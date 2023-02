Die Impf-Bibel. Das Buch der Bücher

Ob die Zeitschrift "nature" und ihr Hohepriester Ewen Callaway das Zeug haben, die Vatikan-Bibel zu erreichen?

»In der Vatikan-Bibel sind die abgebildeten Kunstwerke aus den Sammlungen des Kirchenstaats immer passenden Bibelstellen zugeordnet, versehen mit Informationen zum Verständnis des Bildes und den zugehörigen Versen... Die Vatikan-Bibel des Belser Verlags gibt es als „Goldene Prachtedition“ und als „Leinenausgabe“...«

Gemessen daran, könnte es fast gelingen.

wissenschaft.de hatte zu der Vorstellung der Vatikan-Bibel ein Preisrätsel gesellt, dessen Fragen auch hier passen:

»Preisrätsel zur Vatikan-Bibel Ihre Bibelfestigkeit können die Leser von DAMALS bei diesem Preisrätsel unter Beweis stellen: Aus welchen Büchern der Heiligen Schrift stammen die folgenden Zitate – bitte geben Sie Kapitel und Vers mit an:

Zitat 1 „An jenem Tag triefen die Berge von Wein, die Hügel fließen über von Milch, und in allen Bächen Judas strömt Wasser“

Zitat 2 „Wer das Geld liebt, bekommt vom Geld nie genug; wer den Luxus liebt, hat nie genug Einnahmen – auch das ist Windhauch“

Zitat 3 „Die Toten wurden nach ihren Werken gerichtet, nach dem, was in den Büchern aufgeschrieben war“«

Was prophezeit "nature"?

»Impfstoffe gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 wurden bereits Milliarden von Menschen verabreicht, um sie vor COVID-19 zu schützen, und haben mehr als 20 Millionen Menschenleben gerettet. Virusvarianten können jedoch einen Teil der von den ursprünglichen Impfstoffen verliehenen Immunität überwinden. Aus diesem Grund arbeiten Impfstoffentwickler in aller Welt an Dutzenden von COVID-19-Impfstoffen der nächsten Generation: nicht nur Aktualisierungen der ersten Versionen, sondern solche, die neue Technologien und Plattformen nutzen.

Bei diesen Impfstoffen handelt es sich um eine vielfältige Gruppe, deren übergreifendes Ziel jedoch darin besteht, einen lang anhaltenden Schutz zu bieten, der den viralen Veränderungen standhält. Einige könnten gegen weitere Klassen von Coronaviren schützen, auch gegen solche, die noch nicht aufgetaucht sind. Andere könnten eine stärkere Immunität bieten, dies in niedrigeren Dosen tun oder eine Infektion oder Übertragung des Virus besser verhindern.

Hier erfahren Sie, was Sie von dieser nächsten Generation von Impfstoffen erwarten können.

Warum brauchen wir mehr Impfstoffe?



Mit einem Wort: Evolution. Die ersten zugelassenen COVID-19-Impfstoffe wurden zum Schutz gegen Versionen von SARS-CoV-2 getestet, die sich seit der ersten Identifizierung des Virus kaum verändert hatten...

Obwohl diese Impfstoffe einen lang anhaltenden Schutz gegen schwere Erkrankungen bieten, schwindet der Schutz gegen Virusinfektionen innerhalb weniger Monate...«

Bekanntlich darf man aus Sicht von Pharmafirmen der natürlichen Evolution nicht ihren Lauf lassen. Mehr noch, an ihre Stelle soll – quasi naturgesetzlich – die Evolution (gentechnischer) Impfstoffe treten.

»Es wurde bereits eine zweite Generation von Impfstoffen eingeführt, um die Immunität gegen die Omikron-Variante zu verstärken. Es ist wahrscheinlich, dass weitere, variantenspezifische Aktualisierungen der Impfstoffe folgen werden, um mit der viralen Entwicklung Schritt zu halten - obwohl nicht klar ist, ob der Schutz, den sie bieten, besonders lang anhaltend sein wird, wenn die Immunität nachlässt und sich SARS-CoV-2 weiter weiterentwickelt.

Aus diesem Grund verfolgen die Forschungsteams mehrere Ansätze zur Entwicklung neuer Impfstoffe.

Aktualisierte Impfstoffe



Um die SARS-CoV-2-Varianten zu bekämpfen, haben die Impfstoffentwickler Pfizer-BioNTech und Moderna im vergangenen Jahr aktualisierte mRNA-Impfstoffe eingeführt...

Es ist jedoch noch unklar, wie groß dieser Vorteil in der Praxis ist.

Einige Entwickler, darunter Pfizer-BioNTech, arbeiten auch an Kombinationsimpfstoffen, die Menschen vor COVID-19 und anderen Krankheiten schützen sollen - am häufigsten vor der Grippe. Fast alle befinden sich in einem frühen Stadium der Entwicklung.

Impfstoffe mit breitem Schutz



Aktualisierungen von COVID-19-Impfstoffen werden immer einen oder zwei Schritte hinter dem sich entwickelnden Virus zurückbleiben. Die Wissenschaftler hoffen, "breit schützende" Impfstoffe zu entwickeln, die gegen künftige SARS-CoV-2-Varianten - und sogar gegen verwandte Coronaviren - wirken können...

Die Forscher hoffen, dass die Verwendung von Mosaik-Nanopartikeln zu einem angereicherten Pool von Antikörpern führt, die mehrere RBDs von verschiedenen Coronavirus-Spezies erkennen können (siehe "Breiterer Schutz?").«

Es werden weitere Psalmen mit hübschen Illustrationen gezeigt. Darunter neben solchen zu "Nasenimpfstoffen" einer über eine Technik, die auf den Absatz in ärmeren Ländern zielt:

» Selbst-amplifizierende RNAs

mRNA-Impfstoffe trugen dazu bei, die Pandemie einzudämmen, insbesondere in den wohlhabenden Ländern, in denen die meisten Impfdosen verkauft wurden. Eine Weiterentwicklung dieser Technologie könnte die Impfstoffe billiger und noch wirksamer machen und gleichzeitig die Nebenwirkungen minimieren.

Die von Pfizer-BioNTech und Moderna (in Zusammenarbeit mit dem US National Institute of Allergy and Infectious Diseases) entwickelten Impfstoffe bestehen aus mRNA-Anweisungen für eine modifizierte Version von Spike, verpackt in einem fettigen Nanopartikel. In einer aktualisierten Version dieser Technologie enthalten Impfstoffe mit selbstverstärkender RNA (saRNA) auch Anweisungen für ein Enzym, das die Zellen anweist, mehr Kopien von Spike zu produzieren (siehe "Selbstverstärkende RNA")...«

Schließlich kommt der Artikel zum eigentlich Beweggrund für das Wort Mammons:

»Harter Wettbewerb



Alle Impfstoffe der nächsten Generation werden um Marktanteile kämpfen müssen. Mehr als 50 Impfstoffe sind bereits zugelassen, Hunderte befinden sich in der frühen und späten Phase der klinischen Erprobung, Hunderte weitere wurden bereits aufgegeben...«

Nicht wirklich überraschend kommt hier jene Firma ins Spiel, die gemeinhin als der "in London ansässige Datenverarbeiter Airfinity" bezeichnet wird und jede Woche tollere Zahlen über das Aussterben des chinesischen Volkes veröffentlicht (s. Die Köpfe hinter Airfinity). Ebenso wenig erstaunlich sind dessen Wahrsagungen:

»Trotz des Forschungsansturms werden sich die derzeitigen mRNA-Impfstoffe wie die von Moderna und Pfizer-BioNTech wahrscheinlich durchsetzen, meint Matt Linley, Analytikdirektor bei Airfinity, einem Informationsunternehmen für Biowissenschaften in London. Die schnelle Entwicklung bivalenter Impfstoffe, die eine Omikron-Komponente enthalten, hat gezeigt, dass diese Impfstoffe schnell angepasst werden können. Sollte eine weitere Aktualisierung erforderlich sein, "wären mRNA-Impfstoffe marktführend, weil sie schnell reagieren können", so Linley.

COVID-19 wird nicht mehr als der allumfassende Notfall angesehen, der es einmal war, und deshalb werden Entwickler und Behörden langsamer vorgehen als bei den halsbrecherischen Impfstoffen der ersten Generation, fügt Saville hinzu. "Wir sollten die Entwicklung nicht überstürzen, denn es muss sich um Impfstoffe handeln, die langfristig für COVID-19 geeignet sind".

Aber selbst wenn sich die Arbeit an neuen Impfstofftechnologien nicht direkt gegen COVID-19 auszahlt, könnte sie dennoch die Bemühungen zur Bekämpfung anderer Krankheiten unterstützen, so Saville, wie z. B. die Arbeit des CEPI an einer "Impfstoffbibliothek" für verschiedene Virusfamilien, um die Vorbereitung auf künftige Bedrohungen zu verbessern.«

Amen.

