Scholz lobt Biontech-Investition

Nach sei­ner Süd­ame­ri­ka­rei­se, bei der ihm über­wie­gend freund­lich die kal­te Schul­ter gezeigt wur­de in Sachen Roh­stof­fe, Regen­wald und Eska­la­ti­on des Ukrai­ne­kriegs, muß­te der Kanz­ler nun auf Good­will-Tour zu Biontech. Die Mil­li­ar­dä­rIn­nen von der Gold­gru­be, die ohne die rie­si­gen staat­li­chen Sub­ven­tio­nen noch die erfolg­lo­se mRNA-Klit­sche besä­ßen, die sie seit Jahr­zehn­ten bewirt­schaf­te­ten, soll­ten gnä­dig gestimmt wer­den. Scholz hat­te ver­stan­den und signa­li­siert: Auch in die­sem Fall wird sich die Bun­des­re­gie­rung der wirt­schaft­li­chen Erpres­sung beugen.

Unter obi­ger Über­schrift ist auf faz​.net am 2.2.23 hin­ter der Bezahl­schran­ke zu lesen:

»Vor weni­gen Wochen hat­te Biontech mit der Ankün­di­gung für Auf­re­gung gesorgt, in Groß­bri­tan­ni­en ein neu­es For­schungs- und Ent­wick­lungs­zen­trum auf­bau­en zu wol­len. „Jetzt gehen schon unse­re Coro­na-Hel­den“, titel­te eine Bou­le­vard­zei­tung, und Bun­des­bil­dungs­mi­nis­te­rin Bet­ti­na Stark-Watz­in­ger (FDP) sag­te in einem Inter­view, Biontech wan­de­re zwar nicht kom­plett ab, „aber das soll­te uns in Deutsch­land und Euro­pa zu den­ken geben“.

Nun hat Bun­des­kanz­ler Olaf Scholz (SPD) dem umwor­be­nen Main­zer Impf­stoff­her­stel­ler am Don­ners­tag einen Besuch an sei­nem Stand­ort Mar­burg abge­stat­tet. Dort bau­te das Unter­neh­men eine ers­te unter­neh­mens­ei­ge­ne Her­stel­lungs­stät­te für Plas­mid-DNA auf. Plas­mid-DNA ist ein zen­tra­ler Bestand­teil für die Pro­duk­ti­on von mRNA-basier­ten Impf­stof­fen und The­ra­pien. Ende 2023 soll die Plas­mid­pro­duk­ti­on im kom­mer­zi­el­len Maß­stab star­ten; rund 40 Mil­lio­nen Euro hat Biontech dafür inves­tiert. „Eine sehr gute Nach­richt“, lob­te Scholz im Bei­sein der bei­den Mit­grün­der Ugur Sahin und Özlem Türeci…

Er sag­te der Phar­ma­in­dus­trie beschleu­nig­te Geneh­mi­gungs­ver­fah­ren für Fabri­ken und die Zulas­sung von Medi­ka­men­ten zu, um sie in Deutsch­land zu hal­ten. So schlecht sei­en die Rah­men­be­din­gun­gen zwar gar nicht, sag­te Scholz. Aber nötig sei­en „schnel­le­re Geneh­mi­gungs­ver­fah­ren, das gilt für Fabri­ken, aber genau­so für neue Medi­ka­men­te, für For­schungs­vor­ha­ben, auch für die Nut­zung von Daten, wenn es um For­schung geht“. Er füg­te hin­zu: „Da wol­len wir jetzt in ganz kur­zer Zeit mit vie­len sehr kon­kre­ten Geset­zes­vor­ha­ben dazu bei­tra­gen, dass die phar­ma­zeu­ti­sche Indus­trie, dass die Medi­zin­in­dus­trie in Deut­schen­land, dass die gan­ze Gesund­heits­öko­no­mie Fort­schrit­te macht.“…«

Auch wenn wir die­se Mon­ta­ge bereits hatten:

Die­se aus dem August 2021 stell­te noch ein ande­res Per­so­nal dar:

Und das sind flan­kie­ren­de Mel­dun­gen von dpa nur vom 2.2.23: