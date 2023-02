corodok-Treffen "Ost" in Leipzig? Abschluß-Treffen in Berlin am 1.4.?

Es gibt die Idee, am Sonn­tag, dem 26.2., nach­mit­tags ein Tref­fen in Leip­zig zu ver­an­stal­ten. Inter­es­se dar­an bit­te signa­li­sie­ren per Kom­men­tar oder an info@corodok.de.

Nach drei Jah­ren ist es auch Zeit, die­sen Blog zu been­den (also nicht mehr aktiv zu betrei­ben). Es wäre schön, dies mit einem Abschluß­tref­fen zu ver­bin­den. Ger­ne am Sams­tag, dem 1.4., in Ber­lin. Auch dazu bit­te Meinungen!