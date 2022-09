OÖ-Ärztekammer-Chef: „Testen war nicht der richtige Weg“

Das ist auf einer Seite der "Ärztekammer für Wien" am 21.9. zu lesen:

»Der ober­ös­ter­rei­chi­sche Ärztekammer-Präsident Peter Niedermoser ist kein Freund von groß ange­leg­ten Corona-Tests. Getestet wer­den soll­ten ledig­lich sym­pto­ma­ti­sche Personen, und das nur von Ärzt:innen, sag­te Niedermoser gegen­über der APA. 66 Tests pro Tausend Einwohner am Tag machen Österreich zwar zum „Testweltmeister“, „sie haben aber zu kei­ner­lei Verbesserung der Situation bei­getra­gen“, so der Pathologe. Privat las­se er sich gar nicht mehr tes­ten.

Er wol­le nie­man­dem einen Vorwurf machen, denn „im Nachhinein ist man immer klü­ger“. Wichtig sei aber, aus den Fehlern zu ler­nen. Länder wie Deutschland oder Schweden hät­ten mit vier bezie­hungs­wei­se zwei Tests pro Tag auf Tausend Einwohner deut­lich weni­ger getes­tet, die Sterberate sei in jenen Ländern jedoch bes­ser als in Österreich. „Weder hat sich die Wellenbewegung durch das Testen ver­än­dert, noch hat­te die Vielzahl an Tests einen Einfluss auf die Todeszahlen“, sagt Niedermoser, der sich dabei auf ein Papier des ober­ös­ter­rei­chi­schen Landeskrisenstabes stützt.

Groß ange­leg­te Massentests oder das Projekt „alles gur­gelt“ in Wien wür­den ledig­lich zu einer fal­schen Sicherheit bei­tra­gen. Mehr als zwei Milliarden Euro, die bis­her für öffent­li­che Testungen aus­ge­ge­ben wur­den, sei­en längst nicht mehr gerecht­fer­tigt. Tests soll­ten laut Niedermoser nur noch beim Arzt oder der Ärztin statt­fin­den. Die Gefahr, dass sym­pto­ma­ti­sche Personen – ande­re soll­ten ja zukünf­tig aufs tes­ten ver­zich­ten – in der Arztpraxis jeman­den anste­cken wür­den, sieht er nicht. „Zuallererst soll­te man ohne­hin beim Arzt anru­fen, vor Ort Maske tra­gen, und in den Wartezimmern der Ordinationen und Krankenhäusern in sepa­rier­ten Bereichen warten“.

Gängige Hygienemaßnahmen und Masken sei­en wei­ter­hin ein pro­ba­tes Mittel um sich gegen eine Infektion zu schüt­zen, er ver­ste­he aber auch Menschen die dar­auf ver­zich­ten wür­den. „Bei dem der­zei­ti­gen Infektionsgeschehen muss jeder für sich ent­schei­den, wo und wann er Maske trägt“, so Niedermoser.«

