Marburg-Virus: Neue Bilder, alte Masche. »Der experimentelle Impfstoff wurde gut vertragen.«

»Nach­dem die Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­ti­on (WHO) im ver­gan­ge­nen Som­mer vor einem Aus­bruch des Mar­burg-Virus gewarnt hat­te, hat der hoch­ge­fähr­li­che Virus nun in Äqua­to­ri­al­gui­nea die ers­ten Todes­op­fer gefor­dert. Nach Regie­rungs­an­ga­ben zufol­ge sind neun Men­schen am töd­li­chen Mar­burg-Virus gestorben.

Gesund­heits­mi­nis­ter Mitoha Ondo'o Aye­ka­ba erklär­te am Mon­tag, in Abspra­che mit der WHO und den Ver­ein­ten Natio­nen (UNO) sei ein „Gesund­heits­alarm“ für die Pro­vinz Kié-Ntem sowie dem Nach­bar­di­strikt Mon­go­mo im Nord­os­ten des Lan­des aus­ge­ru­fen wor­den. Mehr als 4000 Men­schen sei­en unter Qua­ran­tä­ne gestellt worden.

Die neun Todes­fäl­le sei­en zwi­schen dem 7. Janu­ar und dem 7. Febru­ar fest­ge­stellt wor­den, erläu­ter­te der Minis­ter. Zudem wer­de noch ein „ver­däch­ti­ger“ Todes­fall vom 10. Febru­ar unter­sucht.«

»Ein kürz­lich in der Zeit­schrift The Lan­cet ver­öf­fent­lich­ter Arti­kel zeigt, dass ein expe­ri­men­tel­ler Impf­stoff gegen das Mar­burg-Virus (MARV) sicher war und in einer klei­nen, erst­mals am Men­schen durch­ge­führ­ten kli­ni­schen Stu­die eine Immun­re­ak­ti­on her­vor­rief. Der Impf­stoff, der von For­schern des Natio­nal Insti­tu­te of Aller­gy and Infec­tious Dise­a­ses (NIAID), das zu den Natio­nal Insti­tu­tes of Health gehört, ent­wi­ckelt wur­de, könn­te eines Tages ein wich­ti­ges Instru­ment zur Reak­ti­on auf Aus­brü­che des Mar­burg-Virus sein.

In die­ser ers­ten Pha­se-1-Stu­die am Men­schen wur­de ein expe­ri­men­tel­ler MARV-Impf­stoff­kan­di­dat mit der Bezeich­nung cAd3-Mar­burg getes­tet, der am Vac­ci­ne Rese­arch Cen­ter (VRC) des NIAID ent­wi­ckelt wur­de. Die­ser Impf­stoff ver­wen­det ein modi­fi­zier­tes Schim­pan­sen-Ade­no­vi­rus namens cAd3, das sich nicht mehr ver­meh­ren oder Zel­len infi­zie­ren kann und ein Gly­ko­pro­te­in auf der Ober­flä­che des MARV auf­weist, um eine Immun­re­ak­ti­on gegen das Virus aus­zu­lö­sen. Die cAd3-Impf­stoff­platt­form hat in frü­he­ren kli­ni­schen Ver­su­chen ein gutes Sicher­heits­pro­fil gezeigt, als sie in den vom VRC ent­wi­ckel­ten Impf­stof­fen gegen das Ebo­la- und Sudan-Virus ein­ge­setzt wurde…

Die Sicher­heits­er­geb­nis­se der Stu­die waren ermu­ti­gend: Es tra­ten kei­ne schwer­wie­gen­den uner­wünsch­ten Ereig­nis­se auf, und der expe­ri­men­tel­le Impf­stoff wur­de gut ver­tra­gen. Ein Teil­neh­mer in der Grup­pe mit der höhe­ren Dosis ent­wi­ckel­te nach der Imp­fung Fie­ber, das jedoch am nächs­ten Tag wie­der abklang. Dar­über hin­aus schien der Ver­suchs­impf­stoff eine star­ke, lang anhal­ten­de Immu­ni­tät gegen das MARV-Gly­ko­pro­te­in her­vor­zu­ru­fen: 95 % der Stu­di­en­teil­neh­mer wie­sen nach der Imp­fung eine robus­te Anti­kör­per­re­ak­ti­on auf, und 70 % behiel­ten die­se Reak­ti­on mehr als 48 Wochen lang bei.

Es ist geplant, wei­te­re Stu­di­en mit dem cAd3-Mar­burg-Impf­stoff in Gha­na, Kenia, Ugan­da und den Ver­ei­nig­ten Staa­ten durch­zu­füh­ren. Wenn wei­te­re Daten die viel­ver­spre­chen­den Ergeb­nis­se der Pha­se-1-Stu­die bestä­ti­gen, könn­te der cAd3-Mar­burg-Virus-Impf­stoff eines Tages bei der Not­fall­re­ak­ti­on auf MARV-Aus­brü­che ein­ge­setzt wer­den…«

