Masks continue to be a cool tee against COVID-19

»WHO aktua­li­siert COVID-19-Leitlinien zu Masken, Behandlung und Patientenversorgung



Die WHO hat ihre Leitlinien zum Tragen von Masken in der Bevölkerung, zur Behandlung von COVID-19 und zur kli­ni­schen Behandlung aktualisiert…

Masken sind wei­ter­hin ein wich­ti­ges Mittel gegen COVID-19

Die WHO emp­fiehlt der Bevölkerung wei­ter­hin die Verwendung von Masken in bestimm­ten Situationen, und in die­ser Aktualisierung wird ange­sichts der der­zei­ti­gen welt­wei­ten Ausbreitung von COVID-19 deren Verwendung unab­hän­gig von der loka­len epi­de­mio­lo­gi­schen Situation empfohlen.

Masken wer­den emp­foh­len nach einer kürz­li­chen Exposition gegen­über COVID-19, wenn jemand an COVID-19 erkrankt ist oder den Verdacht hat, dass er dar­an erkrankt ist, wenn jemand ein hohes Risiko für eine schwe­re COVID-19-Infektion hat und für alle Personen, die sich in einem über­füll­ten, geschlos­se­nen oder schlecht belüf­te­ten Raum auf­hal­ten. Bisher beruh­ten die Empfehlungen der WHO auf der epi­de­mio­lo­gi­schen Situation.

Ähnlich wie bei frü­he­ren Empfehlungen weist die WHO dar­auf hin, dass es wei­te­re Fälle gibt, in denen eine Maske auf der Grundlage einer Risikobewertung emp­foh­len wer­den kann. Zu den zu berück­sich­ti­gen­den Faktoren gehö­ren die loka­len epi­de­mio­lo­gi­schen Trends oder die stei­gen­de Zahl der Krankenhausaufenthalte, der Grad der Durchimpfung und der Immunität in der Gemeinschaft sowie das Umfeld, in dem sich die Menschen befin­den…«

who​.int(13.1.23)



Die Isolation soll wei­ter 10 Tage lang gel­ten, irgend­wie kann man sich aber frü­her "frei­tes­ten".

»Überprüfung der COVID-19-Behandlungen

Die WHO hat ihre nach­drück­li­che Empfehlung für die Verwendung von Nirmatrelvir-Ritonavir (auch bekannt unter dem Markennamen 'Paxlovid') ver­län­gert.

Schwangere oder stil­len­de Frauen mit einer nicht schwe­ren COVID-19-Behandlung soll­ten ihren Arzt kon­sul­tie­ren, um zu ent­schei­den, ob sie die­ses Medikament ein­neh­men soll­ten, da "wahr­schein­li­che Vorteile" und ein Mangel an uner­wünsch­ten Ereignissen [? a lack of adver­se events] berich­tet wurden…«

