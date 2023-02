Hat Bill Gates Hunderte von Millionen Dollar aus dem Verkauf von Biontech-Aktien erzielt?

Das legen ver­schie­de­ne Berich­te nahe. Bereits am 18.11.22 war auf dem Wirt­schafts­por­tal ben​zin​ga​.com zu lesen:

»Bill Gates hat zwei Port­fo­li­os, mit denen er han­delt: die Bill & Melin­da Gates Foun­da­ti­on und den Bill & Melin­da Gates Foun­da­ti­on Trust. In die­sem Arti­kel befasst sich Ben­zin­ga mit der Bill & Melin­da Gates Foun­da­ti­on, die stark in Bio­tech­no­lo­gie- und Gesund­heits­ak­ti­en enga­giert ist.

Anders als der Bill & Melin­da Gates Foun­da­ti­on Trust hat die­ser Fonds nur 10 Posi­tio­nen, von denen vier mehr als zwei Drit­tel des gesam­ten Port­fo­li­os aus­ma­chen. Außer­dem kön­nen Inves­ti­tio­nen in Bio­tech­no­lo­gie­wer­te sehr ris­kant sein, wenn das Pro­dukt nicht wie geplant funk­tio­niert oder der Markt das Pro­dukt nicht annimmt.

Dies könn­te der Grund sein, war­um Gates sei­ne risi­ko­rei­che­ren Bio­tech-Inves­ti­tio­nen von sei­nem kon­ser­va­ti­ve­ren Port­fo­lio (dem Trust) trennt, das Namen wie Micro­soft Cor­po­ra­ti­on und Berkshire Hat­ha­way Inc. ent­hält. Über­ra­schen­der­wei­se redu­zier­te Gates sei­ne Betei­li­gung an Berkshire Hat­ha­way und kauf­te eine Men­ge Micro­soft-Akti­en, um sie zu sei­ner wich­tigs­ten Posi­ti­on im Besitz zu machen…

Gates ver­kauf­te im drit­ten Quar­tal 2021 min­des­tens 890.000 Akti­en von BioNTech SE – ADR BNTX, die im zwei­ten Quar­tal 2021 noch die wich­tigs­te Posi­ti­on waren und damals 36 % des Fonds aus­mach­ten. Jetzt ist BioNTech die dritt­größ­te Posi­ti­on im Besitz von Gates und macht 16 % des Port­fo­li­os aus.«

Die­se Infor­ma­ti­on wur­de am 31.1.23 auf dos​sier​.sub​stack​.com auf­ge­grif­fen und in einen Zusam­men­hang mit jüngs­ten skep­ti­schen Äuße­run­gen von Bill Gates zu den "Impf­stof­fen" gebracht. Es heißt dort:

»Bill Gates sicher­te sich Hun­der­te von Mil­lio­nen Dol­lar an Gewin­nen aus der per­fekt getim­ten Inves­ti­ti­on sei­ner Stif­tung in BioNTech – dem Part­ner von Pfi­zer für des­sen mRNA-Covid-Sprit­zen – bevor er sei­nen Kurs dra­ma­tisch änder­te und die gesam­te mRNA-Tech­no­lo­gie offen in Fra­ge stellte.

Bei der Durch­sicht von SEC-Doku­men­ten hat The Dos­sier her­aus­ge­fun­den, dass der Anteil der Gates-Stif­tung an BioNTech im Lau­fe des drit­ten Quar­tals 2021 von 1.038.674 Akti­en auf 148.674 Akti­en gesun­ken ist, wodurch sich die Posi­ti­on der Gates-Stif­tung an dem mRNA-Impf­stoff­her­stel­ler um 86 Pro­zent der gehal­te­nen Akti­en ver­rin­gert hat.

Wie Sie unten sehen kön­nen, hat Gates zufäl­lig den rich­ti­gen Zeit­punkt erwischt und die Akti­en wäh­rend des bes­ten Quar­tals von BioNtech verkauft.

Im Sep­tem­ber 2019, nur weni­ge Mona­te bevor die Covid-Hys­te­rie ihren Weg durch die Welt nahm, sicher­te sich die Gates-Stif­tung ihre Antei­le an dem Impf­stoff­part­ner von Pfi­zer im Rah­men eines vor­börs­li­chen Akti­en­de­als zu einem ver­ein­bar­ten Kauf­preis von 18,10 US-Dol­lar pro Aktie. Bei einem durch­schnitt­li­chen Ver­kaufs­preis von rund 300 Dol­lar pro Aktie im drit­ten Quar­tal 2021 bedeu­tet dies, dass die Gates-Stif­tung rund 260 Mil­lio­nen Dol­lar in bar aus dem Ver­kauf erhal­ten hat, wobei 242 Mil­lio­nen Dol­lar unver­steu­er­ter Gewinn sind, da das Geld über die Stif­tung inves­tiert wur­de. Dabei sind die zusätz­li­chen 2 Mil­lio­nen Akti­en nicht berück­sich­tigt, die die Gates-Stif­tung vor die­sem Zeit­punkt aus ihrer ursprüng­li­chen Akti­en­in­ves­ti­ti­on vor dem Bör­sen­gang ver­kauft hat. Mit dem Ver­kauf im drit­ten Quar­tal 2021 erziel­te die Gates-Stif­tung eine Ren­di­te, die mehr als 15 Mal so hoch war wie ihre ursprüng­li­che Investition.

Im nächs­ten Quar­tal ver­äu­ßer­te Gates 1,4 Mil­lio­nen Akti­en von Cur­e­vac, einem ande­ren in Deutsch­land ansäs­si­gen mRNA-Unter­neh­men, das Part­ner­schaf­ten mit meh­re­ren Her­stel­lern von mRNA-Sprit­zen ein­ge­gan­gen ist und schät­zungs­wei­se 50 Mil­lio­nen Dol­lar einnahm.

Nach dem Ver­kauf sei­ner mRNA-Fir­men­an­tei­le änder­te Gates sei­ne Mei­nung über die Tech­no­lo­gie hin­ter der "Wun­der­hei­lung". Gates, der einst behaup­te­te, dass die Imp­fung mit mRNA-Sprit­zen eine vor­beu­gen­de Wir­kung habe und "dem Her­zen hilft", begann, die expe­ri­men­tel­len Injek­tio­nen zu kri­ti­sie­ren…«