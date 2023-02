Lauterbach wälzt Schulschließungen auf Wissenschaft ab – zu Recht?

Es ist inter­es­sant, wel­che Mel­dun­gen von dpa sofort und unbe­se­hen von allen gro­ßen Medi­en über­nom­men wer­den. Die­ser Fak­ten­check vom 2.2.23 hat es nur in die wenigs­tens geschafft, hier in der Aus­füh­rung auf badi​sche​-zei​tung​.de:

»In der Pan­de­mie haben bun­des­weit Kitas und Schu­len dicht gemacht. Dafür hat der Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter eine Erklä­rung: Die Wis­sen­schaft habe damals dazu gera­ten. Eine heik­le Aussage.

Für Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter Karl Lau­ter­bach (SPD) war es aus heu­ti­ger Sicht ein Feh­ler, Schu­len und Kitas wäh­rend der Coro­na-Pan­de­mie so lan­ge und in so wei­ten Tei­len zu schlie­ßen. Einen Sün­den­bock hat er auch gefun­den: Exper­tin­nen und Exper­ten aus Wis­sen­schaft und For­schung, die die Bun­des­re­gie­rung sei­ner­zeit bera­ten haben.Behaup­tung: "Damals war die Wis­sen­schaft in Deutsch­land: Die Schu­len müs­sen geschlos­sen wer­den, weil es dort zu Über­tra­gun­gen kommt", sag­te Lau­ter­bach Anfang der Woche im ARD-"Morgenmagazin". Das hät­ten die Wis­sen­schaft­ler der Bun­des­re­gie­rung angeraten.

Bewer­tung: Eine gewag­te These.

Fak­ten: Rich­tig ist, dass am Anfang der Coro­na-Pan­de­mie nur wenig über die Über­tra­gungs­we­ge des Erre­gers Sars-CoV‑2 bekannt war. Daher hat die Poli­tik zunächst sehr rigo­ro­se Maß­nah­men zur Ein­däm­mung der Aus­brei­tung ein­ge­lei­tet. In den ers­ten Coro­na-Wel­len blie­ben Schu­len und Kitas teils mona­te­lang geschlossen.

Weit­ge­hend gesi­chert ist schnell, dass Kin­der nur sehr sel­ten an Covid-19 erkran­ken. Doch inwie­weit sie ohne Sym­pto­me ein Über­tra­gungs­ri­si­ko dar­stell­ten, ist am Anfang der Pan­de­mie eines der meist­dis­ku­tier­ten The­men. Und auch in Sachen Schu­le und Kitas gibt es damals kei­nen ein­heit­li­chen Stand­punkt der Wis­sen­schaft, son­dern – je nach medi­zi­ni­scher Dis­zi­plin – unter­schied­li­che Standpunkte.

Der Prä­si­dent des Robert Koch-Insti­tuts (RKI), Lothar Wie­ler, stell­te jüngst jüngst klar: "Wir haben immer Emp­feh­lun­gen abge­ge­ben, mit denen man den Betrieb in Schu­len und Kitas hät­te lau­fen las­sen kön­nen, wenn auch unter Anstren­gung." Es habe nie nur die Alter­na­ti­ve gege­ben: ent­we­der weni­ge Tote oder Schu­len offen hal­ten, sag­te er Ende Janu­ar im "Zeit"-Interview. Auf­ga­be der Poli­tik sei es gewe­sen, neben epi­de­mio­lo­gi­schen auch öko­no­mi­sche, sozia­le und psy­cho­lo­gi­sche Aspek­te zu berücksichtigen.

Bereits im Herbst des ers­ten Coro­na-Jah­res 2020 heißt es vom RKI: Bil­dungs­ein­rich­tun­gen hät­ten zwar eine Rol­le im Infek­ti­ons­ge­sche­hen. Zugleich sei­en Schu­len und Kitas ent­schei­dend für Ent­wick­lung, Bil­dung und Sozia­li­sie­rung von Kin­dern und Jugend­li­chen und für die Berufs­tä­tig­keit der Eltern. "Es ist wich­tig, die­se Ein­rich­tun­gen durch Ein­hal­ten von Hygie­ne­kon­zep­ten wei­ter offen zu halten."

Schon bevor Mit­te März 2020 die meis­ten Schu­len und Kitas bun­des­weit fast flä­chen­de­ckend dicht machen, erklä­ren For­schen­de wie die Viro­lo­gin Ulri­ke Prot­zer von der Tech­ni­schen Uni­ver­si­tät und vom Helm­holtz Zen­trum Mün­chen ein­schrän­kend: "Schul­schlie­ßun­gen kön­nen sinn­voll sein, wenn man Hygie­ne-Maß­nah­men nicht gewähr­leis­ten kann."

Damals for­dert etwa die Deut­sche Gesell­schaft für Kran­ken­haus­hy­gie­ne (DGKH), Schu­len und Kitas so zu orga­ni­sie­ren, dass Kin­der und Jugend­li­che lern­ten, Hygie­ne­re­geln umzu­set­zen. Der auf Infek­tio­lo­gie spe­zia­li­sier­te Fach­arzt und DGKH-Spre­cher Peter Wal­ger sagt: "Es lohnt nicht, Schu­len zu schließen."

Auch der Ber­li­ner Cha­ri­té-Viro­lo­ge Chris­ti­an Dros­ten, der bis heu­te von diver­sen Prot­ago­nis­ten immer wie­der wie­der für die Coro­na-Poli­tik der Bun­des­re­gie­rung per­sön­lich ver­ant­wort­lich gemacht wird, sieht Maß­nah­men in Sachen Schu­le und Kita schon früh­zei­tig differenziert.

Einen Tag nach­dem die meis­ten Bun­des­län­der erst­mals Schul­schlie­ßun­gen fest­le­gen, sagt er im NDR-Pod­cast "Coro­na­vi­rus Update" vom 13. März 2020: Es gebe "natür­lich Unsi­cher­hei­ten, auch vom wis­sen­schaft­li­chen Hin­ter­grund her". Die Poli­tik möge Ent­schei­dun­gen "an die loka­len Gege­ben­hei­ten" anpas­sen – "auch mit Leu­ten, die sich mit Schu­le aus­ken­nen, mit Sozi­al­struk­tu­ren und so wei­ter." Neben Viro­lo­gen soll­ten auch Fach­ex­per­ten ande­rer Dis­zi­pli­nen her­an­ge­zo­gen werden.

Spä­ter im Jahr stellt Dros­ten noch ein­mal klar: "Mit­te März ist nicht von der wis­sen­schaft­li­chen Sei­te, wo ich auch dazu­ge­hör­te, emp­foh­len wor­den, die Schu­len zu schlie­ßen." Es sei viel­mehr ein regio­na­ler Ansatz emp­foh­len wor­den, so der Viro­lo­ge am 15. Sep­tem­ber 2020.

Im Mai 2020 for­dern unter ande­rem die Deut­sche Aka­de­mie für Kin­der- und Jugend­me­di­zin und der Berufs­ver­band der Kin­der- und Jugend­ärz­te eine unbe­schränk­te Wie­der­öff­nung der Kin­der­gär­ten und Schu­len. Der Schutz von Leh­rern, Erzie­hern und Eltern sowie Hygie­ne­re­geln stün­den dem nicht ent­ge­gen, heißt es in dem Papier der Wis­sen­schaft­ler. Der Unter­richt selbst in kom­plet­ten Klas­sen sei mög­lich, wenn sich Kin­der in der Pau­se dann nicht mit ande­ren Klas­sen träfen.

Die­ser weit­rei­chen­den For­de­rung der medi­zi­ni­schen Fach­ge­sell­schaf­ten erteilt sei­ner­zeit Lau­ter­bach – damals noch als SPD-Gesund­heits­exper­te in der Regie­rung mit der Uni­on an wich­ti­gen Ent­schei­dun­gen betei­ligt – eine Absa­ge: Die Kin­der­ärz­te mein­ten es sehr gut. Lei­der sei es aber falsch, dass Kin­der eine gerin­ge Bedeu­tung für die Pan­de­mie hät­ten, schreibt er auf Twitter.

Nach den Som­mer­fe­ri­en im August 2020 wie­der­um heißt es in der Stel­lung­nah­me einer Kom­mis­si­on, der neben Dros­ten wei­te­re Viro­lo­gen wie Jonas Schmidt-Cha­na­sit, San­dra Cie­sek oder Mela­nie Brink­mann ange­hö­ren: "Wir befür­wor­ten jede Maß­nah­me, die dem Zweck dient, die Schu­len und Bil­dungs­ein­rich­tun­gen in der kom­men­den Win­ter­sai­son offen zu hal­ten." Dies sei für das Wohl­erge­hen der Kin­der unab­ding­bar. Es müss­ten prag­ma­ti­sche Kon­zep­te vor­lie­gen, um das Risi­ko einer Infek­ti­ons­aus­brei­tung an Schu­len zu reduzieren.

Es lässt sich sagen: Die strik­te For­de­rung einer groß­flä­chi­gen Schlie­ßung der Kitas und Schu­len durch wis­sen­schaft­li­che Bera­ter der Bun­des­re­gie­rung lässt sich nicht fin­den. Die ent­spre­chen­de Ent­schei­dung ist schluss­end­lich auf poli­ti­scher Ebe­ne gefallen.

Die dama­li­ge Bun­des­kanz­le­rin Ange­la Mer­kel (CDU) hat­te das Ver­hält­nis von Poli­tik und For­schung denn auch ein­mal auf den Punkt gebracht: Wis­sen­schaft­li­che Erkennt­nis­se über das Coro­na­vi­rus könn­ten sich im Lau­fe der Zeit ändern – "damit müs­sen wir leben", sag­te sie Ende April 2020. Ent­schei­dun­gen hin­ge­gen müss­ten poli­tisch getrof­fen wer­den, unter Ein­be­zie­hung der Erkennt­nis­se ver­schie­de­ner Dis­zi­pli­nen und der Abwä­gung unter­schied­li­cher Inter­es­sen.«