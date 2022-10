»Was die Regierung den Bewohnern und dem Personal von Pflege- und Behindertenheimen zumutet, ist eine Frechheit«

Noch ist es zu früh, um ein sol­ches Bild eines abstür­zen­den Ministers zu fei­ern, das ohne­hin nur eine Metapher darstellte.

Zitate wie das genann­te aus einem Kommentar am 4.10. auf t‑online.de zei­gen aber, daß die Luft für Lauterbach inzwi­schen immer dün­ner wird. Es ist zu lesen:

»Guten Morgen, lie­be Leserin, lie­ber Leser,

der Herbst ist da, die Corona-Zahlen stei­gen wie­der, und Deutschland misst mit zwei­er­lei Maß. Weil die Streithähne Karl Lauterbach und Marco Buschmann, Gesundheitsminister der eine, Justizminister der ande­re, zwar in der­sel­ben Regierung sit­zen, aber gegen­sätz­li­che Pandemiekonzepte ver­tre­ten, haben sie als "Kompromiss" chao­ti­sche Regeln erlas­sen. Diese gel­ten seit dem Wochenende und stür­zen Zigtausende Menschen in Gewissensnöte, Vereinsamung und Frust.

Stein des Anstoßes ist die Masken- und Testpflicht im neu­en Infektionsschutzgesetz: Während FDP-Vorkämpfer Buschmann erreicht hat, dass auf die meis­ten Beschränkungen in Geschäften und im öffent­li­chen Raum wei­ter­hin ver­zich­tet wird, hat SPD-Mann Lauterbach im Bahn- und Nahverkehr, in Arztpraxen und Heimen die ver­schärf­te Maskenpflicht durch­ge­setzt: Jeder muss dort nun eine FFP2-Maske tra­gen, die beque­me­ren medi­zi­ni­schen Masken wer­den nicht mehr tole­riert. Beim Arztbesuch mag das sinn­voll sein, in der Bahn halb­wegs ver­ständ­lich. Doch was die Ampelregierung den Bewohnern und dem Personal von Pflege- und Behindertenheimen zumu­tet, ist eine Frechheit. Sie beteu­ert, die­se Menschen beson­ders schüt­zen zu wol­len, in Wahrheit bestraft sie sie jedoch.

Jeder Bürger kann sich mitt­ler­wei­le durch Impfungen vor den schlimms­ten Corona-Folgen schüt­zen, auch Alte, Kranke, Behinderte. In den meis­ten Heimen gilt zudem die ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impfpflicht. Trotzdem ver­don­nern Lauterbach und Buschmann sowohl Angestellte als auch Bewohner von Heimen dazu, nun außer­halb des eige­nen Zimmers jeder­zeit eine Maske zu tra­gen – auch wäh­rend Therapien, auch in Gemeinschaftsräumen, auch in Werkstätten.

Die Branche läuft Sturm gegen die neu­en Regeln. "Die Maskenpflicht ist ein mas­si­ver Verstoß gegen das Recht auf Selbstbestimmung und sozia­le Teilhabe der betrof­fe­nen Menschen", wet­tert Ursel Wolfgramm, Vorstandsvorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbands VdK in Baden-Württemberg. "Senioren in Pflegeheimen, Tagespflegegäste und behin­der­te Menschen, die in beson­de­ren Wohnformen leben, in einer Werkstatt arbei­ten oder in eine Fördergruppe gehen, müs­sen ab Oktober bis zu 16 Stunden pro Tag eine FFP2-Maske tra­gen. Durch die­ses Gesetz wer­den bestimm­te Personengruppen als vul­nera­bel stig­ma­ti­siert und vom gesell­schaft­li­chen Leben ausgegrenzt."

Jörn Fuchs, Geschäftsführer der Paritätischen Sozialdienste in Heidelberg, schlägt in die­sel­be Kerbe…

Die Evangelische Heimstiftung hält die ver­schärf­ten Masken- und Testregeln für Pflegeheime gar nicht für umsetz­bar…«