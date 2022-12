»Recht überraschend will die Bundesregierung daher nun eine Übergangsregelung zur Coronavirus-Impfkampagne im Gesetz für eine Gaspreisbremse unterbringen«

Es ist üblich, daß die Regierung Ereignisse wie Fußballmeisterschaften nutzt, um unbe­merkt Gesetzesänderungen durch­zu­brin­gen. Da der Ablenkungsfaktor dies­mal nicht ganz so groß ist (hat jemand Autos mit Deutschlandfähnchen gese­hen?), greift man zu einem beson­de­ren Trick. Auf phar​ma​zeu​ti​sche​-zei​tung​.de ist am 3.12.22 zu lesen:

»Impfkampagne ver­län­gert

Corona-Impfungen in Apotheken wer­den verstetigt

Die Ampel-Koalition will die Coronavirus-Impfungen in Apotheken in die Regelversorgung über­füh­ren. Das sieht ein Änderungsantrag zum Gesetz für eine Gaspreisbremse vor, der der PZ vor­liegt. Die bald aus­lau­fen­de Impfverordnung soll zudem durch eine Übergangsregelung ersetzt wer­den – die lau­fen­de Impfkampagne kann also wei­ter­ge­hen.«

Hier wur­de am 2.12. über die Vorgeschichte berich­tet, die die "PZ" so darstellt:

»In den ver­gan­ge­nen Tagen hat es vie­le Diskussionen rund um die Coronavirus-Impfkampagne der Bundesregierung gege­ben. Schließlich läuft die Impfverordnung, in der unter ande­rem die Vergütungen für Apotheken, Großhändler und Ärzte gere­gelt ist, zum Jahresende aus. Die Ärzteschaft hat­te ange­mahnt, dass es orga­ni­sa­to­risch nicht mög­lich ist, die Corona-Impfungen pünkt­lich bis Anfang 2023 in die Regelversorgung zu überführen…

Regelungen im Gesetz für eine Gaspreisbremse



Recht über­ra­schend will die Bundesregierung daher nun eine Übergangsregelung zur Coronavirus-Impfkampagne im Gesetz für eine Gaspreisbremse unter­brin­gen, das der Bundestag noch in die­sem Jahr beschlie­ßen könn­te. Mit dem Änderungsantrag sol­len alle rele­van­ten Regelungen zur Logistik der Impfkampagne und der Vergütung der Beteiligten in das Energie-Gesetz über­führt wer­den und bis Ende 2023 gel­ten. Sowohl die Vergütung der Apotheken (Bestellung und Auslieferung der Impfstoffe an die Ärzte sowie für die Erstellung von Impfzertifikaten) als auch die Honorierung der Großhändler blei­ben im Vergleich zur aus­lau­fen­den Impfverordnung unverändert…

Corona-Impfungen: Apotheken werden dauerhaft ermächtigt



Doch die Bundesregierung will auch schon die Weichen für die Regelversorgung mit Coronavirus-Impfstoffen stel­len. In einem wei­te­ren Änderungsantrag will die Ampel-Koalition regeln, dass Apotheken dau­er­haft ermäch­tigt wer­den, Coronavirus-Schutzimpfungen zu ver­ab­rei­chen. »Durch die Änderungen wer­den zusätz­lich zu Ärztinnen und Ärzten Apothekerinnen und Apotheker dau­er­haft auch zur Durchführung von Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV‑2 berech­tigt, soweit sie erfolg­reich ärzt­lich geschult sind und sie für eine öffent­li­che Apotheke Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV‑2 durch­füh­ren. Die Berechtigung umfasst die Durchführung von Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV‑2 bei Personen, die das zwölf­te Lebensjahr voll­endet haben. Damit wird ein wei­te­rer, nied­rig­schwel­li­ger Zugang für die Bevölkerung zu die­ser Schutzimpfung dau­er­haft ermög­licht«, heißt es zur Begründung…

Vergütung für Paxlovid-Abgabe verlängert



Schließlich will die Ampel-Koalition noch eine drit­te Pandemie-Sonderregelung ver­län­gern, die nur bis April 2023 gilt. Konkret geht es um die Vergütungen für Apotheker und Großhändler in Zusammenhang mit der Abgabe von Covid-19-Therapeutika wie bei­spiels­wei­se Paxlovid. Auch hier sol­len die Vergütungen bis Ende 2023 gel­ten, auch in die­sem Fall wer­den die Vergütungswerte aus den Corona-Verordnungen unver­än­dert übernommen.«

In einem Kommentar, dem ich den Hinweis zu die­sem Artikel ver­dan­ke, heißt es zum Apotheken-"Impfen":

»Ohne Anamnese und aus­rei­chen­de Kenntnis von Erkrankungen, Vorerkrankungen, Wechselwirkungen usw.? Wer haf­tet bei einem Spritzschaden? Was, wenn beim Einführen der Nadel ein Nerv getrof­fen wird? …

Der Beruf “Arzt” als Auslaufmodel, oder aus­schließ­lich als “Experte” ohne Praxiserfahrung.

Als Ideen:

Knochenbrüche von einem Gärtner behan­deln las­sen. Einen Stock ran­bin­den kann der auch.

Nähkurse für Patienten. Eine Wunde kann ein Patient auch sicher sel­ber nähen.

OP beim nächs­ten Metzger. Der kennt sich doch mit Messern aus.

Die Anästhesie wird beim nächs­ten Drogenhändler geholt und selbst ver­ab­reicht. Bitte eine Quittung ver­lan­gen.«