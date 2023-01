AOK im Widerstand

Die Geschäfte sind gemacht, die "Pandemie" wird fürs ers­te abge­wi­ckelt. Da kann die Chefin der AOK mutig Forderungen stellen:

»AOK kri­ti­siert Höhe der Corona-Impfhonorare

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Nach Ansicht der Vorstandsvorsitzenden des AOK-Bundesverbandes, Carola Reimann, wer­den Ärzte für Corona-Impfungen zu hoch ver­gü­tet. „Die Corona-Impfung ist mit der her­kömm­li­chen Influenza-Impfung gut ver­gleich­bar“, sag­te Reimann der „Bild“ (Mittwochausgabe).

„Deshalb soll­te sich das Impfhonorar auch auf ähn­li­chem Niveau bewe­gen.“ Das Honorar für eine Corona-Impfung liegt aktu­ell bei 28 Euro. Die Influenza-Impfung wird dage­gen regio­nal unter­schied­lich mit rund 8 bis 10 Euro ver­gü­tet…«

olden​bur​ger​-online​zei​tung​.de (11.1.23)



Dazu paßt wie­der mal Franz Josef Degenhardt.

Das Lied vom "Notar Bolamus":

»[Gesprochen:]

Die zwi­schen den Zeilen Widerstand leisteten

Damals

Die sich zurück­zo­gen in das Reich Beethovens

Damals

Und dann wie­der her­aus­ka­men und immer noch schreiben

Die heben jetzt mah­nend die Stimme:

„Maßhalten!“, sagen sie

„Maßhalten, ihr Polizisten!

Maßhalten, ihr Studenten!

Maßhalten, ihr Exploiteure und Gouverneure!

Maßhalten, ihr Arbeiter, Chinesen und Neger!

Maßhalten, ihr Mörder!

Maßhalten, ihr Opfer!“

Der alte Notar Bolamus muss weit über neun­zig sein

Macht täg­lich noch sei­nen Spaziergang, trinkt Sonntags sein Schöppchen Wein

Liest immer noch ohne Brille die Zeitung, die er seit jeher las –

Aber nur noch die Todesanzeigen und er hat dabei sei­nen Spaß!

Er kichert und kratzt sich in Greisenlust zwi­schen den Zehen:

„Zu leben“, sagt er, „das muss man eben verstehen!“

„Zu leben“, sagt er, „das muss man eben verstehen!“

Ja, der alte Notar Bolamus, der hat das richt'ge Rezept

Wie man so alt wie er wird und immer noch weiterlebt –

Und er erzählt es am Stammtisch auch jedem, der's hören will:

„Das ist es“, sagt er, „alles ganz ein­fach, mit Maß und mit Ziel

Und nie­mals, Verehrtester, irgend­was übertreiben

Dann wird jedes Organ und alles in Ordnung bleiben!

Dann wird jedes Organ und alles in Ordnung bleiben!“

Ja, der alte Notar Bolamus hat so gelebt, wie er sagt

Hat ein biss­chen geraucht und getrun­ken, ein biss­chen von allem genascht, ein biss­chen an allem genagt

Ein biss­chen geschafft, ein biss­chen gezeugt, ein biss­chen Vermögen gemacht –

Und manch­mal ist er am Morgen sogar ein biss­chen erschro­cken erwacht!

Ja, der alte Notar Bolamus hat nie etwas übertrieben

Und dar­um ist er auch bis heut' so gesund geblieben!

Und dar­um ist er auch bis heut' so gesund geblieben!



Ja, der alte Notar Bolamus, der hat sich gut durch die Zeit gebracht

Weil, er war immer ein biss­chen dafür, und immer ein biss­chen dage­gen, und er gab immer acht!

„Nur Auschwitz“, sagt er, „das war ein biss­chen zu viel!“

Und er zitiert sei­nen Wahlspruch: „Alles mit Maß und mit Ziel!“

Ja, sein Urteil war immer sehr abgewogen

Und dar­um ist er auch bis heu­te um nichts betrogen!

Und dar­um ist er auch bis heu­te um nichts betrogen!



Ja, der alte Notar Bolamus muss weit über neun­zig sein

Macht täg­lich noch sei­nen Spaziergang, trinkt Sonntags sein Schöppchen Wein!

Und jetzt nehm'wer mal an, er kommt ein­mal dann doch zu dem, den er Herrgott nennt –

Eine Mischung aus Christkind und Goethe und Landgerichtspräsident –

Und die­ser, der tät' ihn schließ­lich auch noch belohnen –

Mal ehr­lich, Kumpanen, wer von uns möch­te da wohnen?

Mal ehr­lich, Kumpanen, wer von uns möch­te da woh­nen?«