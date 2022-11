Journalistin nach Corona-Artikel gefeuert, jetzt siegt sie vor Gericht

So über­schreibt focus​.de einen Artikel am 24.11.22, in dem zu lesen ist:

»Eine zur Funke Mediengruppe (Essen) gehö­ren­de Regionalzeitung muss eine lei­ten­de Redakteurin wei­ter­be­schäf­ti­gen, die in einem Kommentar Corona-Proteste ver­tei­digt hat­te und unter ande­rem des­halb ent­las­sen wor­den war. Das hat das Arbeitsgericht im thü­rin­gi­schen Gera an die­sem Donnerstag ent­schie­den (Az. 2 Ca 336/22).

Die vom Arbeitgeber bean­stan­de­ten Artikel, die zur Kündigung der Redakteurin geführt hat­ten, sei­en von der Meinungsfreiheit gedeckt gewe­sen und hät­ten nicht gegen publi­zis­ti­sche Richtlinien der Zeitung ver­sto­ßen, so das Gericht.

Gericht erklärt Kündigung von Redakteurin für unwirksam

Die vor mehr als neun Monaten gefeu­er­te Journalistin mit fast 35 Jahren Betriebszugehörigkeit darf dem­nach mit sofor­ti­ger Wirkung an ihren alten Arbeitsplatz zurück­keh­ren. Sie muss zu ihren bis­he­ri­gen Konditionen wei­ter­be­schäf­tigt werden.

Die Funke Thüringen Verlag GmbH kann gegen das Urteil aller­dings noch Berufung einlegen…

Als Kündigungsgrund gab ihr Arbeitgeber an: „Frau Eigenrauch hat wie­der­holt jour­na­lis­ti­sche Beiträge erstellt und ver­öf­fent­licht, die der Tendenz der Ostthüringer Zeitung (OTZ) ent­ge­gen­ste­hen. Damit hat sie eine äußerst schwe­re Pflichtverletzung begangen.“

So bean­stan­de­te ihr Arbeitgeber einen Meinungsartikel, der am 29. Januar 2022 in der Rubrik „Meine Woche“ erschie­nen war und sich mit den Protesten gegen die staat­li­che Corona-Politik befasst hat­te. Eigenrauch schrieb:

„Mir erzähl­ten Geraer, dass sie in der Breitscheidstraße das ers­te Mal in ihrem Leben als Nazis und Faschisten beschimpft wurden.“…

Ein wei­te­res Zitat aus dem ange­grif­fe­nen Artikel lautet:

„Ja, die Demonstrationen sind wei­ter nicht ange­mel­det. Doch kein Mensch ist ille­gal. Das Versammlungsrecht ist ein Abwehrrecht gegen den Staat und dazu gemacht, dass sich Minderheiten Gehör ver­schaf­fen können.“

Ihr Arbeitgeber warf Eigenrauch vor, „das Versammlungsrecht falsch dar­ge­stellt, Rechtsverstöße ver­harm­lost und die Faktenlage nicht rich­tig berück­sich­tigt“ zu haben. Mit ihrem Artikel habe sie „in keins­ter Weise die Belange der über­wie­gen­den Mehrheit der Bevölkerung berück­sich­tigt“, son­dern sich „einer laut­star­ken Minderheit ange­dient“…«

Dabei ist der Arbeitgeber über eige­ne Fehler gestol­pert. Denn es gibt den berüch­tig­ten "Tendenzschutz", mit dem die Eigner eines Mediums die Linie fest­le­gen kön­nen. Was bei Publikationen von Parteien oder Kirchen viel­leicht ver­ständ­lich sein mag, stellt bei Tageszeitungen etwa eine unde­mo­kra­ti­sche Machtfülle der Kapitalseite dar. Dennoch hät­te sich Frau Eigenrau als Lokalchefin dar­an hal­ten müs­sen – wenn es denn eine Bestimmung die­ser Tendenz gege­ben hätte:

» Rechtsanwalt: Pressekodex allein ist keine Tendenz

Eigenrauchs Rechtsanwalt Lars Hausigk wies die Vorwürfe gegen sei­ne Mandantin zurück. „Die Beklagte behaup­tet einen Tendenzverstoß der Klägerin, ohne auch nur ansatz­wei­se dar­zu­stel­len, wor­in die Tendenz der Ostthüringer Zeitung (OTZ) über­haupt bestehen soll. Sie zitiert den Pressekodex des Deutschen Presserates, der ja aber kei­ne Tendenz dar­stellt und gegen den die Klägerin auch in kei­ner Weise ver­sto­ßen hat.“

Ähnlich sah es nun das Arbeitsgericht Gera. In sei­ner Urteilsbegründung sag­te Richter Dr. Stefan Werner, die frist­lo­se Kündigung vom 16. Februar 2022 sei „schon aus for­mel­len Gründen“ unwirk­sam gewe­sen. Bei der ordent­li­chen Kündigung vom 28. Februar habe es an trif­ti­gen Kündigungsgründen gefehlt.

Insbesondere sei­en „kei­ne Verstöße gegen Tendenzen“ der beklag­ten Zeitung als Tendenzunternehmen fest­stell­bar gewe­sen. Überhaupt habe die Kammer kei­ne „inhalt­lich bestimm­te Tendenz“ erken­nen können.

„Lediglich zu sagen, dass man sich an die gel­ten­de Rechtsordnung und an das Grundgesetz hält“, rei­che nicht aus, so der Richter. Eine inhalt­li­che Tendenz müs­se „dar­über hin­aus­ge­hen“. Der Richter: „Die ist hier jeden­falls nicht ersicht­lich gewesen.“…

„Die Kammer konn­te in den bei­den hier streit­ge­gen­ständ­li­chen Artikeln, die von der Klägerin ver­fasst wor­den sind, kei­ne Rechtsverstöße erkennen.“..«