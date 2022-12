Wie an der Uni Bonn der Kulturbolschewismus entschlossen bekämpft wird

»Bonner Studenten und Kollege stel­len sich gegen Ulrike Guérot«, weiß t‑online.deam 3.12.22.

Coronaleugnung und Putintreue müs­sen nur behaup­tet wer­den, um ein Verfahren vor der Reichsschrifttumskammer einzuleiten.

„Wenn der Kapellmeister Klemperer die Tempi anders nimmt als der Kollege Furtwängler, wenn ein Maler in eine Abendröte einen Farbton bringt, den man in Hinterpommern selbst am hel­len Tag nicht wahr­neh­men kann, wenn man für Geburtenregelung ist, wenn man ein Haus mit fla­chem Dach baut, so bedeu­tet das eben­so Kulturbolschewismus wie die Darstellung eines Kaiserschnitts im Film. Kulturbolschewismus betreibt der Schauspieler Chaplin, und wenn der Physiker Einstein behaup­tet, daß das Prinzip der kon­stan­ten Lichtgeschwindigkeit nur dort gel­tend gemacht wer­den kann, wo kei­ne Gravitation vor­han­den ist, so ist das Kulturbolschewismus und eine Herrn Stalin per­sön­lich erwie­se­ne Gefälligkeit.“

– Carl von Ossietzky: Die Weltbühne, 21. April 1931

Aus guten Gründen bin ich stets skep­tisch bei Nazivergleichen. Nur wer­den sie hier von t‑online bzw. einem Historiker gezogen:

»… Nach der Veröffentlichung ihres Buches "Endspiel Europa", in dem sie unter ande­rem behaup­tet, die Ukraine habe den Krieg mit Russland "stell­ver­tre­tend für den Westen begon­nen", hat­ten meh­re­re Experten Guérot in den ver­gan­ge­nen Monaten hef­tig kritisiert.

Nun hat sich ein Bonner Fachkollege zu Wort gemel­det: Martin Aust, als Professor für Geschichte und Kultur Osteuropas aus­ge­wie­se­ner Kenner sei­nes Fachs, wirft Guérot und ihrem Co-Autor Hauke Ritz "poli­ti­sche Propagandarede", wie sie "auf Marktplätzen und in Bierzelten gehal­ten wer­den könn­te" vor. Aust ist über sei­ne Tätigkeit in Bonn hin­aus auch Vorsitzender des Verbandes der Osteuropahistoriker.

"Kann man in 'Mein Kampf' nachlesen"

Der auf den ers­ten Blick wis­sen­schaft­lich daher­kom­men­de Anmerkungsapparat sei ein "dün­ner Aufguss von eini­gen Zeitungsartikeln, Internetseiten und publi­zis­ti­schen Texten", Guérots Werk selbst eine "Absage an die Wissenschaft". Die in dem Buch geäu­ßer­te Behauptung, die USA hät­ten bereits 2008 mit dem Versuch, die Ukraine in die Nato zu brin­gen, den Konflikt mit Russland ein­ge­lei­tet, nennt Aust eine "satt­sam bekann­te Verschwörungsthese".

Das Buch zitie­re auch die ehe­ma­li­ge ARD-Korrespondentin Gabriele Krone-Schmalz, deren Büchern er "offen­kun­di­ge Mängel" attestiert…

Noch deut­li­cher kom­men­tiert Aust die Behauptung, die USA arbei­te­ten aktiv an dem Ziel, Frieden zwi­schen der EU und Russland dau­er­haft unmög­lich zu machen. Dieses Narrativ sei nicht neu, schreibt Aust: "Adolf Hitler hat die­se Geschichte anti­se­mi­tisch auf­ge­la­den. In größ­ter Ausführlichkeit kann man das in 'Mein Kampf' nachlesen."…

Das Buch sei ein "ekla­tan­ter Verstoß" gegen wis­sen­schaft­li­ches Ethos, schreibt Aust: "Wenn dies die Freiheit ist, die Ulrike Guérot vor­schwebt, wäre es kon­se­quent, von ihrer Professur zurück­zu­tre­ten, um als freie Publizistin befreit von den Regeln der Wissenschaft jeg­li­che Meinung unge­prüft in die Öffentlichkeit zu tra­gen."«

Als Osteuropahistoriker, der selbst über die Oktoberrevolution geforscht hat, emp­feh­le ich einen Blick in Austs Werk "Die Russische Revolution. Vom Zarenreich zum Sowjetimperium", 2017, ISBN 978–3‑406–70752‑0. Es ist durch­gän­gig poli­tisch-ideo­lo­gisch geprägt, was nicht ver­wun­dert, denn seit jeher war Osteuropageschichtsschreibung der­ar­ti­gen Einflüssen unter­wor­fen oder dien­lich. Ich glau­be ohne­hin nicht an eine "neu­tra­le" Gesellschaftswissenschaft, und inso­fern ist die Bemerkung auch nicht als Vorwurf zu ver­ste­hen. Wenn aller­dings genau dies bei Guérot kri­ti­siert wird, so führt sich der Historiker ad absur­dum. Ein Verriß des Buches aus der "FAZ" vom 8.8.17 ist hier zu lesen.

Der Nachwuchskämpfer

»Doch es ist nicht nur Aust, der sich in Bonn gegen Guérot stellt: Auch der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) wol­le sich von der Professorin distan­zie­ren, schreibt Pressesprecher Otis Henkel auf Anfrage von t‑online. Bereits im Mai hat­te das Studierendenparlament Guérots Aussagen ein­stim­mig missbilligt.

Ihre Aussagen sei­en nie rein pri­va­ter Natur, argu­men­tiert Henkel – Guérot wer­de auch immer als Professorin der Uni Bonn ver­stan­den. "Wir neh­men posi­tiv zur Kenntnis, dass die Universität Bonn sich grund­sätz­lich von den Aussagen (…) distan­ziert. Allerdings hal­ten wir die­se Distanzierung für sehr vage und nicht ein­deu­tig genug."

Bei Lippenbekenntnissen dür­fe es nicht blei­ben. "Wir erwar­ten, dass die Universität die­sen Fall wei­ter­hin unter­sucht und mög­li­cher­wei­se dis­zi­pli­na­ri­sche Schritte einleitet."…

ihre Vorlesungen und Seminare wür­den wenig besucht, so Henkel, der selbst Politikwissenschaften stu­diert: "Ich habe mich gegen ihren Kurs ent­schie­den. Nach mei­ner Erfahrung blei­ben in ihren Veranstaltungen recht vie­le Plätze frei."…«