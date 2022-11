Vier Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle

Sie nen­nen sich Mediziner, die Unternehmer aus Mönchen­gladbach, die mit "Impf­studien" an Kleinkindern ihr Geld ver­die­nen und dafür medi­al gefei­ert wer­den. Sie schü­ren Ängste vor einer RSV-Welle und geben sich als Wohltäter aus.

»… Die Situation sei auch des­we­gen so dra­ma­tisch, weil Grippewellen bei Kindern und Jugendlichen durch die coro­nabe­ding­ten Lockdowns und das Maskentragen aus­ge­fal­len sei­en, sagt Oliver Schneider, Leiter des städ­ti­schen Gesundheitsamts: „Wir befürch­ten bei Grippe und RSV gro­ße Nachhol-Effekte.“

Doch jetzt macht der neue Impfstoff Beyfortus Hoffnung. Entwickelt wur­de er von den Pharmakonzernen Astrazeneca und Sanofi, pro­du­ziert wird er in der EU. Eine Runde von Mönchengladbacher Gesundheitsexperten hat das Mittel vorgestellt.

Für wen ist Beyfortus geeig­net? „Für alle Kleinkinder unter einem Jahr und Kinder, die nicht berech­tigt sind, den vor­han­de­nen Impfstoff Nirsevimab ver­ab­reicht zu bekom­men“, sagt Ralph Köllges, nie­der­ge­las­se­ner Kinder- und Jugendarzt sowie Impf-Experte. Nebenwirkungen bestün­den nicht.

Das ist der Impfstoff Nirsevimab Ingo Kern, Kinderpneumologe am „Eli“, erklärt: „Das Mittel wird nur in Ausnahmefällen wie bei Frühgeborenen oder etwa Kindern mit Herzfehlern ver­ab­reicht. Es wird ein­mal im Monat gespritzt, bis zu fünf Dosen sind im Winter mög­lich.“ 100 Milligramm Nirsevimab schla­gen mit 1400 Euro zu Buche, die Kosten über­neh­men die Kassen. 15 Milligramm des Mittels wer­den pro Kilogramm Körpergewicht ver­ab­reicht. Zum Vergleich: Für eine Corona-Schutzimpfung wer­den 0,3 Milligramm benö­tigt. Diese oft­mals gro­ßen Mengen in die Beinmuskeln zu sprit­zen, sei­en mit star­ken Schmerzen ver­bun­den, erklärt Kern.

Wann kommt Beyfortus auf den Markt? In der EU zuge­las­sen ist Beyfortus seit dem 4. November. In Deutschland war­tet man auf die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Der gemein­sa­me Bundesausschuss aus Krankenkassen und Ärztevertretern beschließt danach die Kostenübernahme durch die Kassen. Der gesam­te Prozess kön­ne eini­ge Jahre dau­ern, so Köllges.



Zwei Mönchengladbacher Praxen sind Studienpraxen Wer sein gesun­des Kind nicht so lan­ge unge­impft las­sen möch­te, kann an der Beobachtungsstudie der Europäischen Arzneimittelbehörde teil­neh­men. Die Studie sei feder­füh­rend in Europa, ange­strebt wer­de die Teilnahme von meh­re­ren Tausend Kindern, so Köllges. Seine Praxis und die von Kinderarzt Martin Lüchtrath haben sich der Studie ange­schlos­sen und ver­imp­fen Beyfortus…«

Als gäbe es nicht genug Verschwörungstheorien, muß der Hauptverantwortliche, Ralph Köllges, auch noch wie eine etwas jün­ge­re Version von Klaus Schwab aus­se­hen. Über ihn war hier zu lesen:

