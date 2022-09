Nachweis von Messenger-RNA COVID-19-Impfstoffen in menschlicher Muttermilch

So ist (in deut­scher Übersetzung) ein "Research Letter" aus der NYU Long Island School of Medicine über­schrie­ben. Auf jamanet​work​.com ist am 26.9. zu lesen:

»Die Impfung ist ein Eckpfeiler im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie. Bei den ers­ten kli­ni­schen Versuchen mit Boten-RNA-Impfstoffen (mRNA) wur­den jedoch meh­re­re gefähr­de­te Gruppen aus­ge­schlos­sen, dar­un­ter Kleinkinder und Stillende. Die US-ame­ri­ka­ni­sche Gesundheitsbehörde FDA hat die Entscheidung über die Zulassung von COVID-19-mRNA-Impfstoffen für Säuglinge unter sechs Monaten ver­scho­ben, bis wei­te­re Daten vor­lie­gen, da die Immunreaktion der Kinder mög­li­cher­wei­se beein­flusst wird, was ihre Immunität ver­än­dern könnte.

Die Centers for Disease Control and Prevention emp­feh­len, die COVID-19-mRNA-Impfstoffe stil­len­den Personen anzu­bie­ten, obwohl die mög­li­che Passage von Impfstoff-mRNAs in die Muttermilch, die zu einer Exposition von Säuglingen im Alter von weni­ger als 6 Monaten führt, nicht unter­sucht wur­de. In die­ser Studie wur­de unter­sucht, ob die mRNA des COVID-19-Impfstoffs in der expri­mier­ten Muttermilch (EBM) von stil­len­den Personen, die inner­halb von 6 Monaten nach der Entbindung geimpft wer­den, nach­ge­wie­sen wer­den kann.«

Im Volltext der Studie mit 11 TeilnehmerInnen heißt es:

»Diskussion



Das spo­ra­di­sche Vorhandensein und die Spuren von COVID-19-Impfstoff-mRNA, die im EBM nach­ge­wie­sen wur­den, deu­ten dar­auf hin, dass das Stillen nach der COVID-19-mRNA-Impfung sicher ist, ins­be­son­de­re nach 48 Stunden nach der Impfung. Diese Daten zei­gen zum ers­ten Mal die Biodistribution von COVID-19-Impfstoff-mRNA in Brustzellen und die poten­zi­el­le Fähigkeit von Gewebe-EVs, die Impfstoff-mRNA zu ver­pa­cken, die zu ent­fern­ten Zellen trans­por­tiert wer­den kann. Über die Biodistribution und Lokalisierung von Lipidnanopartikeln in mensch­li­chem Gewebe nach einer COVID-19-mRNA-Impfung wur­de bis­her nur wenig berich­tet. Bei Ratten wur­den bis zu drei Tage nach der intra­mus­ku­lä­ren Verabreichung nied­ri­ge mRNA-Spiegel des Impfstoffs im Herz, in der Lunge, in den Hoden und im Gehirn nach­ge­wie­sen, was auf eine bio­lo­gi­sche Verteilung im Gewebe hin­weist. Wir ver­mu­ten, dass nach der Verabreichung des Impfstoffs Lipid-Nanopartikel, die die mRNA des Impfstoffs ent­hal­ten, über häma­to­ge­ne und/oder lympha­ti­sche Wege in die Brustdrüsen gelan­gen. Darüber hin­aus ver­mu­ten wir, dass die in das Zytosol der Brustzellen frei­ge­setz­te mRNA des Impfstoffs in sich ent­wi­ckeln­de EVs rekru­tiert wer­den kann, die spä­ter in die EBM sezer­niert werden.

Zu den Einschränkungen die­ser Studie gehö­ren der rela­tiv gerin­ge Stichprobenumfang und das Fehlen funk­tio­nel­ler Studien, die zei­gen, ob die ent­deck­te Impfstoff-mRNA trans­la­tio­nal aktiv ist. Außerdem haben wir die mög­li­che kumu­la­ti­ve Impfstoff-mRNA-Exposition nach häu­fi­gem Stillen von Säuglingen nicht unter­sucht. Wir gehen davon aus, dass es sicher ist, nach der müt­ter­li­chen COVID-19-Impfung zu stil­len. Allerdings ist Vorsicht gebo­ten, wenn Kinder, die jün­ger als 6 Monate sind, in den ers­ten 48 Stunden nach der müt­ter­li­chen Impfung gestillt wer­den, bis wei­te­re Sicherheitsstudien durch­ge­führt wer­den. Darüber hin­aus muss die mög­li­che Interferenz der COVID-19-Impfstoff-MRNA mit der Immunantwort auf meh­re­re Routineimpfstoffe, die Säuglingen in den ers­ten sechs Monaten ver­ab­reicht wer­den, in Betracht gezo­gen wer­den. Es ist von ent­schei­den­der Bedeutung, dass stil­len­de Personen in künf­ti­ge Impfstudien ein­be­zo­gen wer­den, um die Auswirkungen von mRNA-Impfstoffen auf die Laktation bes­ser beur­tei­len zu kön­nen.«

(Fußnoten der Originale wur­den hier weg­ge­las­sen. Hervorhebungen nicht im Original.)

Was sagt hingegen die Stiko?

»Stillenden wird eine COVID-19-Impfung mit zwei Dosen eines mRNA-Impfstoffs im Abstand von 3–6 (Comirnaty) bzw. 4–6 Wochen (Spikevax) emp­foh­len. Stillende unter 30 Jahren sol­len mit Comirnaty geimpft werden…

Die STIKO emp­fiehlt allen Personen ab 12 Jahren eine Auffrischimpfung, die­se Empfehlung gilt auch für Schwangere ab dem 2. Trimenon, für Stillende und all­ge­mein für Frauen im gebär­fä­hi­gen Alter…

Frauen im gebär­fä­hi­gen Alter, ins­be­son­de­re mit Kinderwunsch, emp­fiehlt die STIKO die COVID-19-Impfung aus­drück­lich, um bei einer zukünf­ti­gen Schwangerschaft bereits ab Konzeption über die Schwangerschaft opti­mal gegen die­se Erkrankung geschützt zu sein…

Sicherheit der Impfung in der Stillzeit: Bisher gibt es nur weni­ge Studien zur Sicherheit von mRNA-Impfstoffen gegen COVID-19 für das Kind nach Impfung der Mutter in der Stillzeit. In die­sen Studien wur­de kein bzw. wenn ein nur mini­ma­ler Transfer von mRNA des Impfstoffes in die Muttermilch nach­ge­wie­sen. Aufgrund von in der Muttermilch und im Magen-Darm-Trakt des Kindes vor­kom­men­den Ribonukleasen (Nukleasen, die RNA-Moleküle spe­zi­fisch abbau­en), ist anzu­neh­men und plau­si­bel, dass mög­li­che Impfstoff-mRNA sehr schnell bereits in der Muttermilch bzw. noch im Magen-Darm-Trakt des Kindes abge­baut wer­den. In den bis­he­ri­gen Studien tra­ten kei­ne schwe­ren uner­wünsch­ten Nebenwirkungen bei Stillenden oder deren Kindern nach der Impfung auf…«

rki​.de



"Keine schwe­ren uner­wünsch­ten Nebenwirkungen" – dann kann es ja nicht so schlimm sein.