fak­ten basiert. Es stützt sich auf die Zen­sur der Stim­men der­je­ni­gen, die qua­li­fi­ziert sind, über die Ange­le­gen­heit zu spre­chen, um einen ‚Kon­sens‘ herzustellen.

Es obliegt uns, zu ent­schei­den, was getan wer­den soll­te, um das unver­meid­li­che Auf­kom­men von Sen­si­bi­li­tät in die­ser Ange­le­gen­heit zu beschleunigen.

Ich bin mir ziem­lich sicher, dass es Men­schen gibt, die wis­sen, dass Impf­stof­fe unkal­ku­lier­ba­ren Scha­den anrich­ten, aber trotz­dem ihre weit ver­brei­te­te Ver­wen­dung befür­wor­ten. Eini­ge von ihnen waren wahr­schein­lich auf der Kon­fe­renz. Sie las­sen sich von einer offe­nen Debat­te nicht beir­ren, stel­len aber nur eine win­zi­ge Min­der­heit aller Impf­be­für­wor­ter dar.

Ich schla­ge vor, dass wir zunächst nicht jeden Impf­stoff-Befür­wor­ter als Inge­nieur des Mas­sen­mords betrach­ten. Die meis­ten sind erschre­ckend unin­for­miert. Bei dem Ver­such, eine Her­den­im­mu­ni­tät zu errei­chen, sind sie dem Her­den­den­ken erle­gen. Sie müs­sen erreicht werden.

In mei­ner jüngs­ten Erfah­rung sehe ich, dass dies durch einen offe­nen Dia­log mög­lich ist. Genau aus die­sem Grund wol­len die Inge­nieu­re die­ser Pan­de­mie und ihrer Reak­ti­on sicher­stel­len, dass dies nie­mals pas­siert. Unge­ach­tet des­sen, was sie öffent­lich sagen, glau­be ich nicht, dass sie sich Sor­gen dar­über machen, dass die Impf­skep­ti­ker zöger­lich blei­ben – sie sind besorgt dar­über, Mit­glie­der ihrer eige­nen Her­de an die Wahr­heit zu verlieren.“