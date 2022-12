»Ärzteverbände warnen bereits, dass es im neuen Jahr zunächst gar keine Impfungen mehr geben könnte«

Ohne Moos nix los, sagen sie und brin­gen auf den Punkt, wor­um es bei den "Impfungen" schon immer ging. "Ab Januar: Kein Geld mehr für Corona-Impfungen". Unter die­ser Überschrift ist auf apo​the​ke​-adhoc​.de am 29.11.22 zu lesen:

»Berlin – Der Bund will die Corona-Impfungen nicht län­ger finan­zie­ren, schon ab Januar sol­len die Kassen über­neh­men. Doch das gibt die Rechtslage über­haupt nicht her – in Windeseile müss­ten in den kom­men­den Wochen ent­spre­chen­de Gesetzesänderungen auf­ge­setzt und ver­ab­schie­det wer­den. Dazu ist die Sache aber viel zu kom­plex. Die Ärzteverbände war­nen bereits, dass es im neu­en Jahr zunächst gar kei­ne Impfungen mehr geben könnte…

Im Haushaltsausschuss gab es am Mittwoch plötz­lich Widerstand. Was genau pas­sier­te, dar­über gehen die Meinungen aus­ein­an­der. Fakt ist jedoch, dass es ab dem Jahreswechsel kein Geld mehr vom Bund geben soll – und dass die ImpfVO man­gels Finanzierung in ihrer jet­zi­gen Form fak­tisch nicht ver­län­gert wer­den kann.

Damit aber lösen sich wich­ti­ge Regelungen in Luft auf, für die es dann über­haupt kei­ne Grundlage mehr gibt…

Keine Grundlage für Auslieferungen

Für die Apotheken ist das Thema damit von höchs­ter Brisanz. Denn nach Auslaufen der ImpfVO fehlt die recht­li­che Grundlage nicht nur für die Durchführung von Impfungen, son­dern auch für die Auslieferung des Impfstoffs nach den der­zei­ti­gen Prinzipien. Auch der Großhandel ist betrof­fen, denn das Auftauen und Auseinzeln des Impfstoffs ist in kei­nen ande­ren Vorschriften vor­ge­se­hen. Von der Vergütung ganz abge­se­hen, die bei­spiels­wei­se im Fall der Apotheken auch im Rahmenvertrag erst ein­mal auf­ge­nom­men wer­den müsste.

Doch es stel­len sich auch ganz grund­sätz­li­che Fragen, für die es nach Auskunft von Experten der­zeit kei­ner­lei Lösung gibt. So wer­den die Impfstoffe bekannt­lich von der EU ein­ge­kauft und vom Bund bezahlt und zur Verfügung gestellt. Es gibt aber kei­ner­lei recht­li­che Grundlage für eine wie auch immer gear­te­te Überlassung an die Krankenkassen. Im Gegenteil: Im Zusammenhang mit dem eben­falls zen­tral beschaff­ten Impfstoff gegen Affenpocken haben Bund und Länder einen sol­chen Transfer aus grund­sätz­li­chen Erwägungen gera­de erst abge­lehnt. Und dort ist die Dimension viel klei­ner als bei den Corona-Impfungen…«

Das grenze schon an „Sabotage“, sagt ein Ärztevertreter

»Die Zeit drängt: Die letz­te Sitzungswoche ist KW 50, am 16. Dezember fin­det auch die letz­te Sitzung des Bundesrats in die­sem Jahr statt. Kommt es bis dahin zu kei­ner Verständigung, droht ab Januar das tota­le Chaos: Während die 33 Millionen Euro teu­re Kampagne des BMG die Menschen zur Impfung auf­for­dert, könn­te es im neu­en Jahr ohne eine ein­zi­ge Spritze starten.

Die Ärzteverbände sind jeden­falls ent­setzt. Das funk­tio­nie­ren­de System der­art kurz­fris­tig abzu­schaf­fen – und das mit­ten in der größ­ten Erkältungswelle seit zwei Jahren – das gren­ze schon an „Sabotage“, sagt ein Ärztevertreter…

Und schließ­lich geht es um die Vergütung. Statt der übli­chen 8 Euro kön­nen die Ärzt:innen für jede Corona-Impfung 28 Euro abrechnen.«