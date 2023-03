Wie Widerlinge willige Wichtigtuer würdigten

Auf faz​.net war die Freu­de groß am 1.10.20. Nicht nur Dros­ten, son­dern auch Mai Thi Nguy­en-Kim wur­den mit dem Bun­des­ver­dienst­kreuz geehrt.

Was hat es mit die­sem Kreuz eigent­lich auf sich? Und was hat das Ermäch­ti­gungs­ge­setz damit zu tun?

Das wur­de damals erklärt in:

Da sie in dem Video etwas zu kurz kommt, hier die Wie­der­ho­lung eines Bei­trags aus dem November:

Star-Wissenschaftlerin Mai Thi Nguyen-Kim wird Gastprofessorin in Heidelberg

Unter obi­gem Titel (aber ohne das Bild links) ist auf rhein​pfalz​.de am 15.11.22 zu lesen:

»Mai Thi Nguy­en-Kim über­nimmt eine Gast­pro­fes­sur für Wis­sen­schafts­kom­mu­ni­ka­ti­on an der Uni­ver­si­tät Hei­del­berg. Das hat die Uni­ver­si­tät mitgeteilt.

Die pro­mo­vier­te Che­mi­ke­rin, Mode­ra­to­rin, Autorin und Wissenschafts­journalistin, die unter ande­rem mit ihrem Wis­sen­schafts­ka­nal auf der Video­platt­form You­tube ein Mil­lio­nen­pu­bli­kum erreicht, soll in die­sem Win­ter­se­mes­ter ein Semi­nar- und Work­shop-Pro­gramm, das sich ins­be­son­de­re an jun­ge For­schen­de rich­tet. In einem öffent­li­chen Vor­trag am Don­ners­tag, 8. Dezem­ber, spricht Nguy­en-Kim über „Super­star Sci­en­tists – Wie Hype und Hass die Wis­sen­schafts­kom­mu­ni­ka­ti­on verändern“.

Mai Thi Nguy­en-Kim stu­dier­te Che­mie an der Uni­ver­si­tät Mainz und absol­vier­te einen Auf­ent­halt am renom­mier­ten Mas­sa­chu­setts Insti­tu­te of Tech­no­lo­gy (MIT) in den USA. Als Dok­to­ran­din forsch­te sie unter ande­rem an der Har­vard-Uni­ver­si­tät in Cam­bridge im US-Bun­des­staat Mas­sa­chu­setts Nguy­en-Kim, die 2018 als Wis­sen­schafts­jour­na­lis­tin des Jah­res gewählt wur­de, mode­rier­te unter ande­rem die WDR-Wis­sen­schafts­sen­dung „Quarks“ und gehört zum Mode­ra­to­ren-Team der ZDF-Rei­he „Ter­ra X“.«

Dazu:

Einem gefiel das, ein hal­bes Jahr später:

Über die Nomi­nie­rung für die "Gol­de­ne Hen­ne 2021" war hier zu lesen:

Noch im April 2021 saß Mar­ga­re­te Sto­kow­ski (genau, die) die­sem Irr­tum auf:

Anläß­lich der Ver­lei­hung der Leib­niz-Medail­len an Chris­ti­an Dros­ten und Mai Thi Nguy­en-Kim kün­dig­te die "Ber­lin-Bran­den­bur­gi­sche Aka­de­mie der Wis­sen­schaf­ten" für den 5.6.21 eine Ver­an­stal­tung an, deren Pro­gramm aus­zugs­wei­se so lautete:

Auch das gab es zu prei­sen, Nähe­res in Mana­ge­rin des Jah­res: Buyx folgt Dros­ten:

Die Preis-Infla­ti­on erreich­te damals nicht nur Chris­ti­an Drosten:

Das war im Früh­jahr 2020 in der vor­mals lin­ken Tages­zei­tung "jun­ge Welt" zu lesen:

»In der media­len Sphä­re bil­det Dros­ten zur Zeit mit Karl Lau­ter­bach, Micha­el Mey­er-Her­mann, Mai Thi Nguy­en-Kim und weni­gen ande­ren eine Art Kohor­te der Ver­nunft. Sie haben die Zah­len auf ihrer Sei­te, die Logik alle­mal, und im Gegen­satz zu denen, die ihnen wider­spre­chen, ste­hen sie nicht im Ver­dacht, als Lob­by­is­ten wirt­schaft­li­cher Ver­bän­de in der Spur zu sein. Nie­mand hat einen Nut­zen vom Lock­down, kei­ne Lob­by­grup­pe, kei­ne Klas­se oder sozia­le Schicht. Nur die Men­schen ins­ge­samt, denn es ist all­ge­mein von Vor­teil, nicht zu sterben…«

