Rette sich, wer kann! Über den »Söderlappen«

Auf spie​gel​.de wird der Versuch unter­nom­men, wenigs­tens ein Fetisch der rund­um geschei­ter­ten Corona-Politik zu ret­ten. Unter der Überschrift "Für die Maske, gegen die Pflicht" ist am 6.12. hin­ter der Bezahlschranke zu lesen:

"Da ist er also wie­der, der alt­be­kann­te Corona-Flickenteppich. Dieses Mal geht es um die letz­te Bastion der Maskenpflicht: den öffent­li­chen Nahverkehr. Die Gesundheitsminister der Länder hat­ten am Montagnachmittag unter ande­rem dar­über in einer digi­ta­len Konferenz bera­ten. Es gebe in die­ser Frage »kein ein­heit­li­ches Vorgehen«, hieß es nach dem Treffen.

Die meis­ten Länder woll­ten die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen dem­nach bis Jahresende ver­län­gern, eini­ge dar­über hin­aus. Zum Teil sol­le die Pflicht einer Empfehlung wei­chen. Pandemiepolitik und Kommunikation blei­ben ein rei­nes Chaos. Als sei­en wir in einer ewi­gen Zeitschleife gefan­gen. Die Pflicht stößt bei vie­len Menschen auf Unverständnis, bei man­chen gar auf Trotz. Das Irrlichtern der Länder ver­stärkt das noch. Dabei wäre es so einfach.

Kaum eine Schutzmaßnahme hat die Gemüter der­art erhitzt wie die Maske. Die meis­ten haben den Mund-Nasen-Schutz in der Pandemie als not­wen­di­ges Übel ange­se­hen – eine bis­wei­len unan­ge­neh­me, aber sinn­vol­le Waffe im Kampf gegen das Virus. So weit, so ver­nünf­tig. Kritiker hin­ge­gen schmäh­ten die Gesichtsbedeckung als »Maulkorb« oder mit Blick auf miss­lie­bi­ge Politiker unter ande­rem als »Söderlappen«…"

Schade, war­um begeg­net mir der Begriff erst jetzt?

"Obwohl die radi­ka­len Maskengegner glück­li­cher­wei­se trotz­dem in der Minderheit sind, wächst nun mit sin­ken­den Coronainfektionszahlen, brei­te­rer Immunität in der Bevölkerung und weni­ger bedroh­li­chen Virusvarianten die all­ge­mei­ne Maskenmüdigkeit…