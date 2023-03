Stimmt alles gar nicht: Lauterbach war "Co-Leiter"

Man soll­te der "Spiegel"-Redakteurin Annet­te Bruhns dank­bar sein. Wie sie demen­tiert, was "Hob­by­re­cher­cheur Kubo" her­aus­ge­fun­den hat, ist bes­te Wer­bung für ihn und sein coro­dok-Buch "Apo­kar­lyp­se. Kern­schmel­ze im Panik-Reak­tor". Auf table​.media ("dem größ­ten unab­hän­gi­gen Start-up für Qua­li­täts­jour­na­lis­mus in Deutsch­land. Die Pro­fes­sio­nal Brie­fings von Table​.Media sind ein Infor­ma­ti­ons­an­ge­bot für die ent­schei­den­den Köp­fe in Poli­tik und Wirt­schaft, Ver­wal­tung und Ver­bän­den, Wis­sen­schaft und Bil­dung sowie NGOs und Gesell­schaft") geht sie in gewohn­ter Manier vor. Wider­legt wird, was so nicht behaup­tet wur­de, der Ver­fas­ser des Vor­wor­tes des Buches, Wer­ner Rüge­mer, sei "zuletzt als Putin-Apo­lo­get" auf­ge­tre­ten, und so lau­ter wie Lau­ter­bach ist ohne­hin kein Ande­rer. Wir lesen über "Men­schen mit einer Agen­da" (ist das nicht sowas von Verschwörungstheorie?):

»… Der Fall Lau­ter­bach ist ein Bei­spiel für das, was pas­sie­ren kann, wenn Men­schen mit einer Agen­da etwas ver­su­chen auf­zu­klä­ren, von dem sie inhalt­lich wenig ver­ste­hen. Ein Fall, der so lan­ge zurück­liegt, dass min­des­tens ein Betei­lig­ter bereits ver­stor­ben ist – und ande­re sich kaum noch erinnern…

Kern der Vor­wür­fe: ein vom Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­te­ri­um mit zwei Mil­lio­nen D‑Mark geför­der­tes For­schungs­pro­jekt aus dem Jahr 1995 zu Brust­krebs. Von dem näm­lich las­se sich „heu­te nichts mehr fin­den“, so der Vor­wurf. Lau­ter­bach, damals 32, habe sich in sei­ner Bewer­bung als Lei­ter der unauf­find­ba­ren Stu­die bezeich­net. Die Bewer­bungs­un­ter­la­gen hat­ten die Recher­cheu­re im Archiv der Uni­ver­si­tät Tübin­gen ein­ge­se­hen. Doch weder die Uni noch das Gesund­heits­mi­nis­te­ri­um konn­ten ein der­ar­ti­ges Pro­jekt in ihren Daten fin­den; auch die Uni­ver­si­tät zu Köln, bei der sich Lau­ter­bach eben­falls bewarb, fand nichts…«

Mit vie­len Wor­ten wird dann auf einen Tweet von Bernd-Chris­toph Käm­per ein­ge­gan­gen, der sich auf die Suche nach die­sem einen von meh­re­ren wider­sprüch­lich zitier­ten Titeln in Lau­ter­bachs Bewer­bungs­schrei­ben gemacht hat­te (s. Der Kar­la­tan – Fol­ge 5). Tat­säch­lich ist es ihm gelun­gen, einen 15-sei­ti­gen Auf­satz aus­fin­dig zu machen, in wel­chem Lau­ter­bach als Autor auf­ge­führt ist. Dies­be­züg­lich war er erfolg­rei­cher als Kubo, Minis­te­ri­um und die Hoch­schu­len. Nur: Es war nie behaup­tet wor­den, es gebe die­se Stu­die nicht. Die Fra­ge war, ob sie bele­gen kann, daß Lau­ter­bach als Lei­ter For­schungs­gel­der ein­ge­wor­ben hat. Da ist – was Bruhns igno­riert – Käm­per sicher:

»Dass er nicht wie in der Tübin­ger Bewer­bung behaup­tet der Stu­di­en­lei­ter war, geht schon dar­aus her­vor, dass der an letz­ter Stel­le genann­te Prof. Mit­ter­may­er als cor­re­spon­ding aut­hor benannt wird.… und er war es natür­lich auch, der die Dritt­mit­tel ein­ge­wor­ben hat. In der BMG-Publi­ka­ti­on von 1998 zu den im Zeit­raum von 1981–1998 geför­der­ten Pro­jek­ten ist es Mit­ter­may­er, der über die Aache­ner Feld­stu­die berich­tet…«

Genau das ist das The­ma von Tho­mas Kubo. Ob Frau Bruhns dies für eine Ent­las­tung hält?

»Mit­ter­may­er, seit 20 Jah­ren eme­ri­tier­ter Patho­lo­ge der RWTH Aachen, wun­dert sich über die Aus­sa­ge sehr. „Wo bin ich damit zitiert?“, fragt er am Tele­fon irri­tiert. An das For­schungs­pro­jekt erin­ne­re er sich näm­lich gut, auch an die Rol­le von Karl Lau­ter­bach und des­sen dama­li­ger Frau. Vor allem aber an die bahn­bre­chen­den Fol­gen der For­schung, die die­se bei­den vor­an­ge­trie­ben hät­ten. „Des­halb gibt es jetzt das Brust­krebs-Scree­ning für Frau­en ab 50 Jah­ren“, sagt Mit­ter­may­er. „Wenn Karl Lau­ter­bach und Ange­la Spelsberg sich je fra­gen wür­den, was habe ich in mei­nem Leben Nütz­li­ches gemacht, wür­de ich sagen: Das war wirk­lich etwas Ordentliches.“

Drittmittelbeschaffung – „für Außenstehende ein vollständiges Geheimnis“

Zu sei­ner Rol­le bei der Dritt­mit­tel­be­schaf­fung sagt der Pen­sio­när dann noch, dass die­ses The­ma „für Außen­ste­hen­de ein voll­stän­di­ges Geheim­nis sei“. Auf jeden Fall müs­se bei so einem For­schungs­pro­jekt am Ende ein „Head of Depart­ment“ fir­mie­ren, „um die Boni­tät des Gan­zen zu garan­tie­ren“. Des­halb fir­mier­te er, denn das jun­ge Tumor­zen­trum Aachen sei sei­ner Patho­lo­gie der RWTH ange­glie­dert gewesen.«

Oder das Folgende??

»Für sei­nen Ruf nach Köln, wo der in Har­vard qua­li­fi­zier­te Gesund­heits­öko­nom bis heu­te Pro­fes­sor ist, hat­te Lau­ter­bach der Uni-Spre­che­rin Eli­sa­beth Hoff­mann zufol­ge tat­säch­lich Mit­tel zur Finan­zie­rung sei­ner Pro­fes­sur auf­ge­trie­ben: von einer Stif­tung. Als die­se am Ende doch absprang, ent­schloss sich das Land Nord­rhein-West­fa­len, den neu­en Lehr­stuhl zu finan­zie­ren. „Es war eine der ers­ten Pro­fes­su­ren für das neue Fach in Deutsch­land“, so Hoff­mann. „Die Rele­vanz die­ser Ent­schei­dung zeigt sich dar­an, dass es heu­te mehr als ein Dut­zend Pro­fes­su­ren für Gesund­heits­öko­no­mie gibt.“ Lau­ter­bach sei der über­zeu­gends­te Aspi­rant gewe­sen. Schon weil er einer der weni­gen war, der Public Health im Aus­land stu­diert hat­te, an einer der renom­mier­tes­ten Hoch­schu­len der Welt…

Kubo zeigt seit der Pan­de­mie ein­schlä­gi­ges Inter­es­se an Lau­ter­bach; sein neu­es Werk über den Gesund­heits­po­li­ti­ker heißt: „Apo­kar­lyp­se. Kern­schmel­ze im Panik-Reak­tor“. Dar­in Sät­ze wie: Lau­ter­bach „labert von ‚Coro­na-Toten“. Das Vor­wort stammt von einem Wer­ner Rüge­mer, der sich über Lau­ter­bachs angeb­lich oppor­tu­nis­ti­sche Nähe zum Kapi­tal ergeht und an ande­rer Stel­le im Netz zuletzt als Putin-Apo­lo­get auftrat.

Auf­grund Käm­pers Hin­weis bat Hob­by­re­cher­cheur Kubo die NJ Sta­te Libra­ry um die Kon­gress-Unter­la­gen von 1995. Die kamen flugs. Auf Sei­te 46 bis 48: ein Bei­trag von „Karl Lau­ter­bach, MD, MPH, Seni­or Sci­en­tist, Tech­ni­cal Uni­ver­si­ty Aachen, Adjunct Ins­truc­tor, Har­vard Uni­ver­si­ty of Public Health“. Wenn man ihn liest, meint man, schon den heu­ti­gen Poli­ti­ker zu hören. „Ein Gip­fel wie die­ser“, lobt Lau­ter­bach da, „wäre in Deutsch­land unwahr­schein­lich, wo gesund­heits­po­li­ti­sche Ent­schei­dun­gen nor­ma­ler­wei­se medi­zi­ni­schen Exper­ten vor­be­hal­ten sind und von der Regie­rung ent­schie­den wer­den, mit wenig Betei­li­gung der Öffent­lich­keit.“ Die aus Sicht des Autors womög­lich lebens­wich­ti­gen Brust­krebs­scree­ning-Pro­gram­me wür­den in Deutsch­land noch „heiß debat­tiert“. Das Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­te­ri­um immer­hin, habe dazu eine Stu­die in Auf­trag gege­ben – an der er, Lau­ter­bach, betei­ligt sei…

Kronzeuge Professor Alan Cohen von der University Boston empört

Als wei­te­ren Kron­zeu­gen wider den heu­ti­gen Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter zitie­ren die Kri­ti­ker Pro­fes­sor Alan Cohen von der Bos­ton Uni­ver­si­ty Questrom School of Business…

Er habe gegen­über den Recher­cheu­ren deut­lich gemacht, schreibt der For­scher, dass Lau­ter­bach zwar nicht „Co-Direk­tor“ der inkri­mi­nier­ten Stu­die gewe­sen sei, wohl aber „Co-For­scher“. Als sol­cher habe die­ser „wich­ti­ge intel­lek­tu­el­le Ein­sich­ten“ gelie­fert. Einen „Co-Lei­ter“ habe es gar nicht gege­ben. Das Feh­len die­ses Titels min­de­re den Wert von Lau­ter­bachs Bei­trag nicht. „Ich hof­fe“, so Alan Cohen, „Sie kön­nen den Sach­ver­halt durch das Ein­fü­gen die­ser Nuan­cen richtigstellen.“«

